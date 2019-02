Une étude indépendante valide la précision supérieure du GPS STATS K50 dans la mesure de performance à haute intensité





Dans une récente étude indépendante de l'Université technique de Munich (Technical University of Munich, TUM), STATS, le chef de file mondial des données et de l'intelligence sportives, s'est vu tester son nouveau système GPS 50 Hz (STATS K50) par rapport à un système GPS 15 Hz traditionnel (le GPSports SpiProX) pour mesurer la distance couverte et la vélocité instantanée. Les deux systèmes étaient enregistrés et mesurés simultanément par rapport à une référence critère (un radar de contrôle routier Laveg) au cours d'essais de sprints linéaires de 30 m.

L'étude, commissionnée par STATS et menée par la TUM, a révélé que le STATS K-50 était moins biaisé qu'une technologie traditionnelle et capable de quantifier des activités de haute intensité avec une précision 30 % supérieure. On estime que les mouvements de haute intensité et les courses accélérées sur de courtes distances sont les variables les plus importantes à suivre dans la science sportive.

La nouvelle approche du STATS K50 du suivi portable est une technologie de système de navigation inertielle intégré (INS)/GPS qui associe les mesures de position GPS 50 Hz et de vélocité Doppler avec des données d'unité de mesure inertielle (Inertial Measurement Unit, IMU). Le système prend en considération les limites des mouvements humains et utilise une position GPS absolue, une vélocité dérivée du décalage Doppler et une position relative dérivée de l'IMU pour calculer la vélocité instantanée 50 fois par seconde.

« Cette étude a révélé que les différences les plus importantes entre les technologies testées se situaient dans la catégorie haute intensité », a déclaré Daniel Linke de la TUM. « On peut en conclure que l'intégration de l'INS/GPS dans le STATS K50 est une approche prometteuse de la quantification actuellement insuffisante des indicateurs de performance de haute intensité fournis par les technologies GPS traditionnelles. »

Le STATS K50 a été développé à partir des résultats d'une étude indépendante multitechnologie sans précédent menée en 2017 sur 12 mois par la TUM qui mesurait la fiabilité des technologies GPS, de suivi optique et de positionnement local. Pour compenser les limitations des technologies traditionnelles découvertes en 2017, le STATS K50 intègre la fusion de capteurs et le taux d'échantillonnage le plus élevé du marché, qui sont désormais validés par cette étude la plus récente.

« Avec le STATS K50, nous proposons la technologie GPS en temps réel la plus à la pointe du secteur grâce au matériel le plus avancé pour offrir une pléthore de données et d'informations à chaque seconde », a déclaré Jörg Stadelmann, chef de produits de STATS GPS. « La précision sans égal de la quantification des activités de haute intensité permet aux professionnels de faire franchir un nouveau palier à l'optimisation de la performance et au bien-être de l'utilisateur. Ne sommes fiers de constater que cette étude de la TUM valide le taux de précision plus élevé du STATS K50 pendant les moments de résultats de performance intenses ».

Pour en savoir plus sur le GPS STATS K50, visiter : https://www.stats.com/gps/.

