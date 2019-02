Le gouvernement du Canada finance une appli de planification de route afin d'accroître la sécurité des activités de plein air





OTTAWA, le 8 févr. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la sécurité des Canadiens et à contribuer aux technologies qui aident à fournir des renseignements utiles aux amateurs de plein air et aux membres des équipes de recherche et de sauvetage (R-S).

La secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Karen McCrimmon, a annoncé aujourd'hui le versement d'un financement de 977 916 $ à l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage (ACVRS). Le financement a déjà permis de soutenir l'élaboration et la mise en application de la nouvelle application du plan de route AdventureSmart, qui a été dévoilée aujourd'hui dans le cadre d'un évènement tenu à l'hôtel de ville d'Ottawa.

L'application du plan de route AdventureSmart permettra d'accroître la sensibilisation à la sécurité et de diffuser des messages de prévention aux Canadiens. L'application est offerte gratuitement sur les appareils iOS et Android.

L'une des fonctions de l'application est la production d'un #PlanDeRoute, qui peut être transmis à un responsable avant toute excursion en plein air. Un plan peut aider les premiers intervenants et les bénévoles des équipes de recherche et de sauvetage à retrouver une personne égarée ou blessée.

Le financement a été fourni à l'ACVRS par l'intermédiaire du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage. Le financement annoncé aujourd'hui sera également utilisé pour mettre à jour la formation destinée aux bénévoles en R-S, la collecte de données et la plate-forme d'apprentissage en ligne.

Le programme AdventureSmart, offert par l'ACVRS avec le soutien de Sécurité publique du Canada, est un programme national qui vise à encourager les Canadiens et les visiteurs au Canada à se rallier au slogan « Soyez informés et allez dehors! » Les trois principaux fondements du programme AdventureSmart sont la planification de route, la préparation par la formation et la possession des objets essentiels (les 3 P).

Citations

« Ce projet vise à assurer la sécurité des Canadiens. Nous élaborons une approche plus intelligente à la prévention d'incident de recherche et sauvetage par l'entremise de plateformes modernes et faciles d'accès qui offrent des ressources et des conseils pour la prévention. Ultimement, cela aidera plus de Canadiens à rester en sécurité à l'extérieur. »

- Karen McCrimmon, secrétaire parlementaire du ministre de la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Je tiens à sincèrement remercier le gouvernement du Canada pour sa contribution financière à l'élaboration de l'appli de planification de route AdventureSmart, de même que l'ensemble des bénévoles qui continuent d'assurer la réussite du programme AdventureSmart. Grâce à l'appli de planification de route AdventureSmart, il sera plus facile et plus rapide pour les amateurs de plein air de créer un plan de route et de le transmettre aux personnes à aviser en cas d'urgence afin d'accroître le taux de réussite des missions de sauvetage qui pourraient être nécessaires ».

- Paul French, coordonnateur national de prévention, Association des bénévoles en recherche et sauvetage du Canada

Les faits en bref

Au Canada , les opérations de recherche et de sauvetage constituent une responsabilité que partagent les gouvernements, les militaires, les bénévoles et les groupes de l'industrie.

, les opérations de recherche et de sauvetage constituent une responsabilité que partagent les gouvernements, les militaires, les bénévoles et les groupes de l'industrie. On compte d'un bout à l'autre du Canada environ 15 000 bénévoles qui soutiennent les opérations de recherche et de sauvetage maritimes, terrestres et aériennes.

environ 15 000 bénévoles qui soutiennent les opérations de recherche et de sauvetage maritimes, terrestres et aériennes. Le domaine de responsabilité du Canada en matière de recherche et de sauvetage (R-S) couvre 18 millions de kilomètres carrés d'étendues terrestres et aquatiques et comprend le plus long littoral au monde.

