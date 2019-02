Manchester City, partenaire de Nexen Tire, remporte la Carabao Cup pour la deuxième année consécutive





En battant Chelsea aux tirs aux buts, Manchester City gagne sa deuxième Carabao Cup consécutive et la sixième Coupe de la ligue anglaise de son histoire

SÉOUL, Corée du Sud, 25 février 2019 /PRNewswire/ -- Nexen Tire, l'un des principaux fabricants mondiaux de pneus, a annoncé que le club de football de Manchester City, son partenaire dans la Premier League anglaise, avait remporté la Carabao Cup 2018/19.

Manchester City a démarré cette édition de la Carabao Cup sur les chapeaux de roues en battant Oxford United en septembre dernier. Le club a enchaîné les victoires depuis lors et a remporté la finale contre Chelsea le 24 février.

« Nous sommes ravis de nous être associés avec Manchester City dans leur campagne victorieuse de la Carabao Cup, » a délaré Travis Kang, PDG de Nexen Tire. « En tant que partenaire officiel de Manchester City, nous félicitons l'équipe pour leurs succès continus sur le terrain en 2019. Grâce à notre partenariat stratégique avec Manchester City, Nexen Tire prévoit d'augmenter de manière significative la notoriété de la marque parmi les amateurs de football dans le monde entier. »

L'équipe a prouvé son bon état de forme lors de la finale de la Carabao Cup où elle a défendu son titre et a remporté son sixième titre dans la compétition. En tant que partenaire officiel sur la manche, Nexen Tire soutient et célèbre chaque victoire de Manchester City tout au long de la saison.

Nexen Tire, partenaire de Manchester City depuis août 2015, a étendu son partenariat pluriannuel avec le club de football en mars 2017, et la marque est devenue le premier partenaire officiel sur les manches de la Premier League. Le logo de Nexen Tire apparaît sur la manche gauche du maillot de Manchester City depuis la saison 2017/18. Comme ce partenariat a été étendu à la Carabao Cup, les fans de football dans le monde ont pu voir le nom de la marque pendant tout le tournoi.

Par ce partenariat et d'autres initiatives de marketing sportif, Nexen Tire continuera à avoir une présence significative dans tous les matches de Manchester City en Premier League et dans les coupes anglaises et la marque se centre sur le développement de la notoriété de Nexen Tire dans le monde.

À propos de Nexen Tire

Nexen Tire, fondé en 1942, est l'un des premiers fabricants de pneumatiques à l'échelle mondiale. Son siège se trouve en Corée du Sud, à Séoul et à Yangsan, dans la province du Gyeongsang du Sud. Nexen Tire, l'un des fabricants de pneus à la croissance la plus rapide au monde, travaille avec 491 concessionnaires répartis dans 141 pays autour du globe (juillet 2015) et possède trois usines de production, deux en Corée (Yangsan et Changnyeong) et une en Chine (Qingdao). Une quatrième usine située à Zatec, en République tchèque, entrera en fonctionnement en 2019. Nexen Tire produit des pneus pour les véhicules particuliers, les véhicules utilitaires sportifs et les camions légers, et ceux-ci se caractérisent par leur technologie avancée ainsi que par l'excellence dans leur conception. La société se concentre également sur la production de pneus UHP (ultra hautes performances) faisant appel à des technologies de pointe. Nexen Tire fournit des pneus comme équipements de série à des constructeurs internationaux de voitures dans différents pays du monde. En 2014, la société a réussi un grand chelem en remportant pour la première fois les 4 principaux prix mondiaux de conception devant les divers fabricants de pneus. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.nexentire.com.

