L'examen par les pairs conclut que le risque de transfert de l'orthoréovirus pisciaire des élevages de saumon de l'Atlantique au saumon rouge sauvage du fleuve Fraser est minime





VANCOUVER, le 7 févr. 2019 /CNW/ - Du 28 au 30 janvier 2019, le Secrétariat canadien de consultation scientifique (SCCS) de Pêches et Océans Canada a tenu une réunion afin d'examiner les preuves scientifiques, et pour fournir un avis sur le risque de transfert au saumon rouge du fleuve Fraser de l'orthoréovirus pisciaire à partir d'élevages de saumon de l'Atlantique situés dans la région des îles Discovery, en Colombie-Britannique. Ce processus d'examen par les pairs est une recommandation formulée dans le cadre de la Commission Cohen.

Les experts scientifiques qui ont examiné les données et l'évaluation des risques par des pairs se sont entendus pour dire que le risque pour le saumon rouge du fleuve Fraser attribuable à l'orthoréovirus pisciaire est minime, ce qui est conforme à la conclusion d'un rapport du SCCS de 2015.

L'évaluation a été effectuée à partir des données canadiennes et internationales les plus récentes, y compris les résultats issus de l'Initiative stratégique sur la santé du saumon.

Comme il y a encore des lacunes dans nos connaissances sur ce virus, Pêches et Océans Canada continuera d'être vigilant et d'appuyer la poursuite de la recherche scientifique sur l'orthoréovirus pisciaire. Il s'appuiera également sur des experts nationaux et internationaux dans ce domaine et sur le processus d'examen par les pairs pour obtenir les meilleures données scientifiques disponibles, pour éclairer les décisions fondées sur des données probantes concernant la gestion et la réglementation du secteur canadien de l'aquaculture.

L'évaluation des risques liés à l'orthoréovirus pisciaire est la sixième d'une série de dix évaluations des risques de transfert d'agents pathogènes du saumon de l'Atlantique d'élevage au saumon rouge du fleuve Fraser. Elle suit le processus standard du SCCS, qui est une procédure d'examen par les pairs solide et transparente, qui garantit que les conclusions des réunions et les avis scientifiques définitifs sont obtenus par consensus d'experts.

Un rapport complet sur les conclusions de l'examen par les pairs sera publié sur le site Web du SCCS à la fin du printemps 2019, une fois que les participants à l'examen par les pairs auront effectué l'examen définitif.

Faits en bref

La réunion d'examen par les pairs a eu lieu à Vancouver du 28 au 30 janvier 2019.

du 28 au 30 janvier 2019. Les 33 participants à l'examen par les pairs, dont 15 employés de Pêches et Océans Canada , comprenaient également des experts nationaux et internationaux, notamment des représentants d'organisations non gouvernementales environnementales, de groupes autochtones, du milieu universitaire, de l'industrie aquacole, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et du ministère de l'Agriculture de la Colombie-Britannique.

, comprenaient également des experts nationaux et internationaux, notamment des représentants d'organisations non gouvernementales environnementales, de groupes autochtones, du milieu universitaire, de l'industrie aquacole, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et du ministère de l'Agriculture de la Colombie-Britannique. Cette évaluation du risque soutient le rôle de Pêches et Océans Canada dans la gestion de l'aquaculture en Colombie-Britannique et s'harmonise avec les recommandations figurant dans le rapport définitif de la Commission d'enquête sur le déclin des populations de saumon rouge du fleuve Fraser, notamment les recommandations 18 et 19 sur les risques pour les populations de poissons sauvages liés au transfert d'agents pathogènes à partir des fermes et sur d'autres risques liés à la santé des poissons.

dans la gestion de l'aquaculture en Colombie-Britannique et s'harmonise avec les recommandations figurant dans le rapport définitif de la Commission d'enquête sur le déclin des populations de saumon rouge du fleuve Fraser, notamment les recommandations 18 et 19 sur les risques pour les populations de poissons sauvages liés au transfert d'agents pathogènes à partir des fermes et sur d'autres risques liés à la santé des poissons. Cela est conforme à l'énoncé de Pêches et Océans Canada sur les mesures additionnelles annoncées en 2018 pour assurer la durabilité environnementale de la pisciculture, y compris une nouvelle étude sur les technologies de rechange pour l'aquaculture, l'adoption d'une approche de gestion de l'aquaculture par zone, l'élaboration d'un cadre de gestion des risques en aquaculture fondé sur l'approche préventive et la création d'un seul ensemble complet de règlements : le Règlement général sur l'aquaculture.

Produits connexes

Liens Connexes

Restez branchés

Suivez le ministère des Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Inscrivez-vous afin de recevoir les communiqués et plus via notre fil RSS. Plus de plus amples informations ou vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 15:41 et diffusé par :