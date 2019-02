118,6 millions de dollars pour les zones industrielles de Montréal : L'ACQ se réjouit de l'annonce de la ville et du gouvernement





MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ) se réjouit de l'annonce faite le 19 février dernier par la mairesse de Montréal Valérie Plante et la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau. En effet, la mairesse Plante et la ministre Rouleau ont annoncé une aide financière qui permettra aux propriétaires de bâtiments en zones industrielles de bénéficier d'une aide équivalente à 100 % de l'augmentation de taxes pendant les trois premières années, 80 % pour la quatrième année et 60 % pour la cinquième année, jusqu'à concurrence d'un million. L'enveloppe de ce programme de subvention s'élève à 43,6 millions de dollars.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la revitalisation des zones industrielles de Montréal. Le potentiel de développement industriel, commercial, institutionnel et résidentiel est toujours possible sur l'île et cette mesure aidera grandement les propriétaires qui hésitaient à construire, rénover, agrandir ou reconstruire à passer à l'action », a soutenu Francis Roy, président de l'ACQ.

Ce soutien financier arrive à point puisque la quantité de projets dans les zones industrielles est à la baisse au Québec depuis quelques années. En effet, selon les données de la Commission de la construction du Québec (CCQ), le nombre d'heures travaillées dans le secteur industriel atteint des creux historiques depuis 2015. « Il s'est travaillé à peine plus de 10 millions d'heures en 2018 dans le secteur industriel, comparativement à 18,2 millions d'heures en 2012. L'annonce de la mairesse Plante et de la ministre Rouleau est certainement un pas dans la bonne direction afin de stimuler l'activité économique dans le secteur de la construction industrielle de Montréal à court et moyen terme », a expliqué l'économiste de l'ACQ, Jean-Philippe Cliche.

