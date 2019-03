Dell EMC reconnait DriveScale en tant que partenaire mondial d'infrastructure d'entreprise de catégorie 1





Ce partenariat aide les clients à assurer une flexibilité de type cloud public dans les centres de données privés

SUNNYVALE, Californie, 5 mars 2019 /PRNewswire/ -- DriveScale , le leader en fourniture d'infrastructure composable pour les charges de travail gourmandes en données et un 2018 Cool Vendor by Gartner for Cloud Infrastructure , rejoint un petit groupe élite d'organisations renommées.

« DriveScale travaille avec Dell EMC depuis plus d'un an pour aider les entreprises orientées données à déployer une infrastructure de calcul flexible et adaptable optimisée pour les demandes de leurs charges de travail de big data, d'apprentissage automatique et conteneurisées », a déclaré Gene Banman, PDG de DriveScale. « Le fait d'avoir obtenu le statut de Partenaire mondial de catégorie 1 de Dell EMC valide la dynamique que nous constatons dans cet espace, ainsi que l'efficacité de notre solution conjointe. »

DriveScale est compatible avec les serveurs Dell EMC PowerEdge, les commutateurs Ethernet et les solutions de stockage de données. DriveScale est vendu aujourd'hui avec les solutions Dell EMC à l'échelle mondiale, étendant l'accord précédent qui était uniquement axé sur la vente de solutions sur le marché des États-Unis via les canaux de vente directs et indirects de Dell EMC. L'offre conjointe fournit aux équipes informatiques la plateforme composable leader du secteur, combinée à la norme industrielle pour serveurs et stockage, rendant simple et rentable le déploiement d'applications à partir de zéro ou dans des conteneurs. Ceci permet au final aux équipes informatiques d'acheter en toute facilité des solutions de centre de données complètes alors qu'ils s'adaptent à des charges de travail nouvelles et changeantes.

Par le biais de leur relation, Dell EMC et DriveScale ciblent des solutions de big data, d'apprentissage automatique, NoSQL et de traitement massivement parallèles optimisées pour Kubernetes et des conteneurs sur des déploiements « bare metal » dans des centres de données cloud et d'entreprise.

« En tant que l'une des sociétés de technologie de publicité numérique clés, AppNexus dépend de l'échelle et de la performance des applications pour dynamiser le marché pour les acheteurs et les vendeurs numériques. AppNexus a créé une plateforme de classe mondiale qui requiert une infrastructure de calcul extrêmement efficace et facilement extensible », a ajouté Tim Smith, SVP et DG, infrastructure et opérations techniques mondiales pour le groupe Xandr d'AT&T (anciennement AppNexus). « La plateforme composable unique de DriveScale est un élément critique pour garantir que nous nous mettions à l'échelle avec agilité et flexibilité à un prix abordable. »

« Avec l'émergence de technologies telles que l'AI et l'analytique avancée, il faut que nous puissions accroitre ou réduire facilement la capacité en fonction des charges de travail actuelles », a expliqué Charles Boicey, directeur de l'innovation chez Clearsense. « La solution de DriveScale nous permet de recomposer les ressources de calcul et de stockage de façon flexible à la volée et de réduire les ressources enfermées dans des clusters cloisonnés. Nous avons transféré notre solution d'analytique des soins de santé d'un cloud public à notre équipement dans une colocation, et, maintenant, nous avons une puissance de calcul et une capacité de stockage accrues pour le même prix. Nous sommes ravis de bénéficier d'une relation encore plus robuste entre ces deux organisations de calibre mondial. »

La plateforme composable DriveScale permet de créer, d'adapter, de déployer et par la suite de redéployer de façon flexible des serveurs optimisés pour chaque charge de travail en utilisant des pools de matrice réseau, de stockage et de calcul désagrégés et hétérogènes. La performance est équivalente à un stockage à connexion directe (direct attached storage (DAS)) et les applications sont exécutées sans modification. Les entreprises mondiales à la recherche d'une agilité et d'une échelle de type cloud public dans leur centre de données peuvent se tourner vers DriveScale pour résoudre les problèmes de surprovisionnement, de manque de flexibilité et de gestion du cycle de vie qui accablent les équipes informatiques déployant des charges de travail modernes sur des serveurs de stockage à connexion directe.

À propos de DriveScale

DriveScale crée une infrastructure serveur à la volée à partir de pools de noeuds de calcul, de systèmes de stockage et de matrice réseau hétérogènes et peu coûteux. Appelée infrastructure composable, la plateforme composable DriveScale agence des serveurs hautement disponibles et performants conçus pour les applications gourmandes en données. Les clients déploient et redéploient les ressources en quelques minutes, éliminent la sous-utilisation des ressources et réduisent les frais de renouvellement en découplant le traitement et le stockage, fournissant une agilité cloud à l'échelle dans votre centre de donnée, à une fraction du coût des solutions traditionnelles. Visitez www.drivescale.com ou suivez-nous sur Twitter à l'adresse @DriveScale_Inc.

À propos de Dell EMC

Dell EMC , qui fait partie de Dell Technologies , permet aux entreprises de moderniser, d'automatiser et de transformer leur centre de données à l'aide d'une infrastructure convergée, de serveurs, de stockage et de technologies de protection des données leaders du secteur. Tout ceci fournit une base fiable pour les entreprises qui cherchent à transformer leur TI grâce à la création d'un Cloud hybride et à transformer leur entreprise en créant des applications « cloud-native » et des solutions Big Data. Dell EMC fournit à ses clients dans 180 pays, y compris 99 % des entreprises du Fortune 500, le portefeuille le plus complet et le plus innovant de l'industrie, de la périphérie de réseau jusqu'au coeur et au cloud.

