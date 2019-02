Avis - Possibles risques graves pour la santé associés au produit non autorisé « Kobayashi Aibon/Eyebon Eyewash » saisi dans le commerce Tokyo Beauty & Health Care de Richmond, en Colombie-Britannique





Problème

Santé Canada informe les consommateurs que le produit non autorisé « Kobayashi Aibon/Eyebon Eyewash » pourrait présenter de graves risques pour la santé puisqu'il contient, selon son étiquette, un médicament sur ordonnance (acide aminocaproïque). Le produit est vendu comme des gouttes ophtalmiques pour porteurs de lentilles cornéennes ainsi que pour la prévention des maladies oculaires.

Santé Canada a saisi deux formules du produit, à savoir « Cool » et « Mild », du commerce de détail Tokyo Beauty & Health Care, à Richmond, en Colombie-Britannique (situé au 120-8191, autoroute Westminster).

Les médicaments d'ordonnance doivent être pris uniquement sous la supervision d'un professionnel de la santé, car ils agissent sur des maladies précises et peuvent causer des effets secondaires graves. Le texte de l'étiquette et de l'emballage du produit de santé non autorisé est en japonais (« Eyebon » peut aussi être traduit par « Aibon »). Par conséquent, ce ne sont pas tous les consommateurs qui peuvent comprendre les renseignements concernant les ingrédients, l'utilisation, la posologie et les effets secondaires.

Au Canada, il est illégal de vendre des produits de santé non autorisés. Santé Canada a déjà publié une mise en garde au sujet de ce produit après en avoir saisi dans un autre magasin de détail.

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou utilisé les formules « Cool » et « Mild » des produits « Kobayashi Aibon/Eyebon Eyewash ».

Produits touchés

Kobayashi Aibon/Eyebon Eyewash - formule « Cool »

Kobayashi Aibon/Eyebon Eyewash - formule « Mild »

Ce que vous devriez faire

Cessez d'utiliser ce produit. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé le produit et que vous êtes inquiets pour votre santé.

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de médicament homéopathique (DIN?HM) ou un numéro de produit naturel (NPN). Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et dans la Base de données des produits de santé naturels homologués de Santé Canada.

et dans la de Santé Canada. Signalez les effets indésirables des produits de santé et transmettez les plaintes à Santé Canada.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a saisi les produits au point de vente et collabore avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour en prévenir toute autre importation. Si d'autres problèmes d'innocuité sont découverts, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et en informera les Canadiens au besoin.

Contexte

L'acide aminocaproïque est un ingrédient médicamenteux d'ordonnance utilisé pour diminuer les saignements dans diverses situations cliniques. L'exposition à l'acide aminocaproïque dans l'oeil peut avoir des conséquences sur l'oeil lui-même et cet acide peut être absorbé dans le sang par les conduits lacrymaux. Les effets secondaires peuvent inclure larmoiement, changements dans la vision, maux de tête, étourdissements, nausées, faiblesse musculaire et éruptions cutanées.

Les produits de santé non autorisés n'ont pas été approuvés par Santé Canada, ce qui signifie qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une évaluation de leur innocuité, de leur efficacité et de leur qualité et peuvent poser de graves risques pour la santé. Ils pourraient donc contenir des ingrédients ou des additifs qui ne figurent pas sur l'étiquette, ou encore des ingrédients contaminés. De plus, ils pourraient ne pas contenir les ingrédients actifs auxquels les Canadiens s'attendent pour contribuer au maintien et à l'amélioration de leur santé, ou alors contenir d'autres ingrédients qui peuvent interagir avec d'autres médicaments ou aliments. Par conséquent, les produits de santé non autorisés pourraient avoir de graves effets sur la santé.

