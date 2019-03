Investissements dans la fabrication de produits bioscientifiques de pointe à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse





CHARLOTTETOWN, le 4 mars 2019 /CNW/ - Les Canadiens ont fait une foule de découvertes médicales qui ont sauvé la vie et amélioré la qualité de vie de centaines de millions de personnes à travers le monde. Le gouvernement du Canada investit dans la recherche et les installations de pointe pour créer des traitements médicaux plus efficaces et meilleurs, ouvrir la voie à de nouvelles découvertes et créer de nouveaux emplois pour les Canadiens.

Le premier ministre Justin Trudeau a aujourd'hui annoncé un investissement de 37,5 millions de dollars dans BioVectra Inc., une entreprise de biotechnologie dont le siège social se situe à Charlottetown. BioVectra se spécialise dans la fabrication de produits pharmaceutiques utilisés dans le traitement de maladies graves, notamment le cancer, les maladies rénales, les maladies cardiovasculaires et la sclérose en plaques.

Ce financement appuiera BioVectra dans le projet d'élargissement de ses installations de Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, et de Windsor, en Nouvelle-Écosse. Évalué à 144,6 millions de dollars, le projet créera plus de 150 nouveaux emplois et maintiendra 300 autres. Le projet permettra non seulement d'augmenter la capacité de fabrication de médicaments de BioVectra, mais d'appuyer les activités de recherche et de développement liées à des produits pharmaceutiques de pointe qui ne sont pas fabriqués au Canada à l'heure actuelle.

L'investissement aidera également l'entreprise à accroître sa collaboration avec des universités, collèges et centres de recherche canadiens. De plus, le financement servira à offrir des bourses d'études aux étudiantes ainsi qu'aux étudiants autochtones et à embaucher des étudiants dans l'industrie pharmaceutique canadienne sur une base annuelle.

Les investissements comme celui-ci renforcent le rôle de chef de file que joue le Canada dans les domaines de la biofabrication et des sciences de la vie. Ils aident également à attirer des investisseurs internationaux au Canada, à encourager l'innovation et à créer de bons emplois bien rémunérés pour les Canadiens.

Citations

« Grâce aux innovations dans le domaine des sciences de la vie, les Canadiens vivent maintenant plus longtemps et sont en meilleure santé que jamais auparavant. Les entreprises canadiennes comme BioVectra s'imposent comme chefs de file mondiaux dans l'élaboration de produits essentiels au traitement de maladies graves qui touchent des millions de personnes à travers le monde. De plus, elles créent des nouveaux emplois pour les Canadiens. Aujourd'hui, nous investissons non seulement dans une entreprise canadienne innovatrice, mais également dans les Canadiens et la prospérité future de notre pays. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Notre gouvernement investit dans le projet de BioVectra pour soutenir un processus de fabrication de produits pharmaceutiques plus écologique qui stimulera l'innovation dans l'industrie des produits biologiques durant de nombreuses années. Ensemble, nous aidons BioVectra à prendre de l'expansion et à créer des emplois bien rémunérés ici même, à l'Île-du-Prince-Édouard, ainsi qu'en Nouvelle-Écosse. Ce projet démontre que la grappe biotechnologique au Canada Atlantique dispose d'un potentiel croissant de s'établir en tant que leader d'envergure mondiale dans ce domaine. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

Faits saillants

Établie à Charlottetown , BioVectra est la plus ancienne et la plus grande société de biotechnologie du Canada Atlantique. L'entreprise possède quatre installations accréditées internationalement : trois à l'Île-du-Prince-Édouard et une en Nouvelle-Écosse.

, BioVectra est la plus ancienne et la plus grande société de biotechnologie du Canada Atlantique. L'entreprise possède quatre installations accréditées internationalement : trois à l'Île-du-Prince-Édouard et une en Nouvelle-Écosse. En plus des emplois créés dans le cadre de son projet, l'entreprise augmentera également le nombre d'étudiants qu'elle embauche, qui pourrait atteindre jusqu'à 125 étudiants au cours des cinq prochaines années.

Afin de réduire l'impact environnemental de l'entreprise, les nouvelles installations seront construites avec des matériaux de construction ne produisant aucune émission polluante.

Le secteur canadien des sciences de la vie regroupe environ 900 entreprises, injecte plus de 7,8 milliards de dollars dans le PIB, génère des exportations de 13 milliards de dollars, investit 1,9 milliard de dollars dans la recherche et le développement et emploie plus de 90 000 personnes, principalement des travailleurs hautement compétents et qualifiés.

Cet investissement est fait par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme conçu pour attirer et appuyer des investissements commerciaux dans tous les secteurs de l'économie en encourageant la recherche et le développement qui permettront d'accélérer le transfert de technologies et la commercialisation de produits, procédés et services innovateurs, et qui faciliteront la croissance d'entreprises innovatrices.

En 2016, le gouvernement du Canada a lancé la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, une série d'initiatives fédérales-provinciales dans l'ensemble de l'Atlantique conçue afin de créer des emplois pour les gens du Canada atlantique, de faire croître la classe moyenne et de renforcer l'économie de la région.

