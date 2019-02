L'engagement civique, gage pour la réussite et la persévérance scolaire de nos jeunes





QUÉBEC, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, l'Alliance pour l'engagement jeunesse souhaite réitérer l'importance de valoriser l'engagement civique des jeunes pour leur réussite et leur persévérance scolaire.

Les résultats préliminaires qui se dégagent d'une étude menée par le Laboratoire de recherche sur les émotions et les représentations (ELABORER) de l'Université du Québec à Montréal (UQÀM), à laquelle l'Alliance pour l'engagement jeunesse participe, sont révélateurs. En effet, la pratique d'activités civiques aurait un lien direct avec de meilleurs résultats académiques, et ce, de façon indépendante de l'effet des activités sportives, culturelles ou artistiques. De plus, « des données préliminaires nous permettent de constater une augmentation des résultats scolaires chez les élèves engagés au fil du temps », affirme Frédérick Philippe, directeur du ELABORER et professeur au Département de psychologie à l'UQÀM. Ce projet-pilote de recherche étudie l'impact des activités chez les jeunes sur leur réussite et leur persévérance scolaire. Elle est réalisée auprès de 1 600 élèves de secondaire 1 à 5.

Toutefois, l'Alliance note que les enseignantes et enseignants et les animatrices et animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire (AVSEC) avec qui elle collabore, observent que la mise en place d'activités civiques dans les écoles se heurte régulièrement à l'ampleur de la tâche du personnel et aux budgets restreints pour réaliser ce type de projets dans les écoles. Pourtant, les tendances qui ressortent de la recherche ainsi que le contexte actuel du milieu scolaire démontrent que l'engagement civique doit prendre une place prépondérante au sein des écoles puisqu'il valorise la persévérance et la réussite scolaire des élèves.

L'Alliance pour l'engagement jeunesse poursuit son travail sur le terrain pour sensibiliser les jeunes à des enjeux de société, ainsi que pour les outiller dans la réalisation de leurs projets en compagnie de leurs intervenantes et intervenants scolaires. Depuis deux ans, près de 1 500 jeunes ont participé à une Journée #Onsengage dans la province, événement qui permet d'apprendre les raisons et les moyens de s'engager. Les nombreuses délégations d'écoles déterminent également un projet d'engagement civique à réaliser dans l'année scolaire en cours.

Aux dires des jeunes participantes et participants, une Journée #Onsengage donne de l'optimisme, le goût de s'engager encore plus et le sentiment d'être compétente et compétent pour passer à l'action et créer un impact positif dans leur milieu. L'année dernière, l'Alliance a recensé plus de 50 projets réalisés qui ont rejoint un total de 20 000 citoyennes et citoyens dans les écoles et les communautés. « Nous estimons qu'un jeune engagé rejoint, en moyenne, 35 personnes de son entourage dans la réalisation de son projet. Les jeunes ont plus d'impact qu'ils ne le pensent et nous nous assurons qu'ils en prennent conscience », affirme Francis Paré, coordonnateur de l'Alliance pour l'engagement jeunesse.

L'Alliance est très fière d'affirmer sa collaboration avec les intervenantes et intervenants du milieu scolaire québécois, partout dans la province, qui croient en la capacité des jeunes de s'impliquer dans leur école et leur milieu pour devenir les citoyennes et citoyens instruits et engagés de demain.

À propos de l'Alliance pour l'engagement jeunesse

L'Alliance pour l'engagement jeunesse est composée de quatre organisations réputées qui soutiennent l'engagement social et environnemental des élèves du secondaire au Québec : Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ), Amnistie internationale Canada francophone, Fondation Monique-Fitz-Back, et Oxfam-Québec. L'Alliance est reconnaissante de l'appui financier offert par le Secrétariat à la jeunesse du Québec et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) pour la réalisation des Journées #Onsengage qui auront couvert dans toutes les régions administratives d'ici trois ans. Pour obtenir un aperçu des résultats préliminaires de la recherche et le bilan des récentes Journées #Onsengage, veuillez consulter notre site web : alliance-jeunesse.org .

Suivez le mouvement On s'engage sur Facebook et Instagram.

SOURCE CSQ

Communiqué envoyé le 14 février 2019 à 15:57 et diffusé par :