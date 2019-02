Alithya déclare une croissance soutenue des revenus et une amélioration de ses marges au cours du troisième trimestre de l'exercice 2019





La stratégie de croissance organique et par le biais d'acquisitions de la Société continue de rapporter avec la forte contribution de la dernière acquisition, Edgewater Technology

Augmentation de 44 % des revenus, lesquels ont atteint 58,2 M$, pour le trimestre clos le 31 décembre 2018, et ce, deux mois seulement après l'acquisition d'Edgewater Technology.

Augmentation de la marge brute, en pourcentage des revenus, laquelle s'est établie à 28,4 %, en raison de la stratégie de la Société de se concentrer sur des secteurs à plus haute valeur ajoutée

Diminution du BAIIA ajusté, principalement à cause de charges supplémentaires, récurrentes et non-récurentes, ayant trait à l'acquisition et à l'inscription en bourse.

Solides activités et importants engagements de clients des secteurs public et privé.

Plusieurs nouvelles commandes générées par des occasions d'affaires conjointes en raison d'initiatives de vente croisée.

Intégration d' Edgewater en progression selon ce qui avait été prévu et BAIIA ajusté déjà positif aux États-Unis au troisième trimestre.

Dette nette de seulement 6,7 M$ à la fin du trimestre.

Conclusion d'une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 60 M$ pour financer de nouvelles acquisitions.

MONTRÉAL, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya » ou la « Société »), un chef de file en consultation stratégique et en transformation numérique regroupant 2 000 professionnels hautement qualifiés et offrant des solutions d'affaires partout au Canada, aux États-Unis et en Europe, a publié aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2019 et la période de neuf mois close le 31 décembre 2018. Le présent communiqué correspond à la première présentation des résultats financiers consolidés d'Alithya depuis l'annonce de l'acquisition d'Edgewater Technology, Inc. (« Edgewater ») par Groupe Alithya le 1er novembre 2018 et l'introduction de cette dernière en bourse (NASDAQ et TSX) le 2 novembre 2018. Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Sommaire des résultats financiers du troisième trimestre de 2019

Faits saillants (en milliers de dollars, sauf pour les marges) T3-E2019 T3-E2018 CUM T3-E2019 CUM T3-E2018 Revenus 58 168 40 406 $ 136 835 118 829 Marge brute 16 546 9 567 $ 33 685 25 464 Marge brute (%) 28,4 % 23,7 % 24,6 % 21,4 % BAIIA ajusté1 1 325 3 191 3 982 8 278

(1) Il s'agit d'une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué et dans le rapport de gestion.

« Nous sommes fiers de présenter nos premiers résultats consolidés en tant que société ouverte. Avec seulement deux mois de contribution durant le trimestre, l'incidence de l'acquisition transformationnelle d'Edgewater Technology (Alithya USA) est déjà considérable sur le plan des revenus, des marges et du BAIIA ajusté. Nous serons en mesure de constater davantage le plein potentiel de la plateforme créée grâce à cette acquisition au cours des prochains trimestres, au fur et à mesure que nous tirerons partie de tous les avantages découlant des synergies liées à l'exploitation et que nous bénéficierons d'occasions de ventes croisées », souligne Paul Raymond, chef de la direction d'Alithya.

« Outre ces résultats financiers, nous nous réjouissons particulièrement des nouvelles occasions d'affaires bien réelles que suscite le regroupement de nos deux sociétés. En fait, en très peu de temps, nous avons obtenu de nouveaux contrats au Canada grâce à l'expertise additionnelle que nous détenons maintenant. D'autres occasions d'affaires sont aussi en discussion, conséquence des synergies de vente liées aux solutions ERP, CRM et EPM et de nos connaissances spécialisées accrues dans le domaine numérique ».

« Nous avons atteint un niveau qui nous permet de cibler des projets de plus grande envergure. En combinant tous ces facteurs, nous pourrons aller de l'avant pour atteindre des marges plus élevées et accélérer la croissance des revenus. Nous sommes très enthousiastes quant à l'avenir et à notre capacité de générer un rendement supérieur pour nos actionnaires », conclut M. Raymond.

