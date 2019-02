Lifestyle Delivery Systems Inc. annonce un protocole d'entente avec National Green Biomed Ltd. pour fabriquer les CannaStripstm au Canada





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 27 février 2019 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT), (« LDS » ou la « Société »), est fière d'annoncer que le mardi 27 février 2019, Lifestyle Delivery Systems Inc. a signé un protocole d'entente visant la création d'une coentreprise (la « Coentreprise ») avec National Green Biomed Ltd (« NGB »). La Coentreprise construira un centre de production à Mission, en Colombie-Britannique, au Canada, pour produire les CannaStripstm.

En vertu des conditions de l'entente proposée, NGB allouera à la Coentreprise une portion du permis Rosebud de Santé Canada et un terrain qui accueillera le nouveau centre de production des CannaStripstm. À la réalisation d'une entente définitive, LDS investira en tout 255?000 dollars canadiens sous la forme d'un placement privé pour l'obtention d'actions ordinaires de NGB à un cours de 0,30 $ l'action. LDS investira des fonds pour les permis, l'élaboration et la construction de l'usine. NGB recevra une redevance sur l'ensemble des ventes découlant de l'usine de Mission, c'est-à-dire une redevance de 5 % sur les ventes faites au Canada et une redevance de 3 % sur la totalité des ventes faites à l'extérieur du Canada. L'usine de Mission devra se procurer ses matières premières auprès de NGB et assurer le traitement personnalisé des produits et des occasions d'affaires futurs que présentera NGB.

Brad Eckenweiler, chef de la direction de la Société, indique : « Nous sommes une entreprise canadienne; notre équipe de recherche médicale est canadienne, et notre objectif ultime a toujours été de produire les CannaStripstm au Canada. Nous espérons, grâce à cette entente et à une législation favorable, que les CannaStripstm seront expédiées éventuellement aux quatre coins du monde. Nous avons très hâte de travailler avec l'équipe de NGB. Celle-ci est extrêmement talentueuse et se trouve en bonne posture pour faire avancer le projet CannaStripstm tant au Canada qu'ailleurs dans le monde. J'estime que la technologie des CannaStripstm, une formulation discrète, sans fumée et sans douleur, la rend consommable en toutes situations, surmontant les difficultés associées à la consommation traditionnelle de cannabis et les défis que pose l'exposition non souhaitée lorsque la consommation se fait à proximité d'autrui. Cette combinaison fait des CannaStripstm un substitut responsable pour le marché canadien. »

La disponibilité des CannaStripstm au Canada n'a pas encore été déterminée; la Société tiendra ses actionnaires informés des progrès réalisés à l'égard de ce projet.

À propos de National Green Biomed Ltd.

Établi à Richmond, en Colombie-Britannique, au Canada, National Green Biomed LTD (NGB) est un demandeur tardif souhaitant produire de manière autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis de 2018. Avec son usine de Richmond couvrant plus de 1672 mètres carrés ainsi que sa luxuriante propriété de 2751 mètres carrés de Mission, en Colombie-Britannique, NGB est prête pour la prochaine étape et se prépare à la construction du site, qui commencera en 2019. NGB est bien située pour servir la population du grand Vancouver; l'usine se trouve à moins de 15 minutes de l'aéroport international de la ville et à seulement 30 minutes du centre-ville. NGB dispose d'un organe de recherche et de développement; elle s'est engagée à verser 1 million de dollars à l'University of British Columbia (https://www.ngbiomed.ca/2017/04/10/hello-world/) afin d'explorer l'usage du cannabis pour traiter le VIH/SIDA, pour prendre en charge de la douleur et pour lutter contre la crise des opioïdes au Canada. NGB est déterminée à fabriquer des produits de grande qualité pour la santé et le mode de vie et à se tailler une place dans l'industrie florissante grâce à des produits à base de CBD, les produits comestibles et ceux à la noix de coco vendus en boutique.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une société technologique qui autorise sous licence l'utilisation de sa technologie à une installation de production et d'emballage ultramoderne située dans le sud de la Californie. Grâce à sa technologie, la Société produit des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes à prendre oralement) qui sont une option plus sécuritaire et santé que toute autre forme d'administration et qui permettent également d'inclure un vaste spectre d'ingrédients allant des médicaments en vente libre en passant par les produits homéopathiques, les produits nutraceutiques, les vitamines et les suppléments. La technologie offre une nouvelle façon de mesurer précisément la dose et d'assurer la pureté du produit choisi. S'appuyant sur la technologie de la Société, le processus de production permet de vérifier, du début à la fin, la qualité et la composition de tous les ingrédients se retrouvant dans chaque bandelette, ce qui donne un système d'administration sécuritaire, uniforme et efficace.

Déclaration de mise en garde :

Les places boursières canadiennes n'ont pas vérifié l'adéquation ni l'exactitude du contenu de ce communiqué de presse et ne sont pas responsables de celui-ci.

Les renseignements présentés dans ce communiqué de presse sont des énoncés prospectifs fondés sur des hypothèses formulées en date de la publication. Ces énoncés reflètent les estimations, les croyances, les intentions et les attentes actuelles de la direction. Ils ne sont pas garants du rendement ultérieur de la Société. Celle-ci avise les lecteurs que ces énoncés prospectifs sont incertains en soi et que le rendement réel peut être influencé par de nombreux facteurs matériels, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Mentionnons, parmi de tels facteurs, les risques et les incertitudes relatifs à l'historique de fonctionnement limité de la Société et à la nécessité de se conformer aux exigences environnementales et gouvernementales. De plus, la marijuana est encore une substance inscrite à l'annexe 1 de la loi relative aux substances placées sous contrôle des États-Unis (Controlled Substances Act) de 1970. Même si le Congrès a interdit au ministère de la Justice des États-Unis de dépenser des fonds fédéraux pour empêcher la mise en oeuvre de lois d'États relatives à la marijuana médicinale, cette interdiction doit être renouvelée chaque année afin de demeurer en vigueur. Par conséquent, des événements, conditions et résultats présents et futurs peuvent différer sensiblement des estimations, croyances, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les énoncés prospectifs. Sauf obligation en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières, la Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement ces énoncés.

