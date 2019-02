Installations modernes et sécuritaires : Lancement d'un cinquième appel de projets





Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling

QUÉBEC, le 7 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le but d'offrir à la population, à la relève sportive et aux athlètes davantage d'installations modernes et sécuritaires, plus de 9 millions de dollars additionnels seront investis pour remplacer ou modifier les systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 dans les arénas et les centres de curling du Québec.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui. Géré dans le cadre du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique, ce programme s'adresse aux organismes municipaux et scolaires ainsi qu'aux organismes à but non lucratif. Les organismes admissibles pourront obtenir une aide financière atteignant jusqu'à 50 % des coûts admissibles du projet, jusqu'à concurrence de 1 million de dollars pour les deux volets combinés du Programme. Les travaux devront être réalisés d'ici le 31 décembre 2020.

Citation :

« Ma priorité, en tant que ministre déléguée à l'Éducation, responsable du sport et du loisir, est la démocratisation du sport, et cela passe par le fait d'assurer à toute la population le plus large accès possible aux infrastructures sportives et de loisir. Pour y parvenir, il importe notamment que nous ayons des complexes sécuritaires et au goût du jour. Cet investissement supplémentaire permettra de moderniser encore davantage d'infrastructures partout au Québec, et ce, tout en réduisant l'émission de gaz nocifs pour l'environnement. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Les organismes admissibles qui désirent présenter un projet doivent remplir, d'ici le 26 avril 2019 à 16 h 30, le formulaire de présentation de projet en ligne et transmettre les documents prévus aux règles et normes du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling sur le site Web du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (www.education.gouv.qc.ca).

Résumé des trois premiers appels de projets :

premier appel de projets (printemps 2012) : près de 22 millions de dollars pour 26 projets;

deuxième appel de projets (été 2016) : près de 52 millions de dollars pour 72 projets;

troisième appel de projets (été 2017) : plus de 17 millions de dollars pour 27 projets.

quatrième appel de projets (automne 2018) : plus de 10 millions de dollars pour 15 projets.

Jusqu'à maintenant, près de 101 millions de dollars ont été investis pour la réalisation de 140 projets.

Lien connexe :

Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling:

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/systemes-de-refrigeration-arenas-et-centres-de-curling/

