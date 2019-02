Invitation aux médias - Annonce d'un investissement majeur pour un projet d'infrastructure sportive et récréative à l'UQAR, campus de Lévis





LÉVIS, QC, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils annonceront un investissement majeur pour un projet d'infrastructure sportive et récréative à l'Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis.

DATE : Mercredi 20 février 2019



HEURE : 14 heures



LIEU : Université de Rimouski, campus de Lévis

Aquarium - Salon étudiant / 1070

1595, boulevard Alphonse-Desjardins

Lévis (Québec) G6V 0A6

