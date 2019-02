BioLineRx clôture son offre publique souscrite de ses actions américaines de dépositaire et bons de souscription, une prise ferme de 15,4 millions de dollars





TEL AVIV, Israël, 8 février 2019 /CNW/ - BioLineRx Ltd. (NASDAQ/TASE : BLRX), une société biopharmaceutique stade clinique axée sur l'oncologie et l'immunologie, a annoncé aujourd'hui la clôture de son offre publique souscrite de 28 000 000 actions américaines de dépositaire (American Depositary Shares, ou ADS), communiquée précédemment, chacune représentant une de ses actions ordinaires, et de bons de souscription permettant d'acheter 28 000 000 ADS, au prix d'offre publique de 0,55 $ US par ADS et option de souscription qui l'accompagne. Les bons de souscription peuvent être exercés immédiatement -- le prix d'exercice est de 0,75 $ par ADS -- et expirent cinq ans après la date d'émission. Le produit brut du placement s'élève à 15,4 millions de dollars, avant déduction des escomptes de souscription, des commissions de prise ferme et des frais de placement payables par BioLineRx, compte non tenu de l'exercice des bons de souscription. Tous les titres du placement ont été vendus par BioLineRx. BioLineRx prévoit utiliser le produit net du placement aux fins générales de l'entreprise, qui peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, le fonds de roulement et le financement des essais cliniques.

Oppenheimer & Co. Inc. a agi à titre de syndicataire unique dans le cadre du présent placement. Maxim Group LLC a agi en qualité de cogérant de cette offre.

Les titres décrits ci-dessus ont été émis aux termes d'une déclaration d'enregistrement préalable (dossier n° 333-222332), qui a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et déclarée valide par celle-ci. Un supplément de prospectus définitif relatif au placement, déposé auprès de la SEC, est disponible sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus définitif peuvent également être commandés auprès d'Oppenheimer & Co. Inc., (85 Broad Street, 26th Floor, New York, New York 10004), à l'attention de Syndicate Prospectus Department, ou par téléphone au (212) 667-8055, ou par courriel à l'adresse : EquityProspectus@opco.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune vente de titres dans un État ou un territoire quelconque où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou territoire.

À propos de BioLineRx

BioLineRx est une société biopharmaceutique stade clinique axée sur l'oncologie. La société octroie des licences pour de nouveaux composés, les développe au cours de stades précliniques et/ou cliniques, puis s'associe à des sociétés pharmaceutiques pour le développement clinique avancé et/ou la commercialisation.

Les principaux candidats thérapeutiques de BioLineRx sont les suivants : BL-8040, une plateforme de traitement du cancer, qui a mené à bien une étude de phase 2a sur la leucémie myéloïde aiguë (LMA) récurrente/réfractaire, qui est en cours d'étude de phase 2b comme traitement de consolidation de la LMA et qui a lancé une étude de phase 3 sur la mobilisation des cellules souches pour la greffe autologue; et AGI-134, un traitement d'immunothérapie en développement pour plusieurs tumeurs solides, qui a récemment entamé une étude de phase 1/2a. En outre, BioLineRx entretient une collaboration stratégique avec Novartis pour le codéveloppement de certains candidats-médicaments novateurs de source israélienne; un accord de collaboration avec MSD (connu sous le nom de Merck aux États-Unis et au Canada), en vertu duquel la société mène en ce moment une étude de phase 2a sur le cancer du pancréas en combinant BL-8040 et KEYTRUDA® (pembrolizumab); et une collaboration avec Genentech Inc., membre du groupe Roche, pour étudier l'association de BL-8040 et de l'acentolizumab de Genentech dans plusieurs études de phase 1b/2 visant de multiples indications de tumeurs solides et la LMA.

Le présent communiqué de presse renferme au sujet des perspectives futures de BioLineRx diverses déclarations qui constituent des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform de 1995 des États-Unis. Ces déclarations se signalent par des mots tels que « peut », « prévoit », « anticipe », « croit » et « à l'intention », et décrivent les opinions exprimées à l'égard des événements futurs. Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, ainsi que des incertitudes susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats, performances ou réalisations réels de BioLineRx et les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Parmi ces risques figurent les changements dans les relations avec les collaborateurs; l'impact des produits concurrents et les changements technologiques; les risques liés au développement de nouveaux produits; et la capacité à mettre en oeuvre des améliorations technologiques. Ces risques et autres facteurs sont plus amplement abordés dans la section « Facteurs de risque » du dernier rapport annuel de BioLineRx, sur formulaire 20-F, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 6 mars 2018 et les autres documents déposés par BioLineRx auprès de la Securities and Exchange Commission. En outre, toute les déclarations prospectives ne représentent les vues de BioLineRx qu'à la date du présent communiqué et ne sauraient être considérées comme représentant son point de vue à une date ultérieure. BioLineRx n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives sauf si la loi l'y oblige.

