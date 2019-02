ZTE va s'imposer comme déterminant majeur dans le développement du 5G à l'échelle mondiale lors du MWC 2019 avec une présentation complète d'expériences sublimes en 5G





SHENZHEN, Chine, 22 février 2019 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), important prestataire international de solutions de télécommunications, technologies d'entreprise et technologies grand public pour l'internet mobile, a fait part aujourd'hui de mises à jour détaillées sur la présentation de ses tout nouveaux développements commerciaux de technologies de bout en bout dans le 5G à l'occasion du Congrès mondial de la téléphonie mobile (MWC) 2019 qui s'ouvrira ce 25 février 2019. ZTE partagera également des perspectives approfondies et mettra en vedette ses pratiques d'excellence commerciale dans l'exploration de nouveaux services et collaborations dans le 5G en relation avec des opérateurs mondiaux pour le déploiement de réseaux.

À l'occasion du MWC, ZTE dévoilera de même son premier appareil 5G, emblématique, prévu pour atteindre les marchés européens et chinois au cours de la première moitié de 2019. La tout dernière série Blade V10 de ZTE sera elle aussi présentée, renforçant l'engagement constant de ZTE d'offrir une satisfaction clientèle inégalée aux jeunes consommateurs du monde entier. D'autres démonstrations techniques passionnantes porteront sur leurs solutions 5G pour l'équipement des locaux d'abonné, l'internet des objets (IdO), l'internet des véhicules (IdV) et le service mobile à large bande (SMLB).

L'événement de cette année a pour thème 'La connectivité intelligente', et dans cette ligne, ZTE proposera de même ses réseaux minimalistes intelligents de bout en bout, mettant en avant une activation complète de services et une construction de biosphère, des performances supérieures, une architecture minimale, tout comme son réseau d'accès radioélectrique (RAN) en 5G, intelligent, agile et entièrement convergent.

ZTE exposera en plus sa solution Unisite permettant de déployer des produits pour stations de base sérialisées. Définis par leur intégration élevée, de hautes performances, des capacités en multifréquences et en modes multiples, ces produits sont conçus pour des entreprises de télécommunications prêtes à entreprendre leurs développements commerciaux en 5G. La solution Unisite simplifie le déploiement de réseaux 5G en réduisant les coûts tout en augmentant l'efficacité. En tirant parti d'architectures basées sur les des services, la solution de noyau commun du 5G de ZTE, première de l'industrie, prend en charge un accès complet et la convergence des réseaux fixes 2G, 3G, 4G et 5G, de même que les 3GPP R15 pour architectures autonomes et non autonomes afin de permettre la mise en oeuvre d'architectures en une seule étape.

ZTE s'est préparée, et elle est prête pour un développement commercial complet du 5G. La Société a accompli la vérification du premier site 5G dans le monde qui soit basé sur terminal de bout en bout pour le service mobile 5G, consolidant ainsi sa position à l'avant-garde des solutions pour le 5G. En tant que chef de file dans ce domaine, ZTE reste déterminée à travailler avec des partenaires industriels pour l'édification d'un écosystème plus ouvert en faisant la promotion d'un déploiement commercial du 5G, et en établissant la sécurité des réseaux et des systèmes de conformité.

« Avec des avantages de bout en bout dans la technologie, ZTE se consacre à créer un réseau sans fil se caractérisant par une abondance de services suprêmes dans le 5G, une intelligence suprême dans l'exploitation et l'entretien du 5G, et aussi un déploiement du 5G d'une simplicité suprême pour les entreprises de télécommunications de l'ère du 5G, » a déclaré Mme Cui Li, vice-présidente de ZTE Corporation. « Avec une série de produits commerciaux pouvant prendre en charge toutes les technologies d'accès radio et tous les scénarios, ZTE sera en mesure de construire des réseaux simples et convergents pour les entreprises de télécommunications du monde entier. Avec les possibilités que lui offre l'intelligence artificielle (IA), ZTE tire parti d'une intelligence ubiquiste pour construire un réseau 5G ultra intelligent à la demande, avec des améliorations sans précédent dans la performance et l'efficacité de réseau. »

Tableau complet des solutions de ZTE au MWC 2019

ZTE s'est positionnée de façon unique pour entièrement prendre en charge le processus mondial de commercialisation du 5G grâce à sa suite complète de solutions de bout en bout aidant les entreprises de télécommunications à construire des réseaux commerciaux simples, intelligents dans le 5G. Au MWC, la Société partagera son expérience pratique acquise avec des entreprises de télécommunications dans le déploiement et la gestion du 5G pour démontrer de façon complète les capacités commerciales des réseaux autonomes et non autonomes. Ceci comprendra :

Une diffusion en direct de la solution de ZTE combinant le 5G et l'informatique en périphérie de réseau à accès multiple pour les rencontres sportives et les stades. Le public pourra voir en action une expérience de reprise audiovisuelle instantanée à faible temps de latence sous des angles multiples.

