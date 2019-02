Invitation aux médias - Inauguration officielle du Centre régional intégré de cancérologie à Lévis





QUÉBEC, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, en compagnie de la ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre déléguée au Développement économique régional, madame Marie-Ève Proulx, procédera à l'inauguration officielle du Centre régional intégré de cancérologie sur le territoire du CISSS de Chaudière-Appalaches.

DATE : Le lundi 25 février 2019



HEURE : 11 h 30



LIEU : Salle multifonctionnelle au CRIC

Hôtel-Dieu de Lévis

143, rue Wolf

Lévis (Québec) G6V 3Z1





** L'entrée se fait par la porte principale de l'Hôtel-Dieu de Lévis.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 22 février 2019 à 17:07 et diffusé par :