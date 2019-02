Avis aux médias - La ministre Duncan annoncera de nouvelles mesures pour favoriser l'équité, la diversité et l'inclusion en recherche





OSHAWA, ON, le 8 févr. 2019 /CNW/ - Pour que le Canada puisse réaliser son plein potentiel, tous et toutes doivent être les bienvenus dans le laboratoire, dans la salle de classe et sur le terrain. L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, annoncera à Oshawa de nouvelles mesures pour favoriser l'équité, la diversité et l'inclusion. La ministre profitera aussi de cette occasion pour souligner la Journée internationale des femmes et des filles de science. La ministre Duncan sera accompagnée de l'honorable Maryam Monsef, Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, et de Celina Caesar-Chavannes, députée de Whitby.

Date : Le lundi 11 février 2019



Heure : 9 h 30 (HE) (Visite)

10 h 00 (HE) (Annonce)



Lieu : University of Ontario Institute of Technology (UOIT)

ACE Facility

2000, rue Simcoe Nord

Oshawa (Ontario)

Médias sociaux

Suivez les trois organismes subventionnaires du Canada sur : @IRSC_CIHR, @CRSNG_NSERC, @CRSH_SSHRC

Pour avoir des nouvelles sur les sciences au Canada, suivez @CDNScience dans les médias sociaux : Twitter, Instagram, Facebook

