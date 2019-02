Le gouvernement du Canada accorde des contrats pour accroître la capacité de recherche et de sauvetage à Terre-Neuve-et-Labrador





OTTAWA, le 25 févr. 2019 /CNW/ - Dans le cadre du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada s'est engagé à améliorer la sécurité maritime et à protéger le milieu marin et les collectivités côtières du Canada.

Afin d'accroître la capacité de recherche et de sauvetage, la construction de deux nouvelles stations de recherche et de sauvetage est en cours à Twillingate et à Old Perlican, à Terre-Neuve-et-Labrador. Ces endroits ont été choisis en fonction des lacunes relevées dans la capacité de recherche et de sauvetage maritime de la Garde côtière et en raison de l'accroissement prévu du trafic maritime.

À la suite de processus ouverts et concurrentiels, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), au nom de la Garde côtière canadienne, a attribué quatre contrats totalisant 10,4 millions de dollars (taxes incluses) à trois entreprises de Terre-Neuve-et-Labrador pour le dragage, la démolition et la construction portuaire.

Seize emplois permanents seront créés à la Garde côtière lorsque les nouvelles stations de Twillingate et d'Old Perlican seront opérationnelles. Les nouvelles stations devraient être terminées à l'été 2019.

« Les nouvelles stations de recherche et de sauvetage de la Garde côtière canadienne à Twillingate et à Old Perlican amélioreront notre capacité d'intervention en cas d'urgences et d'incidents maritimes de toutes sortes dans les eaux au large de Terre-Neuve-et-Labrador. Ces stations, ainsi que le personnel de la Garde côtière, rendront ces eaux plus sûres pour les navigateurs. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Notre gouvernement est fier d'investir dans de nouvelles installations de recherche et de sauvetage pour la Garde côtière canadienne. En accordant ces contrats pour de nouvelles installations de la Garde côtière canadienne, nous contribuons à créer et à maintenir de bons emplois dans ces collectivités, tout en appuyant les membres hautement qualifiés de la Garde côtière canadienne et les services essentiels qu'ils fournissent aux Canadiens. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et de l'Accessibilité

« Je suis ravi de voir ces contrats attribués pour les nouvelles stations de sauvetage de la Garde côtière canadienne à Terre-Neuve-et-Labrador. Je suis tout aussi heureux d'en voir une à Old Perlican. Ces stations offriront des mesures de sécurité extrêmement importantes pour nos pêcheurs, nos navigateurs et nos travailleurs maritimes. Ils permettront au personnel de la Garde côtière d'intervenir plus rapidement et plus efficacement lorsque le besoin s'en fera sentir. Ces contrats stimuleront également l'économie de notre province et créeront des emplois bien rémunérés. »

Churence Rogers

Député de Bonavista-Burin-Trinity

« Nous tenons notre promesse de créer de bons emplois pour les gens de Terre-Neuve-et-Labrador et de rendre nos océans et nos côtes plus sûrs pour la navigation. Je suis fier de voir que la construction de deux nouvelles stations de recherche et de sauvetage, situées à Twillingate et à Old Perlican, à Terre-Neuve-et-Labrador, a commencé. »

Scott Simms

Député de Coast of Bays-Centre-Notre Dame

Deux contrats d'une valeur de 2,1 millions de dollars ont été attribués à Coady Construction & Excavating Limited, de Torbay (Terre-Neuve-et- Labrador ). L'entreprise doit draguer les ports aux stations de Twillingate et de Old Perlican et construire de nouveaux quais longitudinaux.

(Terre-Neuve-et- ). L'entreprise doit draguer les ports aux stations de et de et construire de nouveaux quais longitudinaux. Traytown Builders Limited, de Traytown (Terre-Neuve-et- Labrador ), a obtenu un contrat de 4,4 millions de dollars pour démolir un ancien bâtiment de la GRC et construire deux nouveaux bâtiments à la nouvelle station de Twillingate .

(Terre-Neuve-et- ), a obtenu un contrat de 4,4 millions de dollars pour démolir un ancien bâtiment de la GRC et construire deux nouveaux bâtiments à la nouvelle station de . Chimo Construction Limited, de St. John's (Terre-Neuve-et- Labrador ), a obtenu un contrat de 3,8 millions de dollars pour la construction de deux nouveaux bâtiments à la nouvelle station de Old Perlican .

(Terre-Neuve-et- ), a obtenu un contrat de 3,8 millions de dollars pour la construction de deux nouveaux bâtiments à la nouvelle station de . Conformément au Plan de protection des océans, sept nouvelles stations de recherche et de sauvetage seront ouvertes à des endroits stratégiques à Terre-Neuve-et- Labrador et en Colombie-Britannique, afin d'améliorer la capacité d'intervention en cas d'incidents maritimes tous risques et d'accroître la couverture pour protéger les navigateurs et le milieu marin. Actuellement, on compte 41 stations de bateaux de recherche et de sauvetage au Canada .

