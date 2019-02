Eastmain prolonge la zone aurifère Percival à Clearwater avec 1,84 g/t Au sur 22,2 m





Eastmain Resources Inc. ("Eastmain" ou la "Société" - TSX:ER, OTCQX:EANRF) annonce les résultats de deux sondages (674 mètre (« m »)) forés à la découverte Percival de la propriété Clearwater (la « propriété »), qu'elle détient à 100%, situé à la Baie James, au Québec. (voir FIGURES 1-5).

Faits Saillants :

ER19-832 : 1,86 gramme par tonne d'or ("g/t Au") sur 52,7 m (profondeur verticale de 25 m) , incluant 4,89 g/t Au sur 11,0 m (brèches silicifiées). Le sondage ER19-832 a été foré d'est en ouest sur la section des sondages de la découverte (trous ER18-822 et ER18-823), confirmant que la minéralisation s'étend le long de la plongée tel que prévue et testant l'interprétation d'une faille d'orientation nord-nord-ouest (« NNO »); les brèches silicifiées de la zone principale à Percival ont été recoupées de la surface jusqu'à une profondeur de 55 m et un second intervalle minéralisé a été recoupé entre 115 m et 140 m.

, incluant 4,89 g/t Au sur 11,0 m (brèches silicifiées). ER19-833 : 1,84 g/t Au sur 22,2 m (profondeur verticale de 86 m) , incluant 13,4 g/t Au sur 1,0 m (brèches silicifiées). Le trou ER19-833 visait une importante anomalie EM associée au prolongement de la minéralisation Percival vers l'est, traversant des brèches silicifiées et minéralisées de 100 m à 125 m, avec un deuxième intervalle recoupé entre 145 m et 180 m.

, incluant 13,4 g/t Au sur 1,0 m (brèches silicifiées).

Claude Lemasson, président et chef de la direction d'Eastmain, déclare: "Avec l'aide de nouveaux outils de ciblage et une interprétation plus approfondie des résultats de notre campagne de forage initiale, notre programme de forage hivernal connaît un début très prometteur. Nous avons recoupé la minéralisation ciblée 100 m à l'est des sondages de découverte, dans ce que nous pensons être le prolongement de la même anomalie géophysique. Les levés géophysiques héliporté VTEMTM et terrestre MaxMin suggèrent clairement une extension de la zone Percival et fournit des renseignements supplémentaires sur la faille qui recoupe la zone. Nous pensons que l'actuel programme de forage continuera d'étendre la zone Percival, soit en ciblant cette anomalie géophysique dominante ainsi que d'autres anomalies en périphéries."

Tableau 1: principales interceptions Emplacement Trou de forage De

(m) À

(m) Longueur

(m) Teneur (Au g/t) Profondeur

verticale (m) Lithologique encaissante Percival ER19-832 1,3 54,0 52,7 1,86 25 Brèches silicifiées incl. 1,3 31,0 29,7 2,81 incl. aussi 12,0 23,0 11,0 4,89 114,0 150,0 36,0 0,67 126 Brèches de mudstone silicifiées incl. 143,5 150,0 6,5 1,52 244,0 247,5 3,5 0,98 234 Brèches de mudstone altérées Percival ER19-833 101,8 124,0 22,2 1,84 86 Brèches silicifiées incl. 102,6 111,0 8,4 3,76 incl. Aussi 109,0 110,0 1,0 13,4 incl. 123,0 124,0 1,0 4,00 147,3 179,3 32,0 0,79 116 Brèches silicifiées et

brèches de mudstone silicifiées incl. 147,3 148,3 1,0 3,86 incl. 154,3 155,3 1,0 4,76 incl. 165,3 169,3 4,0 1,40 incl. 177,3 179,3 2,0 2,7 200,0 204,0 4,0 1,52 143 Brèches de mudstone silicifiées

Les intervalles sont présentés en longueur de carotte ; les forages sont généralement planifiés pour recouper la minéralisation le plus près possible de la perpendiculaire, les épaisseurs réelles sont estimées à 75% à 85% de la longueur de carotte lorsque les pendages des forages et l'orientation apparentes des zones sont pris en compte.

Les valeurs présentées ne sont pas coupées; les intervalles sont contraints dans les limites géologiques des principales zones, mais n'ont pas été corrélés, jusqu'à présent, avec des structures ou horizons individuels à l'intérieur de ces zones.

