Le gouvernement du Canada annonce une aide financière pour accélérer la transition vers des bâtiments à carbone zéro

OTTAWA, le 20 févr. 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des défis environnementaux déterminants de notre époque. L'accroissement de la sensibilisation et des mesures prises afin de lutter contre les changements climatiques par l'entremise de tiers indépendants appuiera les efforts déployés par le Canada pour protéger l'environnement et assurer la transition vers une économie plus propre.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé l'octroi d'un financement au Conseil du bâtiment durable du Canada par l'intermédiaire du Fonds d'action pour le climat.

Le projet du Conseil du bâtiment durable du Canada contribuera à sensibiliser les petites et moyennes entreprises aux changements climatiques et à accroître leurs connaissances sur la conception des bâtiments à carbone zéro, leur adoption et l'application de la norme qui s'y rapporte. Ce financement profitera aux 1 000 nouveaux membres professionnels de la construction écologique du Conseil du bâtiment durable du Canada. Cela inclut des jeunes professionnels et des étudiants qui souhaitent que les bâtiments à carbone zéro deviennent la norme.

Le Fonds d'action pour le climat fournit jusqu'à 3 millions de dollars pour appuyer des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples et des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites et moyennes entreprises et des établissements de recherche et d'enseignement.

Les projets financés sensibiliseront la population aux changements climatiques et à la croissance propre, et encourageront d'autres intervenants à prendre des mesures à l'appui des objectifs climatiques du Canada.

« Je suis inspirée par les initiatives proposées par les Canadiens d'un océan à l'autre. Ces initiatives aideront d'autres personnes à être mieux informées et à prendre des mesures positives pour lutter contre les changements climatiques. Ce financement aide les étudiants à temps plein, les jeunes et les organismes sans but lucratif et à but lucratif à changer les choses. Ensemble, nous partageons d'excellentes idées qui aideront à sensibiliser les gens à l'importance d'agir dès maintenant pour lutter contre les changements climatiques. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Conseil du bâtiment durable du Canada est heureux d'être l'un des bénéficiaires du Fonds d'action pour le climat d'Environnement et Changement climatique Canada qui appuieront le rôle de chef de file du Canada dans la construction ou la modernisation de bâtiments à carbone zéro. Cette innovation dans le secteur canadien du bâtiment réduira les émissions de gaz à effet de serre, diminuera les besoins en combustibles fossiles et appuiera la transition vers une économie fondée sur l'énergie propre. Le financement permettra d'accroître les connaissances et les compétences des entreprises d'architecture, de génie, de technologie et d'énergie renouvelable en matière d'application de mesures à faible intensité de carbone à la conception et à la construction de bâtiments partout au Canada. »

- Thomas Mueller, président et chef de la direction du Conseil du bâtiment durable du Canada

Le Conseil du bâtiment durable du Canada à Ottawa , en Ontario , recevra jusqu'à 496 333 $ du Fonds d'action pour le climat.

du bâtiment durable du à , en , recevra jusqu'à 496 333 $ du Fonds d'action pour le climat. Le Conseil du bâtiment durable du Canada est un organisme de services sans but lucratif non partisan et favorable aux entreprises qui travaille à l'avancement des pratiques de construction écologique et de développement durable des collectivités au Canada .

du bâtiment durable du est un organisme de services sans but lucratif non partisan et favorable aux entreprises qui travaille à l'avancement des pratiques de construction écologique et de développement durable des collectivités au . En 2017, le Conseil du bâtiment durable du Canada a lancé la Norme du bâtiment à carbone zéro afin de fournir une solution pour respecter les engagements du Canada en matière de changements climatiques et d'aider les bâtiments existants et les nouveaux à atteindre l'objectif de réduire à zéro les émissions de carbone.

a lancé la Norme du bâtiment à carbone zéro afin de fournir une solution pour respecter les engagements du en matière de changements climatiques et d'aider les bâtiments existants et les nouveaux à atteindre l'objectif de réduire à zéro les émissions de carbone. Les bâtiments sont responsables de 12 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada .

. Le Fonds d'action pour le climat soutient les initiatives qui contribuent à apporter de nouvelles idées et des innovations pour aider à lutter contre les changements climatiques et pour encourager l'action climatique.

Le Fonds d'action pour le climat appuie des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples et organisations autochtones, des petites et moyennes entreprises, des organismes sans but lucratif et des établissements de recherche et d'enseignement.

Le Fonds d'action pour le climat appuie les principaux objectifs du plan climatique du Canada en investissant dans des solutions climatiques.

