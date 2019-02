Les premiers ministres des provinces et territoires se rendront à Washington, D. C. les 22 et 23 février





OTTAWA, le 19 févr. 2019 /CNW/ - En tant que président du Conseil de la fédération, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, dirigera une mission commune des premiers ministres des provinces et territoires à Washington, D. C. les 22 et 23 février 2019. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, ainsi que le premier ministre Scott Moe, de la Saskatchewan, l'accompagneront lors de cette mission.

L'objectif de cette visite est de bâtir et de renforcer les relations avec les dirigeants politiques américains, particulièrement les gouverneurs des états américains. La visite des premiers ministres des provinces et territoires coïncidera avec la Rencontre hivernale 2019 de la « National Governors Association ».

«?C'est un honneur pour moi de diriger la mission des premiers ministres des provinces et territoires à Washington, D.C. » a déclaré le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs. « J'attends avec impatience l'occasion de travailler auprès de mes homologues à renforcer nos relations avec les gouverneurs des États-Unis, tout en mettant l'accent sur les avantages mutuels des relations commerciales Canada - États-Unis, et pour assurer la prospérité continue pour les Canadiens et les Américains. Il n'existe pas deux nations au monde qui dépendent autant l'une de l'autre pour leur prospérité et leur sécurité que les États-Unis et le Canada. »

Cette mission sera la sixième mission internationale du Conseil de la fédération. Deux missions précédentes à Washington, D.C. ont eu lieu, en 2010 et en 2017.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

