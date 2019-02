Une attraction touristique hivernale accroît la diversité de l'activité économique en Gaspésie





La ministre Joly échange avec des experts du secteur du tourisme de la région afin d'étayer la nouvelle stratégie en matière de tourisme du Canada

MATANE, QC, le 23 févr. 2019 /CNW/ - Le secteur canadien du tourisme offre aux visiteurs des expériences inégalées et met en valeur les attraits à saveur régionale, tout en ayant un apport considérable pour les économies locales. Il s'agit d'attractions de réputation mondiale comme les Traversées de la Gaspésie, qui proposent des vacances sportives d'une semaine en format tout-inclus. Les participants effectuent du ski de fond, de la raquette à neige ou de la randonnée tout en se plongeant dans la beauté unique et les trésors culinaires le long du corridor Matane-Gaspé. Chaque hiver, des amateurs de sport de la région ainsi que des touristes internationaux convergent sur la Gaspésie pour vivre cette expérience exclusive.

La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, a eu le plaisir de rendre visite aux Traversées de la Gaspésie, où elle a rencontré des organisateurs, pris la parole devant des participants et souligné de quelle manière le tourisme hivernal crée de bons emplois pour les familles de la classe moyenne. Lors de ses échanges avec les spécialistes du tourisme régionaux, la ministre recueille des renseignements clés pour appuyer l'élaboration de la nouvelle stratégie fédérale en matière de tourisme et assurer la croissance soutenue de l'économie de l'accueil au pays. En ouvrant de nouvelles possibilités pour le tourisme tout au long de l'année, le Canada attirera des visiteurs dans toutes ses régions, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, et sera en mesure de bâtir des collectivités plus fortes et diversifiées.

Cette année, les Traversées de la Gaspésie accueillent plus de 250 mordus d'aventure provenant des quatre coins du monde. Au cours de leur expédition de sept nuits, les participants découvriront des mets locaux et admireront des paysages sans égal. Ces expériences canadiennes authentiques sont des atouts clés pour les communautés, car elles offrent aux entrepreneurs l'occasion de mettre en valeur leurs attractions uniques qui attirent des visiteurs et insufflent de la vigueur à l'économie.

Citations

« Les Traversées de la Gaspésie offrent une expérience touristique unique et mettent en valeur ce que la Gaspésie a de mieux : des paysages à couper le souffle, des aventures hivernales de calibre mondial et des expériences culinaires remarquables. Il s'agit du parfait exemple de ce qui fait du Canada une excellente destination touristique en toute période de l'année. Notre gouvernement est conscient que le tourisme est un atout pour toutes les régions du pays, dont la Gaspésie, car il favorise la création de bons emplois pour les familles de la classe moyenne. C'est pour cela qu'au cours des derniers mois, j'ai rencontré des gens aux quatre coins du pays qui travaillent sans relâche pour faire du Canada une destination touristique quatre saisons de premier choix. Le gouvernement puisera dans leurs expériences ainsi que dans les travaux du Comité-conseil sur l'emploi et l'économie du tourisme pour élaborer la nouvelle stratégie fédérale en matière de tourisme. »

-- La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly

Les faits en bref

Le tourisme représente une tranche de 2 % du produit intérieur brut.

Le tourisme représente 1,8 million d'emplois au pays.

Selon l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, le secteur touristique compte 32 000 entreprises et 355 100 emplois dans la province.

