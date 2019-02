Voyages d'Affaires : Egencia annonce de nouvelles fonctionnalités inédites sur sa plateforme





PARIS, le 20 février 2019 /PRNewswire/ -- À l'occasion de sa présence au Business Travel Show à Londres, Egencia ®, la filiale de voyages d'affaires du groupe Expediatm, annonce trois nouvelles fonctionnalités révolutionnaires de sa plateforme mondiale de voyage d'affaires, visant à améliorer l'expérience client, le suivi des utilisateurs et apporter une valeur ajoutée à l'entreprise.

Egencia lance Hotel Conversations, fonctionnalité inédite, qui permet aux voyageurs d'affaires d'échanger avec leur hôtel en quelques clics. Les voyageurs d'affaires auront désormais la possibilité de poser des questions, de confirmer les détails et de communiquer la réorganisation de leur voyage à tout moment via l'appli Egencia. Un voyageur d'affaires peut, par exemple, demander à être accueilli tardivement dès qu'il sait que son vol a du retard ou même préciser le type d'oreiller qu'il préfère pour son séjour. Les hôteliers peuvent également contacter leurs clients de manière proactive et leur adresser un message de bienvenue ou leur proposer des services complémentaires, comme des prestations en amont de l'arrivée, de façon à améliorer l'expérience client avant même que les voyageurs aient pénétré dans l'établissement.

« Egencia Hotel Conversations va révolutionner la façon dont les hôteliers et les voyageurs d'affaires interagissent les uns avec les autres dès lors qu'une réservation est enregistrée », déclare Michael Gulmann, responsable produit chez Egencia. « Nous avons vu les conversations doubler au cours de ces derniers mois,1 ce qui démontre clairement l'intérêt de cette nouvelle proposition de valeur sur le marché du voyage d'affaires. »

Les offres groupées Egencia Air and Hotel visent à améliorer les programmes de voyage pour les entreprises et les voyageurs d'affaires. Cette première dans le secteur du voyage d'affaires est rendue possible par les moyens uniques dont dispose Expedia Group et ses relations avec les hôteliers. En choisissant une offre groupée vol + hôtel, les entreprises obtiennent un prix global plus avantageux pour le voyage tandis que les voyageurs d'affaires ont accès à un plus grand nombre d'hôtels plus haut-de-gamme qui seraient sinon exclus de la politique de voyage. Dès que le voyageur d'affaires réserve son vol, il se verra proposer des hôtels à tarifs préférentiels à réserver immédiatement ou sous 10 jours.

Le devoir de prudence étant une priorité pour toutes les entreprises, les Travel Managers ont déjà pris l'habitude d'utiliser Egencia Traveler Tracker pour savoir instantanément où leurs collaborateurs se trouvent dans le monde et pouvoir leur porter assistance en cas d'imprévu. La dernière mise à jour de l'application propose l'option de recherche sur une zone géographique plus étendue. Grâce à cette nouvelle fonction, il suffit aux Travel Managers de tracer un cercle ou un carré sur la carte en ligne pour vérifier si l'un des collaborateurs de l'entreprise est présent dans une zone confrontée à une vague de froid par exemple.

Egencia, la marque spécialiste du voyage d'affaires d'Expedia Group, réinvente la gestion de voyages d'affaires pour faire le bonheur des voyageurs et assurer le succès des programmes voyages d'entreprises. Egencia offre des expériences personnalisées, grâce à un accès sur mesure aux options de voyage les plus pertinentes du monde. En plaçant nos clients au centre de nos préoccupations, nous offrons un service clients exceptionnel et des outils de gestion des voyages novateurs qui favorisent les économies et le respect des politiques voyages. Egencia collabore avec des entreprises de toutes tailles dans plus de 60 pays. Rejoignez-nous sur egencia.fr, suivez-nous sur Twitter et LinkedIn et découvrez nos prochaines innovations sur notre blog.

1 Période d'étude : octobre ? décembre 2018

