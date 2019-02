Le Salon de l'automobile de Los Angeles nomme FleishmanHillard pour être sa nouvelle agence de coordination de relations publiques





Le salon vieux d'un siècle fait appel à une agence mondiale pour un partenariat de deux ans

LOS ANGELES, 19 février 2019 /PRNewswire/ -- Le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®, Salon de l'automobile de Los Angeles), l'un des plus grands salons de l'automobile dans le monde, a nommé FleishmanHillard, agence mondiale de relations publiques et de marketing, pour être sa nouvelle agence attitrée de relations publiques. Dès ce mois, FleishmanHillard va diriger une gamme complète de services de communication à la fois pour le LA Auto Show avec sa presse et son orientation grand public, et pour le salon commercial de l'AutoMobility LAtm, comprenant les relations avec les médias, une stratégie sociale et des alliances judicieuses.

« Créer un partenariat avec une agence mondiale comme FleishmanHillard apportera au LA Auto Show des ressources lui permettant d'atteindre un vaste éventail de nouvelles audiences, » a commenté Terri Toennies, présidente de l'AutoMobility LA et du LA Auto Show. « Nous sommes enthousiastes de ce nouveau partenariat et nous savons que FleishmanHillard va soutenir les deux salons au-delà de leur portée actuelle tout en préservant leurs bases respectives. »

Tout au long de cet accord de deux années, FleishmanHillard appuiera la mission du LA Auto Show afin de faire évoluer sa plateforme éprouvée avec les marques et d'engager des audiences cibles, en faisant découvrir aux visiteurs les toutes dernières innovations, ainsi que des perspectives et des réseaux clés.

« Le Salon de l'automobile de Los Angeles et l'AutoMobility LA sont des événements incontournables pour les professionnels de l'industrie, les acheteurs influents et les enthousiastes, » a ajouté Emily Frager, directrice générale du bureau de FleishmanHillard en Californie du Sud. « Apporter notre assistance à ce fleuron de L.A. est pour nous un honneur et nous avons hâte de sensibiliser davantage le monde et de lui faire apprécier les attractions et événements uniques de ce salon. »

À propos du Los Angeles Auto Show et de l'AutoMobility LA

Fondé en 1907, le Salon de l'automobile de Los Angeles (LA Auto Show®) est tous les ans en Amérique du Nord le premier Salon de l'auto important de la saison. En 2016, les journées Presse et Commerce du salon ont fusionné avec la Connected Car Expo (CCE) pour devenir AutoMobility LAtm, premier salon commercial de l'industrie où convergent la technologie et les secteurs automobiles afin de lancer de nouveaux produits et technologies et de discuter des questions les plus pressantes entourant l'avenir des transports et de la mobilité. L'AutoMobility LA 2019 aura lieu au Los Angeles Convention Center du 18 au 21 novembre, avec une diversité de nouveaux fabricants de véhicules. Le LA Auto Show 2019 sera ouvert au public du 22 novembre au 1er décembre. AutoMobility LA est là où la nouvelle industrie automobile fait avancer les affaires, dévoile de nouveaux produits révolutionnaires et fait des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels de l'industrie du monde entier. Le Salon de l'automobile de Los Angeles est endossé par l'Association des concessionnaires de voitures neuves du Grand Los Angeles et il est organisé par ANSA Productions. Si vous désirez obtenir les dernières nouvelles et informations sur le Salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter , Facebook ou Instagram et inscrivez-vous pour recevoir des alertes à http://www.laautoshow.com/ . Pour davantage d'informations sur AutoMobility LA, veuillez visiter http://www.automobilityla.com/ et suivre AutoMobility LA sur Twitter , Facebook ou Instagram . Écoutez les tables rondes précédentes, des interviews et des allocutions sur la nouvelle diffusion pour baladeur de l'AutoMobility LA sur http://automobilityla.com/podcast/ .

FleishmanHillard

FH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com

(310) 482-4270

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 11:00 et diffusé par :