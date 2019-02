Emerald Health Therapeutics lance une installation intérieure de pointe, entièrement intégrée, de 88 000 pieds carrés et sa marque Verdélite au Québec





Verdélite est un élément essentiel de l'engagement d'Emerald de développer un portefeuille unique de produits pour le marché québécois et des autres provinces, et vise la création d'environ 140 emplois à Saint-Eustache.

SAINT-EUSTACHE, QC, le 20 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Emerald Health Therapeutics, Inc. (« Emerald ») (TSXV: EMH) (OTCQX: EMHTF) a annoncé aujourd'hui le lancement de Verdélite Sciences inc. (« Verdélite »), une filiale de production en propriété exclusive basée au Québec, autorisée par Santé Canada. Anciennement connue sous le nom Agro-Biotech, Verdélite produit du cannabis séché de première qualité destiné à des fins médicinales et récréatives.

Emerald est en voie d'achever son investissement de plus de 100 millions de dollars, affecté afin d'acquérir et d'agrandir son installation polyvalente jusqu'à 88 000 pieds carrés, permettant ainsi de gérer le cycle complet de la culture intérieure, du développement de produits et de l'emballage automatisé des produits de cannabis. Lorsque la pleine capacité de production sera atteinte, d'ici la deuxième moitié de l'année 2019, Verdélite prévoit avoir créé environ 140 emplois.

« Cet investissement nous permettra de produire des produits de cannabis de qualité, conformes à nos normes élevées en matière de culture et de transformation », a déclaré Thierry Schmidt, Président de Verdélite Sciences. « Verdélite sera synonyme de produits de cannabis différenciés et à valeur ajoutée et nous sommes très contents du niveau de compétence et de l'engouement provenant de la communauté de Saint-Eustache. L'intérêt et le soutien local contribuent à notre succès. »

En plus de 23 salles de culture à la fine pointe de la technologie, l'expansion des installations prévoit l'aménagement d'un laboratoire d'analyses ainsi que l'implantation d'un centre de recherche et d'innovations en matière de développement de produits et de procédures d'extraction. Cette gamme d'activités permettra à Verdélite de participer de manière compétitive au développement et à la production de produits de cannabis comestibles, qui devraient être sanctionnés par Santé Canada d'ici le 17 octobre 2019.

« Nous sommes ravis de voir notre installation de Saint-Eustache, au Québec, se concrétiser et ainsi renforcer notre capacité à fournir des produits de cannabis de haute qualité destinés à des fins médicinales et récréatives, » explique le Dr Avtar Dhillon, Président et directeur général d'Emerald. « L'équipe de Verdélite s'est efforcée sans relâche pour assurer la réalisation de l'un des atouts essentiels de la stratégie de développement nationale et internationale d'Emerald. »

Emerald a acquis Verdélite en mai 2018. L'installation possédait à ce moment une empreinte opérationnelle de 25 000 pieds carrés. L'installation agrandie complète de 88 000 pieds carrés devrait être opérationnelle durant le 2e quart de l'année 2019 et comprendra une surface de floraison de cannabis d'environ 50 000 pieds carrés d'environnements de culture contrôlés avec précision. Verdélite possède environ 200 souches de cannabis.

En chiffres :

140 employés à temps plein, estimés, à Saint-Eustache , une fois l'installation pleinement opérationnelle

, une fois l'installation pleinement opérationnelle 88 000 pieds carrés d'installations spécialement construites pour la production de cannabis

23 chambres de culture indépendantes

200 souches de cannabis

12 salles de transformation et d'emballage

À propos de Verdélite Sciences inc.

Verdélite, une filiale en propriété exclusive d'Emerald Health Therapeutics, Inc. est une installation de culture de cannabis autorisée par Santé Canada, située à Saint-Eustache, à 30 km au nord de Montréal, au Québec. Spécialement construite pour la production, la transformation et l'emballage de produits de cannabis, l'installation est en voie d'achèvement d'une expansion qui la verra agrandir jusqu'à 88 000 pieds carrés. L'installation dispose d'un accès à des ressources abondantes en eau et en électricité de qualité et à faible coût.

À propos d'Emerald Health Therapeutics, Inc.

Emerald Health Therapeutics, Inc. est un producteur canadien autorisé de cannabis. Emerald détient 50 % d'une coentreprise en Colombie-Britannique, Pure Sunfarms, qui achève présentement la conversion de sa serre de 1,1 million de pieds carrés (25 acres), dans la région du Lower Mainland, pour la culture du cannabis. Son opération Verdélite au Québec est en voie d'achever l'expansion de ses installations de culture en intérieur de 88 000 pieds carrés. La production commerciale est en expansion dans les deux installations. Dans le but d'extraire du cannabidiol (CBD) à faible coût, Emerald a obtenu environ 500 acres de récolte de chanvre en 2018 et a conclu une convention qui prévoit la fourniture d'environ 1 000 acres de récolte de chanvre entre 2019 à 2022. L'équipe d'Emerald possède une vaste expérience dans les sciences de la vie, dans le développement de produits, dans l'agroalimentaire à grande échelle, et dans le marketing. Ses efforts se concentrent sur le développement de produits de cannabis exclusifs à valeur ajoutée destinés à des fins médicales et récréatives. Emerald fait partie du groupe Emerald Health, qui regroupe un large éventail d'entreprises qui se consacrent principalement au développement de produits pharmaceutiques, botaniques et nutraceutiques susceptibles d'apporter des bienfaits pour la santé et le bien-être en interagissant avec le système endocannabinoïde du corps humain.

Avertissement concernant les déclarations prospectives : Certaines déclarations effectuées dans ce communiqué de presse ne constituent pas des faits historiques, mais plutôt des déclarations prospectives pouvant faire l'objet de risques importants, d'incertitudes et de présomptions générales et spécifiques. Il est donc possible que les résultats ou les événements réels soient considérablement différents des attentes exprimées de façon explicite ou non dans ces déclarations. Parmi les déclarations visées, on compte la création d'emplois à nos différentes infrastructures de production, la capacité de production de diverses installations, l'expansion des installations, l'approvisionnement en chanvre, les coûts de production anticipés.

Nous ne pouvons garantir la réalisation de toute déclaration prospective, et les lecteurs ne doivent pas se fier uniquement à celles-ci. Les déclarations prospectives présentent des risques et des incertitudes relatives notamment au défaut d'obtenir les approbations réglementaires ou le financement nécessaire, aux résultats des activités de vente et de production, aux résultats des recherches scientifiques, aux changements dans la réglementation, à la disponibilité des produits, aux changements des prix et des coûts des intrants, à la demande de travail, à la demande pour les produits ainsi qu'aux facteurs de risque décrits dans la notice annuelle et dans d'autres documents réglementaires de l'entreprise. Les déclarations prospectives énoncées dans le présent communiqué de presse représentent nos attentes en date de la publication. Les déclarations prospectives sont présentées afin de fournir des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction, et pour permettre aux investisseurs et aux autres intervenants de mieux comprendre nos intentions quant à notre environnement opérationnel. Il est à noter que ces renseignements pourraient ne pas être adaptés à d'autres fins. L'entreprise n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de réviser les déclarations en fonction de nouvelles circonstances ou d'événements inattendus le cas échéant, sauf si la loi l'exige.

