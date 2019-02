Le gouvernement du Canada collabore avec les collectivités pour protéger les espèces en péril et doubler la superficie de nature protégée sur le territoire et dans les océans du Canada





OTTAWA, le 26 févr. 2019 /CNW/ - Le Canada possède une grande diversité d'espèces sauvages d'un océan à l'autre, et les Canadiens accordent une grande importance à la protection de notre nature. Voilà pourquoi nous travaillons avec les Canadiens à protéger les espèces en péril et à doubler la superficie de nature protégée sur le territoire et dans les océans du Canada.

Aujourd'hui, Environnement et Changement climatique Canada a mis en place un fonds pour protéger les espèces en péril en collaboration avec les collectivités des quatre coins du pays. Il s'agit du fonds Lieux prioritaires désignés par les collectivités pour les espèces en péril, et les collectivités de partout au pays peuvent présenter une demande de financement d'ici le 26 avril 2019 dans le cadre de celui-ci. Cette initiative de financement fournira jusqu'à 15,6 millions de dollars sur quatre ans afin d'appuyer des projets mis en oeuvre dans des collectivités dans le but de mobiliser les résidents pour protéger les espèces en péril.

La protection et le rétablissement des espèces en péril sont des responsabilités importantes partagées entre les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones. La collaboration est essentielle pour protéger notre nature. Le gouvernement du Canada continuera de soutenir des solutions pratiques pour protéger la nature du Canada et les espèces sauvages qui en dépendent.

Citation

« Les Canadiens accordent une grande importance à la protection de la nature et des espèces sauvages qui en dépendent. Grâce à ce fonds, le gouvernement continuera de soutenir des projets efficaces et pratiques menés par des collectivités partout au pays qui contribuent à la protection et au rétablissement d'espèces en péril. En collaborant étroitement avec les collectivités et les Canadiens, nous pouvons protéger nos espèces et assurer leur survie pour les générations à venir. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

En juin 2018, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des parcs, des aires protégées, de la conservation, des espèces sauvages et de la biodiversité se sont rencontrés et ont convenu d'une Approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada .

. L'Approche pancanadienne comporte trois objectifs : obtenir de meilleurs résultats de conservation pour un plus grand nombre d'espèces en péril; améliorer le rendement des investissements, et accroître les retombées positives pour la biodiversité et les écosystèmes.

Dans le cadre du Fonds de la nature du Canada , plus de 150 millions de dollars seront disponibles sur cinq ans pour diverses initiatives de financement, afin de contribuer à la protection et au rétablissement des espèces en péril.

, plus de 150 millions de dollars seront disponibles sur cinq ans pour diverses initiatives de financement, afin de contribuer à la protection et au rétablissement des espèces en péril. D'autres initiatives du gouvernement du Canada , telles que le Programme d'intendance de l'habitat et le Fonds autochtone pour les espèces en péril, contribuent également à la protection des espèces en péril et à la restauration de leurs habitats partout au Canada .

, telles que le Programme d'intendance de l'habitat et le Fonds autochtone pour les espèces en péril, contribuent également à la protection des espèces en péril et à la restauration de leurs habitats partout au . L'initiative Lieux prioritaires désignés par les collectivités pour les espèces en péril offre du financement pour soutenir la conservation des espèces en péril et est un élément du Fonds de la nature du Canada .

. Cette initiative de financement fondée sur les demandes permettra à environ 13 lieux désignés par les collectivités (soit un par province ou territoire) d'obtenir une aide financière.

Le financement fédéral sera assorti d'un financement de contrepartie fourni par les demandeurs et provenant de sources non fédérales. Ce financement fait partie de l'investissement historique de 1,35 milliard de dollars prévu dans le budget de 2018 pour la conservation de la nature.

Le processus de demande comporte une déclaration d'intérêt et une étape de proposition finale. Les organisations intéressées sont priées de présenter une déclaration d'intérêt initiale d'ici le 22 mars 2019. Les propositions finales doivent être soumises au plus tard à minuit le 26 avril 2019. Cet appel de propositions sera suivi d'un deuxième au cours de la période de quatre ans couverte par l'initiative de financement. Les organisations intéressées sont invitées à examiner le processus de demande sur la page https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/patrimoine-naturel/fonds.html.

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 16:00 et diffusé par :