La profondeur verticale est mesurée depuis la surface jusqu'au milieu de l'intervalle rapporté.

Levés géophysiques

En janvier, Eastmain a effectué 16 kilomètres linéaires (« kms ») de levé MaxMinTM HLEM (« Horizontal Loop Electro-Magnetic »), avec des espacements de ligne de 50 m centrée sur les forages de découverte de la zone Percival(voir FIGURE 5). Cette étude a identifiée de fortes anomalies électromagnétique (« EM ») peu profondes qui contribuerons au positionnement des prochains forages de la zone Percival. Le levé au sol MaxMin sera prolongé durant le mois de février, à 32 ligne-kms, afin de couvrir les extensions de 1 km à l'est et à l'ouest des forages de découverte de Percival et atteignant dans la direction ouest l'indice historique Knight. La minéralisation de Percival comprend une concentration significative de minéralisation en sulfures (pyrrhotite + pyrite), qui semble bien répondre à l'outil HLEM qui sera utilisé de concert avec les données aériennes de VTEMTM et levés magnétique afin d'approfondir l'interprétation stratigraphique. L'évaluation et l'interprétation du levé VTEM héliportée sur l'Horizon Knight-Serendipity (« KS ») réalisée le 1er janvier 2019 sont en cours et les résultats seront intégrés à la campagne d'exploration été/automne 2019 de Clearwater.

Résultats de forage

Le trou ER19-832 a été foré d'est en ouest au travers de la section des sondages de découverte Percival ER18-822 et ER18-823, traçant ainsi la minéralisation Percival le long de sa plongée et cherchant à intercepter une faille NNO interprétée, située à l'ouest des sondages de découverte (voir FIGURES 2 et 3). Des brèches silicifiées ont été recoupées de la surface jusqu'à 55 m le long du trou. Cet intervalle est fortement déformé, montrant une foliation quasi parallèle à l'orientation de la carotte. Une structure de faille mineure a été recoupée à 58 m dans le sondage et continue d'être interprété avec une extension vers le NNO et un pendage prononcé au NE. Les unités de siltstone silicifiée se trouvent des deux côtés de la faille. La présence d'une déformation ductile significative dans la carotte suggère plissement local et que la transposition dans la foliation pourrait jouer un rôle plus important dans la distribution de la minéralisation. La minéralisation aurifère a été recoupée dans un second intervalle de brèches à mudstone silicifiées situé à l'ouest de la faille entre 115 m et 140 m de profondeur le long du trou. Cette minéralisation est interprétée comme l'extension de zones minéralisées recoupées dans les sondages ER18-830 et ER18-831 (voir le communiqué de presse du 15 janvier 2019).

Le trou ER19-833 a été implanté 100 m à l'est des sondages de découverte pour évaluer un fort conducteur HLEM électromagnétique terrestre qui représente le prolongement vers l'est des sondages de découverte Percival. Il s'agit du trou de forage situé le plus à l'est de Percival, soit quelques 50 m à l'est des trous ER18-826 et ER18-827 (voir FIGURES 2 et 4). Ce trou recoupe une minéralisation de brèches fortement silicifiées de 101 m à 128 m de profondeur, et pourrait représenter la continuité de la minéralisation de Percival. Un second intervalle de brèches moins silicifiées contenant une quantité de sulfures plus variable à l'intérieur de brèches de mudstone silicifiées a été recoupé de 145 m à 180 m de profondeur et semble correspondre à un deuxième horizon de brèches minéralisées précédemment recoupées dans les trous ER18-825 (1,05 g/t Au sur 6 m) et ER18-827 (0,50 g/t Au sur 22,5 m) (voir le communiqué de presse du 20 décembre 2018).

Percival est située à 14 km à l'est du gisement Eau Claire d'un million d'onces d'or(1) (voir FIGURE 1), dans le secteur Knight de l'Horizon KS sur la propriété Clearwater. L'Horizon KS se caractérise par un ensemble de roches méta-sédimentaires et méta-volcaniques de faciès de schiste vert supérieurs à amphibolite inférieure. L'horizon dans le secteur Knight, incluant la zone Percival, est également affecté par la déformation liée à la zone de déformation Cannard (voir FIGURE 1). La stratigraphie de Percival comprend des roches métasédimentaires foliées reposant sur des méta-volcaniques mafiques. Les résultats des derniers forages continuent d'approfondir la compréhension des contrôles de la minéralisation, à savoir par la définition des contextes lithologiques et structurels, dans le stratigraphie d'accueil, tout en identifiant au moins deux zones de minéralisation aurifère dans l'ensemble méta-sédimentaire (voir FIGURES 2-4).

