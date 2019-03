Un assureur chinois de premier rang lance avec succès son système central de nouvelle génération basé sur le middleware eBaoCloud InsureMO





SHANGHAI, 5 mars 2019 /PRNewswire/ -- China Continent Insurance Co., Ltd. (CCIC) a récemment annoncé le lancement réussi de son système central de nouvelle génération, développé à l'aide du middleware eBaoCloud® InsureMO®. Avec des revenus de primes annuelles totalisant 6,2 milliards de dollars US en 2018, et classée au cinquième rang en Chine, CCIC est probablement la première grande entreprise d'assurance au monde exerçant dans tous les secteurs d'activité de l'assurance à travailler avec un système central basé sur les microservices et une architecture cloud natif, reposant sur un middleware d'assurance disponible dans le commerce. Le nouveau système central a pris beaucoup moins de temps à développer en raison de la maturité et de la richesse d'InsuranceMO, qui offre tous les microservices nécessaires pour tous les produits d'assurance courants destinés aux fonctions de vente et de service. Toutes les interfaces utilisateur et tous les flux de travail du personnel interne, ainsi que sa puissante plateforme Open API pour une connectivité massive des écosystèmes, sont développés en employant un ensemble complet d'API d'eBaoCloud InsureMO. Il s'agit d'une approche entièrement nouvelle pour le développement de systèmes d'assurance centraux, qui permet aux innovations en matière d'assurance de se concrétiser plus rapidement, à moindre coût et de manière plus personnalisée, sans réinventer les rouages des API d'assurance de base.

Après plusieurs mois de production, le nouveau système central a bien soutenu les activités de CCIC et lui a procuré ses principaux avantages. Le système prend désormais en charge l'ensemble des secteurs d'activité de CCIC avec plus de 200 produits d'assurance, des produits grand public aux PME, en passant par les services commerciaux, y compris les secteurs automobile, habitation, accidents et maladie, marchandises, immobilier, ingénierie, agriculture, responsabilité, et autres. Le nouveau système central permet le lancement de nouveaux produits et la connexion de nouveaux canaux en quelques jours au lieu de plusieurs mois. Il permet également à CCIC de faire face à des changements radicaux en ce qui concerne le volume des transactions en temps réel, sur la base de son architecture distribuée sur le cloud natif. L'architecture de microservices permet également à CCIC de lancer de nouvelles fonctionnalités beaucoup plus rapidement que les logiciels d'entreprise classiques, car chaque microservice est totalement séparé des autres, de sorte que l'impact croisé de toute nouvelle fonctionnalité est beaucoup moins préoccupant.

M. Chen Yong, président de CCIC, a déclaré : « La montée en puissance des technologies intelligentes de nouvelle génération a eu un impact majeur sur l'économie mondiale, et il est impératif que les compagnies d'assurance s'adaptent à ces changements. En s'efforçant de vivre avec son temps, China Continent Insurance a mis au point un système d'entreprise central de nouvelle génération et de calibre mondial destiné à améliorer de manière "disruptive" l'efficacité des activités, la capacité de gestion et la qualité des services. À l'avenir, la société utilisera la technologie pour offrir aux utilisateurs des services améliorés et favoriser un développement de haute qualité du marché de l'assurance vers des résultats "gagnant-gagnant" pour les utilisateurs, les compagnies d'assurance, les partenaires et l'industrie dans son ensemble. »

« La mise en production réussie de ce système central cloud natif et basé sur les microservices par CCIC démontre deux points importants : d'une part, l'architecture cloud natif et microservices est maintenant suffisamment mature pour prendre en charge tous les secteurs d'activités de l'assurance tout au long du cycle de vente de polices et de services ; d'autre part, avec eBaoCloud InsureMO comme middleware d'assurance, les sociétés d'assurance du monde entier peuvent désormais développer leurs systèmes centraux de nouvelle génération qui répondent à leurs propres besoins, tout en évitant de réinventer les rouages des éléments d'assurance de base », a ajouté Woody Mo, président-directeur général d'eBaoTech Corporation. « eBaoCloud InsureMO est ciblé comme middleware d'assurance et comme hub de connectivité afin de fournir une plateforme complète d'innovation en temps réel pour les assureurs, les canaux, les nouvelles affinités numériques, les sociétés d'insurtech et autres fournisseurs de technologies. Il peut également être utilisé pour créer un système central complet pour les plus grands assureurs du monde avec toutes les gammes de produits d'assurance. Les années à venir apporteront un changement fondamental dans la façon dont le secteur de l'assurance adoptera la technologie. Des temps passionnants nous attendent, et eBaoTech se veut être un acteur de premier plan de cette grande révolution. eBaoTech remercie CCIC pour cette opportunité de partenariat. Nous sommes fiers de ce succès historique ! »

À propos de China Continent Insurance Co.

China Continent Insurance Co., Ltd. est un assureur national spécialisé dans les assurances multirisques, créé avec l'approbation du Conseil d'État et de la Commission de supervision des assurances en Chine. C'est également la seule compagnie d'assurances multirisques directe du groupe China Re. China Continent Insurance a été créée le 15 octobre 2003 à Shanghai, avec un capital social de 2,2 milliards de dollars US. En 2018, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 6,2 milliards de dollars US, se classant à la cinquième place en Chine.

Depuis seize ans, China Continent Insurance a réalisé des avancées considérables en matière de développement, avec un réseau national de 35 succursales provinciales, une unité de vente spéciale, un centre d'opérations d'assurance transport, une société de commerce électronique et plus de 2 000 points de vente au niveau des provinces, des municipalités et des comtés. De 2014 à 2018, l'entreprise a été évaluée de manière continue par A.M. Best et a reçu un « A » à la fois en matière de solidité financière (FSR) et de cote de crédit (ICR), avec des perspectives stables. Plus d'informations sur http://www.ccic-net.com.cn/.

À Propos d'eBaoTech

eBaoTech est un fournisseur de solutions technologiques pour l'industrie mondiale de l'assurance dont la mission est de « faciliter l'assurance ». Nous exerçons des activités dans plus de 30 pays à travers le monde, desservant plus de 200 transporteurs et de nombreux agents, courtiers, affinités, sociétés d'insurtech et autres sociétés de l'écosystème de l'assurance. L'assurance numérique est la prochaine vague du secteur et l'industrie de l'assurance se lance dans l'économie des API. eBaoTech fournit des solutions et des services facilitant l'assurance numérique.

eBaoTech se consacre à l'innovation dans le domaine de l'insurtech depuis sa fondation en 2000. En 2001, eBaoTech a mis au point la première suite de systèmes centraux d'assurance basés sur navigateur/serveur au monde, qui a conduit à l'avènement et à l'adoption de la technologie d'assurance 3G basée sur Java. En 2015, eBaoTech a lancé la première plateforme d'assurance 4G distribuée basée sur le cloud natif et les microservices, qui fournit un ensemble complet d'API d'assurance couvrant l'ensemble du cycle de vie des polices d'assurance pour tous les produits d'assurance classiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ebaotech.com.

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 03:00 et diffusé par :