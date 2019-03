Bitpanda ajoute la langue française à sa plateforme de trading





VIENNE, March 4, 2019 /PRNewswire/ -- Jusqu'à présent, Bitpanda n'était disponible qu'en allemand et en anglais, mais la société fintech basée à Vienne vient d'ajouter sa troisième langue afin de refléter sa croissante popularité en France.

Les francophones et les utilisateurs de la plateforme de crypto-monnaie Bitpanda pourront désormais changer leur interface en français. À partir du 4 mars 2019, le site Web de Bitpanda ainsi que l'App Bitpanda - de son tableau de bord, simple à manipuler, jusqu'à sa section détaillée d'aide à la clientèle - seront entièrement traduits.

« Nous ne voulons pas que la langue soit une barrière pour ceux qui utilisent Bitpanda », a déclaré Eric Demuth, cofondateur et PDG de Bitpanda. « L'expérience du trading devrait être aussi agréable que possible pour nos utilisateurs francophones. »

Depuis un certain temps, Bitpanda fournit un accès simple et sécurisé pour l'achat et la vente de cryptomonnaies au marché français, qui est en pleine croissance. La société a la réputation d'être le lieu de prédilection pour une expérience de trading simple, sécurisée et fiable des Bitcoins et autres actifs en Europe.

Bitpanda a récemment lancé son Application Android, qui rend l'expérience du trading intuitive pour le desktop et le mobile. Les utilisateurs peuvent maintenant acheter, vendre et échanger des cryptomonnaies pendant leurs déplacements, avec la même qualité de service dont plus de 900 000 utilisateurs bénéficient déjà sur la plateforme Web.

La société autrichienne de fintech a également lancé Bitpanda Swap, qui permet d'échanger instantanément une cryptomonnaie contre une autre en s'appuyant sur des produits préexistants.

À propos de Bitpanda

Bitpanda GmbH est une société fintech basée à Vienne, Autriche. Chez Bitpanda, nous croyons fermement à la force innovatrice des cryptomonnaies et de la technologie de la blockchain. Notre mission est d'être le moteur principal dans le cadre de la révolution fintech en offrant un accès simple, sécurisé et fiable aux actifs financiers numériques tantôt pour les utilisateurs débutants comme expérimentés. Bitpanda a été fondée par Eric Demuth, Paul Klanschek et Christian Trummer en 2014. Depuis, elle est devenue la plateforme leader de trading européenne pour l'achat et la vente de Bitcoin.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/829242/Bitpanda_Logo.jpg