Projets et objectifs 2019

Programme de forage hivernal 2019 : une campagne ciblée de forage de trois mois (20 trous - 5 500 m) a débuté en janvier; le programme est conçu pour tester les extensions de la découverte Percival, tout en identifiant de nouvelles minéralisations aurifères au sein de l'ensemble sédimentaire argilite-mudstone de l'horizon KS. En s'appuyant sur les résultats de ce programme, une seconde campagne sera planifiée pour la seconde moitié de 2019 et comprendra des forages supplémentaires sur la zone de découverte et le forage de cibles identifiées le long de l'Horizon KS en utilisant les informations géophysiques et la géochimie des sols récemment obtenues..

une campagne ciblée de forage de trois mois (20 trous - 5 500 m) a débuté en janvier; le programme est conçu pour tester les extensions de la découverte Percival, tout en identifiant de nouvelles minéralisations aurifères au sein de l'ensemble sédimentaire argilite-mudstone de l'horizon KS. En s'appuyant sur les résultats de ce programme, une seconde campagne sera planifiée pour la seconde moitié de 2019 et comprendra des forages supplémentaires sur la zone de découverte et le forage de cibles identifiées le long de l'Horizon KS en utilisant les informations géophysiques et la géochimie des sols récemment obtenues.. Interprétation améliorée à Percival: forage ciblés à la zone aurifère de Percival et le long de l'Horizon KS, utilisant une interprétation stratigraphique et structurale afin d'identifier et améliorer la prévisibilité des déplacements potentiels au niveau de la minéralisation; Études minéralogiques et pétrologiques détaillées pour définir la paragénèse aurifère comme vecteur pour le forage .

forage ciblés à la zone aurifère de Percival et le long de l'Horizon KS, utilisant une interprétation stratigraphique et structurale afin d'identifier et améliorer la prévisibilité des déplacements potentiels au niveau de la minéralisation; Études minéralogiques et pétrologiques détaillées pour définir la paragénèse aurifère comme vecteur pour le forage . Ciblage géophysique: utilisation de MaxMin HLEM pour déterminer les forts conducteurs EM liés à la minéralisation aurifère près de la surface; utilisation des résultats du levé VTEMtm héliportée et magnétique horizontal (VTEM Plus) réalisée par Geotech, pour guider les guider les futurs travaux à Percival et d'autres cibles prospectives le long de l'Horizon KS (voir FIGURE 1).

Tableau 2: informations sur les trous de forage Zone cible Trou de forage Coordonnées UTM Zone 18 Azimut Pendage Longueur totale Élévation No. Est Nord degré degré (m) (m) Percival ER19-832 457660 5781800 241,5 -72 301 336 Percival ER19-833 457750 5781775 360 -45 373 335

Pour plus d'informations sur la géologie de la découverte de Percival et de l'Horizon KS, veuillez visiter: http://www.eastmain.com/projects/clearwaterexploration/.

Pour visualiser les Figures 1-5, veuillez cliquer sur le lien: http://www.eastmain.com/_resources/news/Images/ER-190225-Percival.pdf.

(1) Un total de 1 001 200 oz d'or est contenu dans l'échéancier d'exploitation de minerai dilué d'une mine combinée à ciel ouvert et souterraine, tel que défini dans le « Technical Report: Updated Mineral Resource Estimate and Preliminary Economic Assessment on the Eau Claire Gold Deposit, Clearwater Property, Quebec, Canada » d'Eastmain, daté le 4 février 2018 et publié le 4 juillet 2018. Les onces contenues proviennent d'une estimation combinée des ressources minérales souterraines et à ciel ouvert de 853 000 onces d'or (4,29 Mt à une teneur moyenne de 6,18 g/t Au) mesurées et indiquées, et de 500 000 onces d'or (2,38 Mt à une teneur moyenne de 6,53 g/t Au) présumées.

