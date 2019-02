La ministre Ng a rencontré des entrepreneurs et des propriétaires de petite entreprise à Vancouver, à West Vancouver, à Squamish et à Whistler





La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations du Canada a discuté des politiques du gouvernement et du soutien offert aux propriétaires de petite entreprise pour les aider à réussir

VANCOUVER, le 22 févr. 2019 /CNW/ - Les petites entreprises représentent 98 % de toutes les entreprises canadiennes et emploient 8 millions de vaillants Canadiens d'un océan à l'autre. Elles forment l'épine dorsale de notre économie et sont essentielles à la classe moyenne.

Les 21 et 22 février, la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, était de passage à Vancouver, à West Vancouver, à Squamish et à Whistler, en Colombie-Britannique. Elle a rencontré des entrepreneurs et des propriétaires de petite entreprise afin de souligner les mesures prises par le gouvernement du Canada pour faciliter le démarrage et l'expansion des petites entreprises, et les aider à accéder à de nouveaux marchés.

La ministre Ng a commencé sa tournée à Vancouver, où elle a assisté à la conférence de l'Association canadienne des aliments de santé. Elle a ensuite prononcé une allocution à l'événement Pitch for the Purse 2019 (anglais), organisé par le Forum for Women Entrepreneurs (anglais), ainsi qu'au 2019 Small Business BC Awards Gala (anglais). La ministre Ng a par ailleurs visité les installations de diverses petites entreprises locales tout au long de la journée.

Le 22 février, la ministre Ng s'est entretenue avec des membres de la Chambre de commerce de West Vancouver (anglais). Elle s'est ensuite rendue à Squamish, où elle a rencontré des femmes entrepreneures de Bungalow 968 (anglais) ainsi que des membres de la Chambre de commerce de Squamish (anglais). La ministre a conclu sa journée à Whistler, où elle a discuté du soutien offert par le gouvernement aux petites entreprises avec les membres de la Chambre de commerce de Whistler (anglais). Entre ses diverses activités, la ministre a rendu visite à des propriétaires de petite entreprise de la région.

Lors de ses rencontres, la ministre Ng a souligné les nombreuses initiatives du gouvernement qui visent à faciliter la tâche aux propriétaires de petite entreprise, notamment :

la réduction du taux d'imposition fédéral des petites entreprises à 9 %, ce qui est l'un des taux les moins élevés au monde;

la réduction des frais imposés par les sociétés émettrices de cartes de crédit aux entreprises quand leurs clients utilisent des cartes de crédit;

l'accès à plus d'un milliard et demi de nouveaux clients grâce à des accords commerciaux comme l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste, et l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (le nouvel ALENA);

le droit des entreprises d'amortir immédiatement, à des fins fiscales, le coût total des machines et du matériel servant à la fabrication ou à la transformation de biens;

le droit des entreprises d'amortir immédiatement, à des fins fiscales, le coût total du matériel désigné de production d'énergie propre;

l'Incitatif à l'investissement accéléré, qui permettra aux entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs de l'économie de déduire une plus grande part du coût de biens nouvellement acquis dans l'année où l'investissement est effectué;

l'investissement de 2 milliards de dollars en vue de doubler le nombre d'entreprises détenues par des femmes d'ici 2025;

l'élimination de plus de 450 exigences réglementaires fédérales qui imposent un fardeau administratif aux entreprises.

Citations

« Notre gouvernement est un allié des petites entreprises. Il s'efforce de réduire le fardeau administratif des propriétaires de petite entreprise et de les aider à démarrer leur entreprise, à lui faire prendre de l'expansion ou à se lancer dans de nouveaux marchés. Lorsque les petites entreprises de la Colombie-Britannique et de partout ailleurs au pays réussissent, elles stimulent notre économie et créent des emplois pour la classe moyenne. »

-- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« Les petites entreprises sont le pilier de notre économie et grâce aux accords commerciaux négociés par le Canada, elles ont de nouvelles opportunités pour exporter vers de nouveaux marchés. C'est un plaisir de recevoir la ministre Ng dans nos communautés. »

-- Pamela Goldsmith-Jones, députée de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country