Résultats du troisième trimestre

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2018, les revenus ont atteint 58,2 M$, ce qui représente une augmentation de 17,8 M$, ou de 44,0 %, par rapport à 40,4 M$ pour la même période au dernier exercice. Les deux mois de revenus d'Alithya USA comptent pour 18,0 M$ de l'augmentation des revenus. Même si les revenus des autres opérations ont été en croissance dans la plupart des régions géographiques, à la suite de nouveaux clients et de nouveaux projets, cette croissance a été contrebalancée par des ralentissements ou les débuts tardifs de quelques projets, que nous nous prévoyons récupérer, et par la diminution continue de nos activités à plus faible marge. Les revenus nets tirés des services de paie ont diminué de 0,2 M$, conformément à la stratégie de la direction.

Les revenus générés au Canada, aux États-Unis et en Europe ont représenté respectivement 64,9 %, 28,2 % et 6,9 % du total des revenus pour le troisième trimestre de l'exercice 2019. Pour la même période lors du dernier exercice, les revenus générés au Canada et en Europe ont représenté 92,9 % et 7,1 % du total des revenus, respectivement.

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2018, la marge brute a augmenté de 6,9 M$, ou de 73,0 %, pour s'établir à 16,5 M$ par rapport à 9,6 M$ pour la même période au dernier exercice. La contribution d'Alithya États-Unis a été de 7,4 M$ à l'augmentation de la marge brute (en deux mois seulement), contrebalancée par une réduction de la marge brute de 0,3 M$ liée à un ralentissement dans la réalisation de certains projets et à une réduction de 0,2 M$ des revenus nets tirés des services de paie. Pour le trimestre clos le 31 décembre 2018, la marge brute, en pourcentage des revenus, a augmenté pour s'établir à 28,4 %, par rapport à 23,7 % pour la même période au dernier exercice. L'augmentation de la marge brute en pourcentage des revenus témoigne des stratégies à long terme de la direction en vue de poursuivre la transition et de réorienter les activités vers des sources de revenus à valeur ajoutée plus élevée.

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2018, les charges de vente, générales et administratives se sont chiffrées à 16,6 M$, ce qui représente une augmentation de 8,6 M$ par rapport à 8,0 M$ pour la même période au dernier exercice. Alithya États-Unis a contribué pour 7,2 M$ à l'augmentation de ces charges. Le reste de cette augmentation s'explique principalement par un plus grand effectif corporatif afin d'assurer une gestion appropriée des nouvelles obligations associées au fait d'être une société ouverte.

Le BAIIA ajusté s'est chiffré à 1,3 M$ pour le trimestre clos le 31 décembre 2018, ce qui représente une baisse de 1,9 M$, ou de 58,6 %, par rapport à 3,2 M$ pour la même période au dernier exercice. L'apport positif d'Alithya États-Unis a été contrebalancé par une combinaison de charges récurrentes et non récurrentes liées à son statut de société ouverte et à son expansion. La marge du BAIIA ajusté s'est établie à 2,3 % pour le trimestre clos le 31 décembre 2018, par rapport à 7,9 % pour la même période au dernier exercice.

La perte nette pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 s'est élevée à 5,4 M$, ou à 0,12 $ l'action, soit une hausse de 4,8 M$ comparativement à 0,6 M$ ou à 0,02 $ l'action pour la même période au dernier exercice. Pour le trimestre, un BAIIA ajusté moins élevé, ainsi que l'augmentation des coûts d'acquisition d'entreprises, de l'amortissement des immobilisations incorporelles et du coût de séparation ont été contrebalancés par la diminution de la rémunération fondée sur des actions, les coûts de mise en oeuvre du système ERP prévus et la hausse des économies d'impôts, par rapport au même trimestre au dernier exercice.

Résultats de la période de neuf mois

Pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2018, le total des revenus s'est établi à 136,8 M$, ce qui représente une augmentation de 18,0 M$, ou de 15,2 %, par rapport à 118,8 M$ pour la même période au dernier exercice. L'augmentation des revenus est attribuable à Alithya États-Unis. Même si les revenus des autres opérations ont été en croissance dans la plupart des régions géographiques, à la suite de nouveaux clients et de nouveaux projets, cette croissance a été contrebalancée par des ralentissements ou les débuts tardifs de quelques projets, que nous prévoyons récupérer, et par la diminution continue de nos activités à plus faible marge. Les revenus nets tirés des services de paie ont diminué de 0,3 M$, mais cette baisse a été contrebalancée par une augmentation comparable des revenus à marge plus élevée tirés des employés permanents et des contractuels dont les heures sont facturées.

