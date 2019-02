Le gouvernement du Canada investit dans la sécurité de l'aéroport de Yellowknife





YELLOWKNIFE, le 10 févr. 2019 /CNW/ - Les Canadiens, les touristes et les entreprises y gagnent lorsque les aéroports sont sécuritaires et bien entretenus. Qu'il s'agisse de rendre visite à des amis ou à la famille, de nous déplacer pour des rendez-vous chez le médecin ou de transporter des biens vers les marchés, nous comptons sur nos aéroports locaux pour maintenir le dynamisme des collectivités. Ces aéroports fournissent également des services aériens essentiels, dont ceux de réapprovisionnement des collectivités, d'ambulance aérienne, de recherche et de sauvetage, et de lutte contre les feux de forêt.

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, s'est jointe au député des Territoires du Nord-Ouest Michael McLeod et à l'honorable Wally Schumann, ministre de l'Infrastructure et ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement, pour annoncer que le gouvernement du Canada investira dans la remise en état du balisage lumineux à l'aéroport de Yellowknife.

L'investissement de 2 550 887 $ servira notamment à installer une signalisation lumineuse surélevée, à ampoules DEL de forte intensité, le long de la piste et pour les feux de seuil de piste, à mettre en place des indicateurs de direction du vent sur la piste 16-34 et à installer des feux à forte intensité à l'approche de la piste 34.

Un système de balisage lumineux d'aérodrome bien entretenu garantit son utilisation sécuritaire par les aéronefs, les passagers et les équipages et contribue à protéger les actifs de sécurité coûteux des aéroports, comme l'équipement de déneigement et les véhicules de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs, pendant les activités aéroportuaires.

Citations

« L'aéroport de Yellowknife est une plaque tournante importante pour les résidents et les exploitants d'entreprises de la région. Cet investissement aidera l'aéroport à garantir la continuité d'activités sécuritaires pour les passagers, les équipages et les employés, qui comptent sur lui pour soutenir l'économie et le développement social de la région. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre du Revenu national

Députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

« En tant que député représentant les Territoires du Nord-Ouest, je sais d'expérience le rôle essentiel que jouent les aéroports locaux dans les collectivités éloignées, non seulement sur le plan des affaires, mais aussi pour ce qui est de l'accès à des services, comme les traitements spécialisés ou les soins de santé d'urgence donnés dans les grands centres. Ce projet, à l'aéroport de Yellowknife, fera en sorte de relier de façon sûre et fiable les habitants du Nord au reste du pays. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest reste résolu à améliorer l'infrastructure, les activités et la sécurité des aéroports en travaillant et en renforçant les liens avec les partenaires des secteurs privé et public du domaine de l'infrastructure de transport. L'annonce du financement faite aujourd'hui, entraînera une réduction des coûts de l'électricité, une meilleure visibilité et une diminution des coûts liés à l'entretien et aux réparations. Ces améliorations importantes contribueront à la sécurité des touristes et des résidents des Territoires du Nord-Ouest, développeront des perspectives économiques soutenues par le carrefour central que représente le réseau aéroportuaire des Territoires du Nord-Ouest, et augmenteront la confiance des voyageurs. »

L'honorable Wally Schumann

Ministre de l'Infrastructure et ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement

« Notre gouvernement reconnaît que les aéroports locaux du Canada contribuent de façon importante à la croissance économique et à la vitalité sociale des petites collectivités. En plus de soutenir les déplacements et le tourisme, ceux-ci constituent des plaques tournantes prépondérantes du monde des affaires, du secteur des soins de santé et des services sociaux et des entreprises de développement des ressources en démarrage. Ce financement améliorera l'accès à des options de transport aérien qui sont abordables, efficaces et sécuritaires, et il nous aidera à remplir notre promesse de bâtir des collectivités plus fortes, dynamiques et sécuritaires partout au Canada. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le financement provient du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires ( PAIA ).

). Depuis les débuts du programme en 1995, le gouvernement du Canada a versé plus de 882,7 millions de dollars à 186 aéroports partout au pays pour financer 948 projets.

a versé plus de 882,7 millions de dollars à 186 aéroports partout au pays pour financer 948 projets. À ce jour, l'aéroport de Yellowknife a obtenu plus de 9,6 millions de dollars au titre du PAIA pour financer six projets liés à la sécurité, comme la remise en état du système balisage lumineux de la piste 16-34 et l'achat d'un véhicule de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs.

Liens connexes

