Zain choisit l'Open RAN de Parallel Wireless pour moderniser ses infrastructures 2G et 3G existantes





Le premier Open RAN unifié 2G, 3G, 4G, 5G virtualisé au monde délivrera efficience et économies de coûts

NASHUA, New Hampshire, 20 février 2019 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., leader dans la fourniture de la première solution de réseau de bout en bout unifiée et basée sur logiciel au monde sur l'ensemble des réseaux G (2G, 3G, 4G et 5G), a annoncé aujourd'hui que Zain, innovateur leader dans le domaine des télécommunications mobiles sur huit marchés répartis au Moyen-Orient et en Afrique, avait choisi Parallel Wireless pour moderniser ses réseaux 2G et 3G existants, afin de délivrer une efficience opérationnelle.

D'après le rapport de la GSMA, les connexions au haut débit mobile au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont atteint la parité avec la 2G avant la fin de l'année 2016, la 3G étant devenue la technologie mobile dominante à la fin de l'année dernière. Ceci a créé un défi pour les opérateurs de réseaux mobiles, en exigeant d'eux qu'ils appuient les deux technologies, et dans le même temps qu'ils préparent leurs réseaux à la 4G et à la 5G.

L'un des objectifs clés de l'initiative de modernisation de Zain consiste à virtualiser pleinement les réseaux 2G et 3G via l'architecture mobile unifiée 2G/3G/4G/5G de Parallel Wireless ? non seulement pour commencer à enregistrer des économies de coûts et une efficience opérationnelle, mais également pour pérenniser ses réseaux pour la 4G et la 5G.

En quoi la solution Open RAN de Parallel Wireless est-elle unique ?

La solution Open RAN à technologies multiples virtualisée et innovante de Parallel Wireless désagrège le matériel et le logiciel pour permettre une installation, une maintenance et une mise à jour vers les technologies futures faciles et abordables des déploiements, grâce aux éléments suivants :

Le système sans fil convergé (CWS, Converged Wireless System), station de base GPP tout-en-un définie par logiciel et à technologies multiples qui a permis à Zain de remplacer ses anciens systèmes 2G et 3G, de faire fonctionner la 2G et la 3G simultanément sur la même station de base, et de fournir des services de données et de voix supérieurs pour les clients de Zain. Plusieurs noeuds CWS à technologies multiples sont faciles à déployer et à maintenir, et permettent une évolution technologique claire de la 2G à la 3G/4G/5G. En outre, en utilisant un maillage sans fil résilient pour la liaison, CWS élimine la nécessité de fournir un transport plus coûteux.

La passerelle HetNet (HNG, HetNet Gateway) est une plateforme logicielle destinée à tous les réseaux G, qui virtualise tous les RAN G et les fonctions clés (i.e. vBSC pour la 2G, vRNC pour la 3G, petite cellule et passerelles clés pour la 4G), afin de réduire le coût du RAN via la simplification et l'automatisation de tous les réseaux G. Elle fournit également une mobilité fluide et une faible latence afin d'offrir la meilleure expérience aux abonnés qui comptent actuellement parmi les clients de Zain en 2G et 3G, et en 4G et 5G à l'avenir. Le logiciel HNG offre une architecture Open RAN en utilisant des interfaces ouvertes basées sur les normes entre les composants du réseau et, par conséquent, simplifie et automatise la gestion des réseaux et l'intégration de nouveaux produits RAN au coeur du réseau grâce au SON en temps réel.

Citations à l'appui

Hisham Allam, directeur technologique du Groupe Zain, a déclaré : « Nous pensons que l'Open RAN virtualisé offre d'incroyables opportunités de croissance pour Zain, afin de réduire les coûts et de stimuler une nouvelle croissance du chiffre d'affaires. Le fait d'avoir choisi Parallel Wireless en tant que partenaire stratégique nous permet de bâtir un réseau efficient, unifié et rentable pour mieux servir nos clients grâce à des services vidéo, de jeux, de santé, d'IoT et d'éducation. Parallel Wireless fournit un niveau d'expertise et d'innovation sur l'Open vRAN unifié entièrement virtualisé, qui nous a permis d'enregistrer des économies significatives. »

Amrit Heer, responsable du développement commercial pour l'Europe et le Moyen-Orient chez Parallel Wireless, a déclaré : « Les opérateurs répartis sur les six continents ont enregistré les bénéfices transformatifs en termes d'économies de coûts qu'offre l'Open RAN virtualisé de Parallel Wireless sur leurs réseaux et leurs résultats financiers. Nous sommes ravis de nous associer à Zain, opérateur véritablement innovant qui constitue un pionnier dans la région, pour délivrer un réseau unifié permettant à ses clients de découvrir les nouveaux services qui seront rendus possibles sur toutes les générations de technologies, à savoir la 2G, la 3G, la 4G et la 5G. »

À propos du Groupe Zain

Zain est un important opérateur de télécommunications implanté au Moyen-Orient et en Afrique, offrant des services voix et données mobiles à plus de 49 millions d'abonnés actifs en date du 31 décembre 2018. Commercialement présent dans 8 pays, Zain opère : au Koweït, à Bahreïn, en Irak, en Jordanie, en Arabie Saoudite, au Soudan et au Soudan du Sud. Au Liban, le Groupe gère « touch » au nom du gouvernement. Au Maroc, Zain détient une participation de 15,5 % dans « INWI », par le biais d'une co-entreprise. Zain est cotée à la Bourse du Koweït (sigle boursier : ZAIN). Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.zain.com.

À propos de Parallel Wireless

La mission de Parallel Wireless consiste à connecter les 4 milliards d'individus non connectés, en ré-imaginant les réseaux. La solution unifiée de bout en bout 2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE, et 5G Open RAN permet aux opérateurs de déployer n'importe quel réseau cellulaire G avec des réseaux auto-organisés (SON) en temps réel de manière aussi facile et rentable que le Wi-Fi d'entreprise, qu'il s'agisse de zones rurales, d'entreprises, de sécurité publique, de M2M, d'IoT, de villes intelligentes, ou de zones urbaines denses. La société s'engage auprès de nombreux opérateurs leaders à travers le monde, et a été désignée fournisseur enregistrant les meilleures performances sur tous les réseaux G par Telefonica et Vodafone. L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless en matière de solutions RAN virtualisées ouvertes à technologies multiples ont été récompensées par 50 prix dans le secteur, parmi lesquels la nomination MWC19 GLOMO pour la meilleure infrastructure mobile aux côtés de Huawei et Ericsson. Rejoignez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