Les revenus générés au Canada, aux États-Unis et en Europe ont représenté respectivement 80,8 %, 12,0 % et 7,2 % du total des revenus pour la période de neuf mois de l'exercice 2019. Pour la même période au dernier exercice, les revenus générés au Canada et en Europe ont représenté 93,6 % et 6,4 %, respectivement.

Le BAIIA ajusté s'est chiffré à 4,0 M$ pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2018, ce qui représente une baisse de 4,3 M$, ou de 51,9 %, par rapport à 8,3 M$ pour la même période au dernier exercice. L'apport positif d'Alithya États-Unis a été contrebalancé par une combinaison de charges récurrentes et non récurrentes liées à son statut de société ouverte et à son expansion. La marge du BAIIA ajusté s'est établie à 2,9 % pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2018, par rapport à 7,0 % pour la même période au dernier exercice.

Au 31 décembre 2018, Alithya disposait de 15,4 M$ en trésorerie et avait une dette totale de 22,1 M$, y compris une dette à long terme, la tranche courante de la dette à long terme et une marge de crédit. Par conséquent, la dette nette s'élevait à 6,7 M$ à la fin du troisième trimestre. Le 22 janvier 2019, Alithya a conclu une facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de 60 M$ avec un syndicat financier dirigé par la Banque de Nouvelle-Écosse et qui comprend Desjardins Marché des capitaux. Cette facilité de crédit remplace la facilité précédente et les prélèvements peuvent être faits en dollars canadiens ou en dollars américains.

La perte nette pour la période de neuf mois se terminant le 31 décembre 2018 s'est élevée à 9,7 M$, ou à 0,30 $ l'action, soit une hausse de 5,9 M$ comparativement à 3,8 M$ ou à 0,15 $ l'action pour la même période au dernier exercice. Pour le trimestre, un BAIIA ajusté moins élevé, ainsi que l'augmentation des coûts d'acquisition d'entreprises, de l'amortissement des immobilisations incorporelles et du coût de séparation ont été contrebalancés par la diminution de la rémunération fondée sur des actions, les coûts de mise en oeuvre du système ERP prévus et la hausse des économies d'impôts, par rapport au même trimestre au dernier exercice.

Placement privé

Le 30 octobre 2018, Alithya Canada a réalisé le placement privé par prise ferme qu'elle avait annoncé auparavant, dans le cadre duquel un total de 11 736 055 reçus de souscription ont été émis au prix de 4,50 $ chacun (le « placement ») pour un produit brut d'environ 52,8 M$. Chaque reçu de souscription a été converti automatiquement en une action ordinaire d'Alithya Canada avant la clôture du regroupement d'entreprises et échangé par la suite pour une action à droit de vote subalterne à la clôture de l'opération de regroupement. Le produit net du placement sera affecté à la réduction de la dette, au financement des projets de croissance future et aux fins générales de l'entreprise.

