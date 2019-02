Le bénéfice net attribué aux actionnaires d'Arab Palestinian Investment Company (APIC) s'élevaient à 13 millions USD en 2018, soit une hausse de 9,7 % d'une année sur l'autre





Arab Palestinian Investment Company (APIC) a annoncé ses résultats financiers préliminaires consolidés (non audités) pour 2018. Dans sa déclaration, le président-directeur général d'APIC Tarek Aggad a annoncé que la société a maintenu de bonnes performances en 2018 malgré les nombreux défis à relever. Les recettes ont en effet augmenté de 7,6 % par rapport à 2017 et atteignant 735,8 millions USD en 2018.

Expansion des capitaux

Aggad a déclaré que le bénéfice net du groupe après impôts s'élevait à 16,04 millions USD en 2018, soit une baisse de 8 % d'une année sur l'autre, notant que la raison principale de cette baisse était le taux de fluctuation du NIS (la monnaie principale des opérations en Palestine) par rapport à l'USD (la monnaie officielle des états financiers d'APIC), ce qui a provoqué un impact négatif de 2,3 millions USD par rapport aux résultats de l'année précédente. Toutefois, les bénéfices nets attribués aux actionnaires d'APIC ont augmenté de 9,7 % par rapport à 2017, s'élévant à 13,1 millions USD en 2018. Cette croissance a été générée essentiellement par l'acquisition complète de la filiale Medical Supplies and Services (MSS) d'APIC par le biais de laquelle APIC a acquis la participation de 50 % de son partenaire dans un accord d'échange de titres. Ainsi APIC et devenu propriétaire de sa filiale ainsi que d'un certain nombre d'expansions de capitaux dont une augmentation du pourcentage de propriété d'APIC de 61,2 % à 65,8 % dans sa filiale Siniora Food Industries, une société inscrite à la bourse d'Amman. APIC a également acquis 6 % de MadfooatCom, l'opérateur de la plate-forme nationale intégrée de paiement électronique en Jordanie, dans le cadre d'un accord d'une valeur de 2,3 millions USD. Ces évolutions ont vu les bénéfices nets attribués aux actionnaires d'APIC augmenter en 2018.

Le total des actifs s'élevait à 383,48 millions USD au 31 décembre 2018, soit une augmentation de 7,4 % par rapport à 2017. Les capitaux propres attribués aux actionnaires d'APIC s'élevaient à 115,6 millions USD au 31 décembre 2018, soit une augmentation de 22 % par rapport à 2017.

La capitalisation boursière d'APIC a augmenté de 39 %

Aggad a noté que le cours de l'action d'APIC a enregistré de bons résultats tout au long de l'année et a clôturé à 2,35 USD à la fin de 2018, soit une croissance de 18,7 % par rapport à 2017. La capitalisation boursière d'APIC a augmenté et culminé à 192,7 millions USD à la fin de 2018, soit une croissance de 39 % par rapport à 2017. Cette croissance a été stimulée par la hausse du cours de l'action ainsi que par l'augmentation du nombre d'actions émises de 70 à 82 millions d'actions. Cinq millions d'actions gratuites (7,14 %) ont été distribuées aux actionnaires d'APIC, avec sept millions d'actions supplémentaires émises dans un placement privé aux partenaires d'APIC en échange de l'acquisition de MSS dans son intégralité. Cela a entraîné un résultat par action s'élevant à 16 centimes en 2018, contre 17 centimes en 2017, après avoir pris en compte l'augmentation du capital versé d'APIC de 70 millions à 82 millions USD.

Distribution des dividendes de 14,28 % et augmentation du capital autorisé d'APIC à 100 millions USD

Aggad indique qu'en 2018, APIC a distribué des dividendes en espèces à ses actionnaires à hauteur de 5 millions USD (7,14 %). Ainsi, les dividendes distribués totaux (espèces et actions bonus) s'élevaient à 10 millions USD, soit 14,28 % du capital versé de la société. En outre, en 2018, APIC a augmenté son capital autorisé de 70 millions à 100 millions USD, ce qui représente un pas vers l'augmentation du capital versé d'APIC pour l'avenir.

APIC a investi 8 % de son bénéfice net dans la responsabilité sociale, soit 1,3 million USD

Aggad a souligné qu'APIC a maintenu son rôle en matière de responsabilité sociale dans les communautés où elle opère en continuant de former des partenariats stratégiques avec des institutions qui jouent un rôle actif dans la société palestinienne, en les aidant à remplir leurs missions, en mettant l'accent sur les secteurs de l'éducation et de la santé, des projets entrepreneuriaux, de la jeunesse, mais aussi en soutenant les institutions sociales, caritatives, humanitaires et culturelles. En 2018, APIC et son groupe de filiales ont investi 1,3 million USD, soit 8 % du bénéfice net de la société.

À propos d'APIC

APIC est une société étrangère de portefeuille d'investisseurs publics cotée à la bourse de Palestine (PEX : APIC). Elle détient des investissements diversifiés dans les secteurs de la fabrication, du commerce, de la distribution et des services en Palestine, en Jordanie, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis par l'intermédiaire de neuf filiales : Siniora Food Industries Company ; Unipal General Trading Company ; Palestine Automobile Company ; Medical Supplies and Services Company ; National Aluminum and Profiles Companys (NAPCO) ; National Aluminum and Profiles Company; Arab Palestinian Shopping Centers(BRAVO) ; Arab Leasing Company et Arab Palestinian Storage and Cooling Company. APIC est également l'un des actionnaires fondateurs de Palestine Power Generation Company et détient des actions dans Bank of Palestine et Palestine Private Power Company, MadfooatCom, Islamic Finance House, et Al-Fares National Company for Investment & Export (Optimiza).

