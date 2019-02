Ottawa et Québec accordent 465 000 $ à CIBLE Solutions d'affaires et à SOS Odeurs





Soutien au développement de deux entreprises de la région de l'Estrie

SHERBROOKE, QC, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les gouvernements du Canada et du Québec accordent une aide financière totalisant 465 000 $ à deux entreprises innovantes de Sherbrooke : CIBLE Solutions d'affaires (CIBLE) et Samson Odeurs Spécialités (SOS Odeurs).

Grâce à cet apport de fonds, CIBLE pourra réaliser des activités de commercialisation, au Canada et à l'international, pour son nouvel outil de gestion de dons en ligne. De son côté, SOS Odeurs prévoit acquérir de nouveaux équipements de production, réaliser des améliorations locatives et engager des experts en chimie, en génie et en technologie de l'information. Les investissements générés par ces projets sont évalués à 1 601 461 $.

La députée de Compton-Stanstead et ministre du Développement international, l'honorable Marie-Claude Bibeau, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains, accompagnée de la députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, Mme Geneviève Hébert, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.

L'aide du gouvernement du Canada est accordée par l'entremise de DEC, sous forme de contributions remboursables, soit 250 000 $ à CIBLE, en vertu de son programme Croissance économique régionale par l'innovation, et 95 000 $ à SOS Odeurs, par l'entremise du Programme de développement économique du Québec.

Le gouvernement du Québec octroie quant à lui une aide financière non remboursable de 20 000 $, issue du Programme Exportation, à CIBLE pour l'embauche d'une personne spécialisée en exportation. SOS Odeurs reçoit pour sa part un prêt remboursable sans intérêt d'un montant de 100 000 $, accordé dans le cadre du programme ESSOR.

Citations :

« Nous croyons qu'un des plus grands atouts du Québec pour assurer un développement économique fort est de miser sur le potentiel des femmes entrepreneures. CIBLE et SOS Odeurs constituent deux beaux exemples d'audace entrepreneuriale, conjuguée au féminin. Je suis fière de l'appui de DEC à ces deux entreprises innovantes. En les aidant à investir dans des stratégies de commercialisation qui les feront connaître dans de nouveaux marchés et dans des équipements de production qui les rendront plus performantes, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du Développement international

« En se dotant du Plan pour l'innovation et les compétences, le gouvernement du Canada a mis en place une approche ambitieuse pour soutenir les entreprises canadiennes innovantes qui, comme CIBLE et SOS Odeurs, trouvent de nouvelles façons de créer de la valeur et cherchent à conquérir de nouveaux marchés. C'est un engagement ferme pour la création d'emplois durables et pour la prospérité de la collectivité. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« Par sa situation géographique, l'Estrie a toujours bénéficié d'un accès privilégié au marché américain. Le gouvernement du Québec souhaite maintenant appuyer les entreprises dans leur conquête d'autres marchés, comme l'Europe. C'est en soutenant davantage l'exportation et les PME que le gouvernement du Québec aidera les régions à devenir plus prospères. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Le gouvernement est fier d'aider des PME à passer à une autre étape de leur développement en leur donnant les outils et les leviers financiers nécessaires pour aller de l'avant dans leur croissance et leur modernisation. C'est en additionnant des projets comme ceux annoncés aujourd'hui que le Québec sera en mesure de prendre encore plus sa place sur la scène internationale. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Dans un contexte où, selon Imagine Canada, un déficit social de 25 milliards de dollars est à prévoir au cours des dix prochaines années, les fondations et organismes seront amenés à revoir leurs façons de faire pour accroître les dons du grand public. Chez CIBLE, nous sommes très fiers d'avoir développé la Suite interactive donna, une solution Web tout-en-un visant à optimiser la gestion des dons en ligne et la relation avec les donateurs. Grâce à la subvention octroyée par les deux ordres gouvernementaux, nous allons commercialiser la Suite interactive donna sur les marchés canadien, américain et européen. Nous poursuivrons également la croissance de notre entreprise, qui est en pleine expansion, en procédant à la création de près d'une quarantaine d'emplois d'ici deux ans. »

Nathalie Ashby, présidente et fondatrice de CIBLE

Faits saillants :

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. Le Programme Exportation s'adresse aux entreprises québécoises qui souhaitent être mieux préparées à exporter ou renforcer leur capacité à exporter, et qui veulent consolider et diversifier leurs marchés hors Québec.

Le programme ESSOR vise à appuyer les projets d'investissement réalisés au Québec dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable.

CIBLE est une agence de communication marketing offrant des services en conception graphique, en stratégie marketing ainsi qu'en création de sites et d'outils Web.

SOS Odeurs développe et fabrique des produits neutralisants d'odeurs à la fine pointe de la technologie.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

DEC sur les réseaux sociaux :

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 18 février 2019 à 12:28 et diffusé par :