Perspectives fournies au moment de l'acquisition d'Edgewater

Au moment de l'acquisition d'Edgewater, la direction a communiqué qu'elle prévoyait que la Société atteigne des revenus entre 300 M$ et 320 M$ ainsi qu'un BAIIA ajusté annualisé entre 22 M$ et 24 M$, dans l'année suivant la clôture de la transaction, sur une base pro forma, et elle est toujours à l'aise avec ces prédictions, à mesure que les synergies découlant de l'acquisition se concrétiseront.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995, et des autres règles d'exonération américaines applicables. Ces informations et déclarations prospectives sont présentées et communiquées conformément aux règles d'exonération prévues dans les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations et déclarations prospectives se composent notamment d'énoncés portant sur les attentes d'Alithya à l'égard de la croissance future, des résultats d'exploitation, du rendement et des perspectives d'affaires d'Alithya. Elles concernent, entre autres, les objectifs d'Alithya et les stratégies pour les atteindre ainsi que ses croyances, ses plans, ses attentes, ses estimations et ses intentions, et peuvent comprendre d'autres énoncés prévisionnels par nature ou qui dépendent de conditions ou d'événements futurs ou qui s'y rapportent. Les informations et déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « pro forma », « potentiel », « orientation », « espérer », « continuer », « escompter », « s'attend », « entend », « prévoit », « prédit », « croit », « cherche », « estime », « peut », « peuvent », « pourrait », « pourraient », « devrait », « devraient » et d'autres verbes au conditionnel, des verbes au futur, la forme négative de ces verbes énumérés ou évoqués, ou d'autres termes ou expressions comparables ou similaires qui sont souvent de nature prospective. De plus, tous les énoncés concernant des attentes, des projections ou des caractérisations de situations ou d'événements futurs renferment de l'information prospective. Les énoncés véhiculant de l'information prospective ne portent pas sur des faits historiques, mais représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction au sujet d'événements futurs. Ces informations et déclarations sont fondées sur notre perception des tendances historiques, de la situation actuelle et de l'évolution prévue des affaires, ainsi que d'autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que nous jugeons appropriées dans les circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même, l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques sur lesquels Alithya n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent notamment les facteurs de risque communiqués dans le rapport de gestion de Groupe Alithya daté du 13 février 2019 (le « rapport de gestion ») et disponible sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

De plus, si l'une ou l'autre des hypothèses ou des estimations de la direction s'avère incorrecte, les résultats et les faits nouveaux réels différeront sensiblement et peuvent différer de façon importante de ceux énoncés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Ces hypothèses comprennent, notamment, les hypothèses énoncées dans le rapport de gestion. Par conséquent, les acheteurs éventuels sont priés de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs. Ces mises en garde visent toutes les informations et déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse. Sauf indication contraire, les informations et déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont présentées en date des présentes, et Alithya décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de modifier ces informations et déclarations prospectives, ou les facteurs ou les hypothèses qui les sous-tendent, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la loi ne l'y oblige. Bien que nous sommes d'avis que les hypothèses sur lesquelles les informations et déclarations prospectives sont fondées semblaient raisonnables en date du présent communiqué de presse, le lecteur est mis en garde contre le risque de leur accorder une crédibilité excessive.

Mesures non conformes aux IFRS

Le présent communiqué comprend certaines mesures qui n'ont pas été établies conformément aux IFRS. Ces mesures n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS. Elles ne sont donc vraisemblablement pas comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures doivent être vues comme un supplément d'information et non comme une substitution à l'information financière établie conformément aux IFRS. Veuillez vous reporter au rapport de gestion produit pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 pour plus de renseignements.

Appel conférence

Alithya tiendra une conférence téléphonique le 19 février 2019, à 9 h 00 (heure de l'Est), pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 647-788-4922 (pour les participants de Toronto et d'outre-mer) ou le 1-877-223-4471 (pour les participants d'ailleurs en Amérique du Nord). Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1?800-585-8367 et en entrant le code 3779512. Cet enregistrement sera accessible du vendredi 19 février 2019, à 13 h 30 (heure de l'Est), jusqu'au mardi 26 février 2019, à 23 h 59 (heure de l'Est).

À propos de Groupe Alithya

Groupe Alithya inc. est un chef de file en Amérique du Nord dans les domaines de la consultation stratégique et de la transformation numérique. Fondée en 1992, la Société emploie environ 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya à ses clients repose sur ses piliers d'expertise qui sont les services en stratégie, en technologies d'infonuagique Microsoft et Oracle et en solutions numériques personnalisées. Ses clients exercent principalement leurs activités dans les secteurs des services financiers, de l'investissement, de l'assurance, de l'énergie, de la fabrication, du commerce de détail, de la distribution, des services professionnels des télécommunications, du transport, des soins de santé et des services gouvernementaux. Alithya est un solide défenseur de la diversité en milieu de travail. À ce titre, Alithya est membre du Club des 30 %, qui encourage l'accession des femmes à des postes de gestion, et déploie des initiatives favorisant le recrutement d'immigrants. Pour en savoir plus, visitez www.alithya.com.

Note au lecteur : Le rapport de gestion, les états financiers consolidés résumés intermédiaires, et les notes complémentaires y afférentes, pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2018 peuvent être consultés sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com, sur le site Web d'EDGAR à l'adresse www.sec.gov/edgar et sur le site Web de la Société à l'adresse https://alithya.com/fr/.