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été préparé et révisé par William McGuinty, géo. et Vice-Président Exploration d'Eastmain, en fonction de « personne qualifiée » en vertu du règlement NI 43 101.

Contrôle et assurance de la qualité

La conception des programmes de forage, de l'assurance et du contrôle de la qualité, ainsi que l'interprétation des résultats de Eastmain Resources sont sous le contrôle du personnel géologique d'Eastmain, qui comprend des personnes qualifiées utilisant un programme d'AQ/CQ strict, conforme à la norme NI 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. Le projet Clearwater est supervisé par Michel Leblanc, P.Geo. géologue de projet chez Eastmain.

La carotte de forage est décrite, coupée et divisée en échantillons de demi-carottes qui sont emballés et livrés au laboratoire d'ALS Minerals inc. Les échantillons sont séchés puis broyés à 70% dépassant un tamis de 2 mm. Un sous-échantillon de 1 000 g est pulvérisé à 85% dépassant un tamis de 75 microns. Le reste d'échantillon broyé (rejet) et l'échantillon pulvérisé (pulpe) sont conservés pour analyses ultérieures et contrôle de qualité. Tous les échantillons sont analysés par pyroanalyse avec une finition d'absorption atomique (AA) utilisant une fraction aliquote de 50 g du matériau pulvérisé. Les résultats obtenus supérieurs à 5 g/t Au sont réanalysés par pyroanalyse avec finition gravimétrique. Eastmain insère régulièrement des échantillons de contrôle de référence obtenus de tiers et des échantillons à blanc dans le cours d'échantillons afin de surveiller les performances des analyses, et envoie des doublons d'échantillons à un deuxième laboratoire certifié. Depuis 2016, environ 10% des échantillons soumis font partie des protocoles de contrôle des échantillons de laboratoire de la société.

À propos d'Eastmain Resources Inc. (TSX:ER) www.eastmain.com

Eastmain est une société d'exploration canadienne faisant progresser trois actifs aurifères à haute teneur dans le nouveau camp aurifère de la Baie James au Québec. La société détient 100% de participation dans le projet Eau Claire, pour lequel elle a récemment publié une évaluation économique préliminaire (« EEP »), et dans le projet de mine Eastmain, pour lequel elle a préparé une estimation des ressources minérales conforme à la norme NI 43-101 en 2018. Eastmain gère également la coentreprise Éléonore Sud, située immédiatement au sud de la mine Éléonore de Goldcorp Inc., où une nouvelle découverte aurifère à haute teneur a été faite fin 2017. En outre, la société dispose d'un portefeuille de projets d'exploration dans cette juridiction minière favorable, avec des infrastructures à proximité.

Déclarations prospectives - Certaines informations présentées dans ce communiqué de presse peuvent contenir des déclarations prospectives impliquant d'importants risques et incertitudes connus et inconnus. Toutes les déclarations prospectives ne sont pas purement historiques et comprennent des convictions, des projets, des attentes ou un calendrier de futurs projets. Elles comprennent notamment, mais sans s'y limiter, des déclarations relatives au succès potentiel de stratégies d'exploration et de mise en valeur futures de la Société. Ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dont certains sont indépendants de la volonté de Eastmain, notamment, sans toutefois s'y limiter, l'incidence des conditions économiques générales, de la situation du secteur, de la dépendance à l'égard des approbations réglementaires, de la disponibilité du financement, de l'achèvement en temps voulu des études et des rapports techniques proposés, et des risques liés à l'exploration, au développement et à l'industrie minière en général, comme des facteurs économiques tels qu'ils affectent l'exploration, les prix futurs des produits de base, la modification des taux d'intérêt, la sécurité, l'évolution de la situation politique, sociale ou économique, les risques environnementaux, les risques d'assurance, les dépenses en capital, les difficultés opérationnelles ou techniques liées aux activités de développement, les relations de travail, la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur de l'or, y compris les risques de diminution des quantités de teneurs en ressources minérales, des contestations du titre de propriété et des modifications des paramètres du projet tant que les plans continuent à être peaufinés. Les lecteurs sont avertis que les hypothèses utilisées dans la préparation de ces informations, bien que considérées comme raisonnables au moment de la préparation, peuvent se révéler imprécises et que, de ce fait, il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces informations, sauf dans la mesure où la loi l'impose.

