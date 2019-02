Une nouvelle agence immobilière à Montréal





MONTRÉAL, 15 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Christine Gauthier, courtier numéro 1 en solo sur l'Île de Montréal ces deux dernières années Chez RE/MAX*, quitte la bannière pour établir sa propre agence immobilière. Sous l'appellation éponyme Christine Gauthier Immobilier inc., la nouvelle firme codirigée avec Mathieu Lagarde, son partenaire professionnel et de vie, misera sur des approches ouvertes, ultra personnalisées et sur des ingénieries informatiques d'avant-garde.

La nouvelle agence immobilière sera dirigée par Christine Gauthier, cumulant plus de 20 ans d'expérience en immobilier et Mathieu Lagarde qui possède de forte compétences financières et de recherches-marketing à travers le monde.



La société novatrice, collera au plus près à l'approche dite Boutique. Voilà enfin qu'apparaît sur le marché montréalais cette tendance de fond dans le marché immobilier qui est déjà bien présente et implantée dans le monde.

L'agence compte déjà plus de 10 personnes à son équipe et est en période de recrutement intensif pour augmenter ses effectifs de courtiers et de personnel de support. L'objectif et de devenir un des joueurs importants du marché immobilier dans la grande région de Montréal.

Éléments distinctifs de la nouvelle agence :



Travail collaboratif : Tous les courtiers de l'équipe travaillent ensemble pour servir la clientèle ce qui est à l'opposé du modèle traditionnel où chaque courtier est en compétition avec ses homologues dans la même agence.



Outils Technologiques : L'agence utilise fortement l'intelligence artificielle et des systèmes d'automatisation informatique pour faciliter le travail au sein de l'agence et améliorer l'expérience client.

Marketing : Nos actions marketing priorisent la visibilité des propriétés à vendre, contrairement au modèle traditionnel où l'emphase est mise sur la promotion de l'agence.

Support Administratif : Plutôt que de laisser le courtier livré à lui-même, l'agence dispose d'un personnel de support qualifié pour épauler chaque courtier afin que ce dernier se consacre pleinement à sa mission principale : accompagner le client dans son processus d'achat ou de vente.



(*) : Basé sur les deux plus récents classements annuels publiés par Remax, suite au gala des MAX/IMM 2017 et 2018.