Un aperçu sur les applications par ZTE de la réalité virtuelle (RV) dans le nuage, des concepts de réseaux intelligents personnalisés et des applications intelligentes de fabrication en 5G avec bande passante large, faible temps de latence et haute fiabilité.

réalité virtuelle (RV) dans le nuage, des concepts de réseaux intelligents personnalisés et des applications intelligentes de fabrication en 5G avec bande passante large, faible temps de latence et haute fiabilité. Une performance par un robot basé sur le 5G, connecté à distance avec son opérateur par un réseau 5G en direct, mettant en vedette des commandes en temps réel allant jusqu'à la milliseconde, avec comme point fort l'exécution d'une danse entre un humain et une machine.

Lundi 25 février, de 15 h 00 à 19 h 00 heure d' Europe centrale, ZTE et la GSMA (Association mondiale des opérateurs mobiles) accueilleront ensemble le Sommet 2019 du 5G dans le hall 8 où invités de l'industrie et partenaires pourront discuter du modelage de l'avenir de 5G par le déploiement de réseaux et l'innovation dans le modèle d'entreprise en 5G.

À l'avant-garde du 5G avec ZTE

Le premier pas dans l'édification d'un réseau 5G est la sélection du matériel de transport. Les trois scénarios clés d'application du 5G seront déterminants de la direction de l'innovation pour ce qui est des améliorations et des modernisations des infrastructures des réseaux. Pour établir les bases de l'ère du 5G, ZTE a fortement investi à des niveaux multiples de l'infrastructure des réseaux :

Technologies de transport du 5G : Le produit de ZTE pour un scénario de bout en bout pour transport du 5G est prêt à être commercialisé et il est équipé de technologies de premier plan couvrant latence d'acheminement, réseau à division, exactitude extrêmement élevée, synchronisation d'horloge, etc.

: Le produit de ZTE pour un scénario de bout en bout pour transport du 5G est prêt à être commercialisé et il est équipé de technologies de premier plan couvrant latence d'acheminement, réseau à division, exactitude extrêmement élevée, synchronisation d'horloge, etc. Réseaux optiques : ZTE a considérablement amélioré les performances de transmission des réseaux bien au-delà des 100 G et grâce au déploiement de sa technologie brevetée. C'est par ailleurs le seul fabricant pouvant assurer jusqu'à 200 G sans régénération du réseau de multiplexage en longueur d'onde (WDM) de dorsale. TITAN, plateforme emblématique de nouvelle génération pour l'accès optique, équipée du plus haut niveau de capacité et d'intégration, est en tête de l'industrie pour l'intégration intergénérationnelle, la convergence fixe-mobile et la convergence des technologies de l'information et de la communication (TIC). Elle est également mise à profit pour simplifier l'accès aux infrastructures et optimiser l'expérience de l'utilisateur final.

: ZTE a considérablement amélioré les performances de transmission des réseaux bien au-delà des 100 G et grâce au déploiement de sa technologie brevetée. C'est par ailleurs le seul fabricant pouvant assurer jusqu'à 200 G sans régénération du réseau de multiplexage en longueur d'onde (WDM) de dorsale. TITAN, plateforme emblématique de nouvelle génération pour l'accès optique, équipée du plus haut niveau de capacité et d'intégration, est en tête de l'industrie pour l'intégration intergénérationnelle, la convergence fixe-mobile et la convergence des technologies de l'information et de la communication (TIC). Elle est également mise à profit pour simplifier l'accès aux infrastructures et optimiser l'expérience de l'utilisateur final. Réseaux de contenu : ZTE continue à se placer en tête de la technologie intégrant les réseaux de diffusion de contenu (CDN) avec une capacité de système à l'échelle mondiale dépassant 100 millions d'utilisateurs, tandis que son innovation dans l'architecture du 5G prend en charge l'évolution constante des réseaux de contenu et les nouveaux scénarios des entreprises.

ZTE s'engage à bâtir un écosystème du 5G et à relever tous les défis techniques pouvant apparaître durant la transition en fournissant des solutions de bout en bout : du jeu de puces, des technologies de base et des produits sérialisés de bout en bout jusqu'à la convergence de réseaux, aux technologies d'évolution à long terme (LTE), aux applications d'intelligence panartificielle et à l'exploration des applications du 5G. En collaboration avec ZTE, les entreprises de télécommunications seront en mesure de réaliser un réseau commercial en 5G ultra simple et suprêmement intelligent apportant une expérience positive et incomparable dans le 5G.

