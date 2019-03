Cologix aquiert Metro Optic : ajoutant à ses actifs un hub d'interconnections à Montréal et une capacité hyperscale edge à Toronto





Ajoutant plus de 50 opérateurs télécoms à l'écosystème de Cologix, le hub d'interconnexions à Montréal est également le point de terminaison clé pour les câbles sous-marins

DENVER, le 4 mars 2019 /CNW Telbec/ - Cologix, fournisseur de solutions réseau et d'interconnexions ainsi que de centres de données hyperscale neutres, annonce aujourd'hui l'acquisition de Metro Optic, un fournisseur d'infrastructures basé à Montréal détenant des centres de données à Montréal et à Toronto. En plus d'augmenter sa capacité en centres de données, l'acquisition permet de renforcer les habiletés de la compagnie à supporter ses clients grossistes, hyperscale et fournisseurs de télécoms, en mettant à leur disposition diverses fibres noires de haute densité entre leurs centres de données et les multiples bretelles d'accès publiques au nuage qui sont hébergées dans les hubs d'interconnexions existants de Cologix. Grâce à cette transaction, Cologix acquiert également plus de 50 nouveaux opérateurs de télécoms comprenant des tracés uniques de câbles sous-marins convergeant par Montréal et ajoute à son éventail de services existants de connectivité réseau et de colocation des hubs incluant des centres de données à Montréal et à Toronto.

« Nous sommes ravis de continuer à investir dans le marché canadien en ajoutant un hub d'interconnexions additionnel à Montréal et notre dixième centre de données dans la région. Le réseau de fibres noires métropolitain nous permet de connecter notre écosystème de centres de données et offre aux entreprises un accès abordable à AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud et Google Cloud. Nous sommes aussi heureux d'ajouter une capacité hyperscale edge à Toronto avec une connectivité incomparable au Meet Me Room (MMR) de Cologix situé au 151, rue Front », a déclaré Bill Fathers, président du conseil et chef de la direction de Cologix. « Cette acquisition nous permet de maximiser la valeur et l'efficacité de notre empreinte montréalaise en offrant une capacité hyperscale, un accès à des hubs d'interconnexions robustes et maintenant une infrastructure sous-jacente pour connecter ces entités. »

En décembre 2018, Cologix faisait l'acquisition de COLO-D, un fournisseur de centres de données hyperscale, combinant de façon unique la capacité hyperscale edge de ses centres de données et une variété d'interconnexions robustes provenant de ses sept centres de données montréalais. Avec cette dernière acquisition, Cologix ajoute à son porte-folio canadien un nouveau hub d'interconnexions dans le centre-ville de Montréal qui est connecté, entre autres, à son centre de données MTL3, situé tout près au 1250, rue René-Lévesque O. Elle ajoute aussi un centre de données hyperscale à Markham en Ontario, situé aux abords de Toronto et conçu selon les standards du Tier III avec une connexion à la MMR du 151, rue Front.

« Nous sommes enthousiastes de rejoindre la plus grande compagnie hyperscale et d'interconnexions au Canada », a indiqué Michael Bucheit, président-directeur général de Metro Optic. « La vision de Cologix est étroitement alignée à la nôtre : offrir à nos clients une portée géographique étendue et un accès au nuage hyperscale dans les marchés clés d'Amérique du Nord, tout en maintenant une neutralité au sein des réseaux, des centres de données et des fournisseurs de télécommunications. »

Cologix fournit des solutions de centres de données hyperscale et d'interconnexions fiables, sécurisées et modulaires à partir de 28 sites d'interconnexions de haut calibre situés dans neuf marchés stratégiques en Amérique du Nord. Plus de 1?600 clients de premier plan spécialisés en services réseau, services gérés, services infonuagiques, médias, distribution de contenu, services financiers et services aux entreprises font confiance à Cologix pour soutenir leurs infrastructures commerciales critiques et les connecter à leurs clients, leurs fournisseurs et leurs partenaires. Les équipes locales de professionnels dévoués et expérimentés de même que les solutions modulables de Cologix permettent à l'entreprise de fournir un service à la clientèle hors pair dans l'industrie et de soutenir avec succès ses clients. Si vous souhaitez faire une visite guidée des centres de données de Cologix à Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Toronto ou Vancouver, visitez le www.cologix.com ou contactez Cologix à sales@cologix.com. Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter.

