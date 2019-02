/R E P R I S E -- Avis aux médias - Pénurie de main-d'oeuvre et surcharge de travail - La CSN veut remercier les travailleuses et travailleurs des services publics au Québec/





MONTRÉAL, le 13 févr. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Saint-Valentin, la CSN et ses organisations affiliées lanceront la campagne Vous êtes les services publics. Merci et l'opération distribution de coeurs en chocolat qui se déroulera cette semaine à travers le Québec. Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre et de surcharge de travail, la CSN veut aller à la rencontre des femmes et des hommes qui travaillent en éducation, dans la santé et les services sociaux ainsi que dans les organismes gouvernementaux du Québec afin de leur rendre hommage.

Un point de presse se tiendra à l'extérieur de l'hôpital Sainte-Justine et les porte-paroles seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes.

Quoi? Point de presse à l'occasion du lancement de la campagne Vous êtes les services publics. Merci.



Quand? Le 14 février, 11 h 45



Où? Hôpital Sainte-Justine

3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine



Qui? Jacques Létourneau, président de la CSN

Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN

Gilbert Ducharme, représentant du secteur scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN

Caroline Quesnel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec-CSN

Jeff Begley, président de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN

Ginette Langlois, présidente de la Fédération des professionnèles-CSN

