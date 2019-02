Avis aux médias - Le ministre Jean Boulet fera le point concernant les négociations à l'Aluminerie de Bécancour (ABI)

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, rencontrera les représentants des médias pour faire le point concernant les négociations à l'Aluminerie de Bécancour...

Corporation Ressources Pershimex inc. («?Pershimex?» ou la «?Compagnie?») est heureuse d'annoncer le début d'une campagne de forage sur la propriété Malartic. Cette propriété, en partenariat avec Dundee Precious Metals Inc., (« Dundee »), est située...

Contrairement à ce qui est affirmé par certains journalistes et par le Comité pour la protection de l'esker, jamais la production quotidienne de la mine de lithium Authier ne dépassera 1900 tonnes et, en aucun temps, l'esker ne sera menacé par le...

Ressources minières Radisson Inc. («Radisson» ou la «Société») annonce que suivant la fin du programme de forage de 2018, dont 3 850 mètres sont en cours d'analyse, une analyse litho-structurale et une révision du modèle géologique courant de la...