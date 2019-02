Aux côtés de Roche, Chugai rejoint le Programme d'aide humanitaire la Fédération mondiale de l'hémophilie





Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (TOKYO : 4519) a annoncé aujourd'hui que Roche avait rejoint le Programme d'aide humanitaire de la Fédération mondiale de l'hémophilie (FMH), une initiative historique d'efforts visant à changer le manque d'accès aux soins et au traitement pour les personnes atteintes de troubles hémorragiques héréditaires dans les pays en développement. Chugai, l'innovateur de l'Hemlibra®, a également participé au programme en tant que membre du groupe Roche.

La FMH est une organisation internationale sans but lucratif regroupant un réseau mondial d'associations de patients dans 140 pays. Le Programme d'aide humanitaire de la FMH vise à améliorer le manque d'accès aux soins et aux traitements pour les personnes atteintes de troubles héréditaires de saignement dans les pays en voie de développement.

L'engagement du groupe Roche envers le Programme de la FMH consiste en un don de Hemlibra, un traitement prophylactique pour l'hémophilie A, et un financement du programme FMH dans la formation au développement de soins intégrés visant à garantir qu'une infrastructure et une expertise médicale locales sont disponibles pour optimiser et utiliser l'Hemlibra objet du don de manière adéquate.

Le don fournira un traitement prophylactique avec Hemlibra à jusqu'à 1 000 personnes atteintes d'hémophilie A dans les pays en voie de développement sur une période de cinq ans, en focalisant sur les patients à grands besoins, tels que les personnes de tous âges avec inhibiteurs du facteur VIII et les enfants sans inhibiteurs du facteur VIII. L'accès au traitement prophylactique ? le traitement standard de l'hémophilie A pour prévenir les saignements dans la plupart des pays développés ? est particulièrement restreint dans les pays en voie de développement, avec des ressources limitées pour les situations d'urgence et les saignements aigus. 1,2) Le Programme d'aide humanitaire de la FMH fournit actuellement un traitement prophylactique à environ 1 500 personnes atteintes d'hémophilie A.

« Chugai a l'intention de contribuer à la lutte contre les problèmes sociaux en créant des produits médicaux innovants, et de se développer avec la société », a déclaré le président-directeur général de Chugai, Tatsuro Kosaka. « Nous sommes très heureux que Hemlibra, notre médicament innovant, puisse jouer un rôle important dans le traitement mondial de l'hémophilie A à travers le Programme de la FMH. Nous allons poursuivre notre engagement dans la santé mondiale en créant des valeurs partagées avec la société à travers nos activités commerciales. »

Le pourcentage de personnes hémophiles n'ayant pas reçu de traitement adéquat est estimé à environ 70 %3) dans le monde. En particulier, les personnes présentant des inhibiteurs et les enfants dont les options thérapeutiques sont limitées ont des besoins médicaux non satisfaits importants. Le groupe Roche est déterminé à participer au programme en mettant la priorité sur la garantie d'un accès au traitement de l'hémophilie A dans les pays en voie de développement.

Dans le cadre de sa mission qui « se consacre à ajouter une valeur exceptionnelle à travers la création de produits et de services médicaux innovants au profit du milieu médical et de la santé humaine à travers le monde », Chugai cite la « plateforme durable de renforcement » dans l'une de ses cinq stratégies décrites dans le plan d'affaires à moyen terme, « IBI 21 ». L'un des principaux problèmes (matérialité) à prioriser spécifiquement est la contribution à la santé mondiale par l'amélioration de l'accès aux soins médicaux et de santé pour lesquels nos technologies et notre expertise peuvent être utilisées. Outre les initiatives en cours auxquelles nous participons, y compris le Global Health Innovative Technology Fund (GHIT Fund) et Access Accelerated, ce Programme d'aide humanitaire de la FMH va certainement nous aider à contribuer davantage aux soins de santé mondiaux et à l'amélioration de la santé de la population.

