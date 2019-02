Le Corendon Boeing 747 a « atterri » dans le jardin de l'hôtel





L'avion va être reconverti en une expérience aéronautique en 5D pour le public

À l'issue d'une gigantesque opération de transport de cinq jours depuis l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol jusqu'à la ville de Badhoevedorp, le Corendon Boeing 747 est arrivé ce matin dans le jardin de l'hôtel Corendon Village. C'est là que l'avion sera transformé en une expérience en 5D sur le 747 et l'histoire de l'aviation, dans le courant de l'année.

Le Boeing a commencé son dernier voyage depuis l'aéroport de Schiphol mardi soir. L'avion démantelé a été placé sur une remorque de la société de transport spécialisée Mammoet, afin de parcourir les 12,5 kilomètres qui le séparaient de l'hôtel. Sur cet itinéraire, l'avion a dû franchir 17 fossés, l'autoroute A9 et une route provinciale. L'A9 a été franchie avec succès dans la nuit du vendredi au samedi. Dans la nuit du samedi au dimanche, le convoi a traversé la route Schipholweg, avant de se garer à reculons dans le jardin de l'hôtel, ce qui a demandé 57 manoeuvres. Cette spectaculaire opération de transport a capté l'attention du monde entier et a été couverte par des médias nationaux et internationaux.

Un vrai poids lourd

Le Boeing 747 est l'ancien avion de KLM « City of Bangkok ». Après 30 ans de bons et loyaux services, il se verra attribuer une nouvelle destination finale dans le jardin de l'hôtel. L'avion mesure 64 mètres de large, 71 mètres de long et pèse 160 tonnes. Afin que sa sécurité et sa stabilité soient garanties, il a été soulevé sur des bases en acier de 1,5 mètre de haut, pesant au total 15 tonnes d'acier. Celles-ci ont été construites sur des plaques de béton lourd, assez solides pour supporter un poids aussi considérable.

Une expérience en 5D

Le Boeing sera reconverti en expérience en 5D dans le courant de cette année. Les visiteurs pourront marcher dans l'avion, au-dessus ou en dessous de celui-ci, et visiter des endroits qui ne sont normalement pas accessibles au public. Ils peuvent visiter l'aire de chargement des bagages, s'informer sur le ravitaillement en combustible de l'avion, jeter un coup d'oeil dans la cuisine de la classe affaires et dans le cockpit du pont supérieur. Ils peuvent même marcher sur les ailes qui font trente mètres de long. Les visiteurs ont aussi la possibilité de faire une incursion dans l'histoire de l'aviation. Cela commence par le vieux désir de voler qu'a toujours eu l'homme et les conduit des premières tentatives de vol dignes de ce nom aux alentours de 1900 au développement du Boeing 747. Le clou de ce parcours est l'expérience en 5D, dans laquelle ils peuvent vivre le vol sous toutes ses facettes. Le jardin où se trouve le Boeing est en partie une écozone, ouverte aux clients de l'hôtel, et peut être utilisé pour accueillir un festival.

Des ajustements et des mesures

Atilay Uslu, le fondateur de Corendon, avait réservé une chambre dans l'hôtel. À l'endroit très précis où - si tout allait bien - le nez du Boeing serait placé, juste devant la fenêtre. « Quand j'ai ouvert les rideaux ce matin, je l'ai vu dans toute sa splendeur. Je me suis rendu compte qu'après des mois de préparation, nous avions vraiment réussi à conduire l'avion à sa destination finale avec beaucoup d'ajustements et de mesures. Cela vous coupe le souffle, pour ainsi dire », déclare-t-il.

Corendon a exprimé ses remerciements pour leur collaboration à la municipalité de Haarlemmermeer, aux agences gouvernementales, à plusieurs entreprises et à ses propres employés, sans lesquels ce coup d'éclat n'aurait jamais été possible.

Un avion emblématique

Le transport de l'avion ce week-end coïncidait avec la célébration du premier vol d'essai du Boeing 747 qui a eu lieu le 9 février 1969, il y a cinquante ans, jour pour jour. Avion emblématique, le 747 est demeuré le plus grand avion du monde jusqu'en 2007. Il pouvait transporter 2,5 fois plus de passagers que les autres types d'avions traditionnels. C'était aussi le premier avion à fuselage large, comptant deux allées. Il a pour autre caractéristique le pont supérieur, où se trouve le cockpit. KLM a lancé le premier Boeing 747 dans sa flotte en 1971. Le « City of Bangkok », qui a rejoint la flotte en 1989, a ensuite été baptisé par neuf moines thaïlandais. Après près de trente ans de bons et loyaux services, l'avion repeint trône désormais dans le jardin de l'hôtel Corendon.

L'opération de transport en quelques chiffres

Le dernier voyage de cinq jours du Boeing a été une opération de très grande envergure. L'avion a d'abord dû être transporté sur huit kilomètres sur la zone de l'aéroport de Schiphol, puis sur 4,5 kilomètres à travers les champs. Mammoet, spécialiste du transport lourd, a véhiculé cet avion de 160 tonnes sur une remorque qui pesait encore plus lourd : plus de 200 tonnes. La remorque répartissait le poids du Boeing sur 192 roues. Pour éviter que la remorque ne s'enfonce dans le sol marécageux, une route spéciale a été aménagée à l'aide de près de 2 100 plaques de métal pesant chacune 1 500 kg. Des ponts spéciaux ont été construits au-dessus des 17 fossés. La remorque roulait à une vitesse de 5 kilomètres/heure et était contrôlée à distance par des employés de Mammoet, qui marchaient à ses côtés. Elle était mue par deux « blocs d'alimentation », d'une puissance de 390 kW chacun, générant plus de 1 000 chevaux-vapeur. Au total, 18 virages ont dû être effectués pendant le transport, dont les sept premiers sur l'aéroport.

À la fois tour-opérateur, compagnie aérienne et chaîne hôtelière, Corendon est l'un des leaders du marché du voyage aux Pays-Bas et en Belgique. En 2018, Corendon s'est fait un plaisir d'aider plus de 750 000 vacanciers à partir vers des dizaines de destinations ensoleillées en Europe et ailleurs. L'activité aérienne de Corendon englobe Corendon Dutch Airlines, Corendon Airlines Europe et Corendon International Airlines et représente une flotte de 18 avions au total. Corendon Hotels & Resorts possède dix hôtels et villages de vacances aux Pays-Bas, en Turquie, à Ibiza et à Curaçao. Corendon occupe une place importante dans le secteur du voyage grâce à ses prix compétitifs, son approche pragmatique et sa longue expérience dans le secteur des voyages. Vous en saurez plus en cliquant sur : https://www.corendon.com/en-EN/a/about_us.

Pour en savoir plus sur l'opération « Corendon Mission 747 », rendez-vous sur : https://www.corendonhotels.com/nl/corendonmission747/

