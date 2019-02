Inauguration des logements locatifs de la Oxford House de Regina





REGINA, le 15 févr. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et la Province de la Saskatchewan, par l'intermédiaire de la Oxford House Society de Regina, collaborent pour offrir des logements avec services de soutien à dix personnes qui se remettent d'un problème d'alcoolisme ou de toxicomanie.

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que Greg Lawrence, député provincial de Moose Jaw-Wakamow, au nom de l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), et Blair Pope, directeur général de la Oxford House Society de Regina, ont annoncé aujourd'hui l'ouverture de deux maisons de la Oxford House Society de Regina.

La Oxford House Society offre des services de soutien social et de soutien pour traiter les problèmes de dépendance. Les chambres des maisons Oxford House sont louées à des personnes qui se rétablissent d'un problème d'alcoolisme ou de toxicomanie. Celles-ci signent une entente et s'efforcent de devenir autonomes.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'appuyer un établissement qui procurera des logements de transition sûrs et abordables à des personnes qui se remettent d'un problème d'alcoolisme ou de toxicomanie à Regina. En plus de favoriser le rétablissement des résidents, ce type d'hébergement avec services de soutien contribue à renforcer la collectivité. C'est avec une grande fierté que notre gouvernement a contribué à faire des logements locatifs d'Oxford House une réalité. Nous tenons à remercier la Province de la Saskatchewan ainsi que la Oxford House Society de leur collaboration dans la réalisation de ce projet. Il s'inscrit dans le cadre de la nouvelle Stratégie nationale sur le logement, qui vise à réduire l'itinérance chronique de moitié d'ici les 10 prochaines années. »

-- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Nous sommes heureux d'appuyer les efforts de la Oxford House Society de Regina qui visent à améliorer la vie des personnes qui se rétablissent d'un problème de dépendance et à les remettre sur la voie du succès. Cet ensemble permettra d'offrir aux résidents le soutien et les ressources dont ils ont besoin dans un milieu sûr et confortable. Notre gouvernement croit qu'il doit se porter à la défense des Saskatchewanais et que l'une des meilleures façons d'y arriver est de leur offrir un chez?soi sûr. »

-- Greg Lawrence, secrétaire parlementaire du ministre des Services sociaux et député provincial de Moose Jaw-Wakamow

« La Oxford House Society de Regina comble les lacunes actuelles en matière de transition entre le traitement et la guérison à long terme des personnes ayant des problèmes de dépendance. Ce projet est un excellent exemple de collaboration entre le gouvernement, des fondations, une entreprise privée et des organismes sans but lucratif. Nous sommes reconnaissants de tout le soutien que nous ont offert ces intervenants. »

-- Blair Pope, directeur général de la Oxford House Society de Regina

Faits en bref

En plus de procurer un milieu de vie exempt de drogues et d'alcool, laOxford House Society de Regina s'est révélée une solution efficace et économique pour soutenir les personnes qui se remettent d'une dépendance. Les résidents s'appuient les uns les autres en plus d'entretenir la maison et d'y faire respecter les règlements.

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la Saskatchewan , par l'intermédiaire de la SHC, ont investi conjointement 470 000 $ dans les deux maisons dans le cadre de l'Entente Canada-Saskatchewan concernant l'Investissement dans le logement abordable.

, par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la , par l'intermédiaire de la SHC, ont investi conjointement 470 000 $ dans les deux maisons dans le cadre de Les logements ont été créés par l'acquisition et la rénovation de deux maisons. Chaque maison peut maintenant accueillir en cohabitation cinq adultes qui poursuivent une démarche de sobriété et récupèrent de leur dépendance.

La SHC a déjà travaillé en partenariat avec la Oxford House pour faire l'acquisition de trois maisons de cinq chambres qui connaissent maintenant beaucoup de succès; la première a ouvert ses portes en 2014 et les deux autres, en 2016.

pour faire l'acquisition de trois maisons de cinq chambres qui connaissent maintenant beaucoup de succès; la première a ouvert ses portes en les deux autres, en 2016. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Cet investissement appuie l'objectif de la stratégie de la Saskatchewan en matière de logement et de réduction de la pauvreté, qui consiste à veiller à ce que les résidents de la province aient accès à des logements abordables, sûrs et stables. Il soutient aussi le plan d'action de la province en matière de santé mentale et de toxicomanie en venant en aide à des personnes qui se rétablissent d'une dépendance.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, visitez www.chezsoidabord.ca.

En octobre 2012, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Saskatchewan Plan for Growth: Vision 2020 and Beyond, qui établit la vision du gouvernement pour la province, dont la population atteindra 1,2 million d'habitants d'ici 2020. Le plan précise les principes, les buts et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi plus de 790 millions de dollars pour produire ou réparer plus de 16 000 logements dans l'ensemble de la province. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca.

