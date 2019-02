Publication du premier consensus sur le traitement de la constipation provoquée par les opioïdes dans l'UEG Journal





Pour la première fois, des cliniciens en Europe ont accès à un guide pragmatique, vérifié par des pairs sur la reconnaissance et le traitement de la constipation provoquée par les opioïdes (CPO).

Un nouvel algorithme de traitement a été développé pour changer la prise en charge de la constipation provoquée par les opioïdes et améliorer les résultats des patients

Kyowa Kirin International PLC a annoncé aujourd'hui la publication de la Déclaration de consensus dénommée Pathophysiology and Management of Opioid-Induced Constipation: European Expert Consensus Statement dans l'United European Gastroenterology (UEG) Journal.[1]

La Déclaration du consensus européen a été initiée pour aborder les obstacles au diagnostic de la constipation provoquée par les opioïdes (CPO) et pour développer une approche pragmatique, échelonnée de sa prise en charge. Actuellement, la CPO est une complication peu reconnue et pas suffisamment traitée de l'emploi des opioïdes dans les traitements, survenant chez 51 à 87 % des patients recevant des opioïdes pour le cancer et chez environ la moitié (41 à 57 %) des patients recevant des opioïdes pour le traitement de la douleur chronique non cancéreuse.[1],[2],[3]

Le Dr Adam Farmer, principal auteur du rapport et gastroentérologue consultant à l'University Hospitals of North Midlands du NHS Trust au Royaume-Uni, a déclaré : « La déclaration de consensus est une véritable avancée dans notre compréhension de la constipation provoquée par les opioïdes. C'est la première fois que nous avons un document clinique pertinent intégrant plusieurs domaines de connaissances et qui promet d'apporter du changement dans la pratique clinique au cours des années à venir. »

Le Dr Farmer a ajouté : « Cette déclaration de consensus est importante pour trois raisons : premièrement, pour identifier la constipation provoquée par les opioïdes, deuxièmement, pour évaluer et prendre en charge le problème, et troisièmement, pour guider le traitement approprié. »

Une prise en charge efficace de la CPO requiert un diagnostic précoce, cependant la réticence des patients à en signaler les symptômes signifie que la maladie est souvent non décelée.[4] La CPO est spécifiquement provoquée par les opioïdes se liant aux récepteurs mu dans les intestins et nécessite un traitement différent des autres types de constipation, car chez plus de la moitié des patients (54 %) souffrant de CPO, les laxatifs n'ont aucun effet.[4],[5] Bien que d'autres options de traitement soient disponibles, souvent aucun traitement efficace n'est mis en place et par conséquent, presque 60 % de patients présentant une CPO réduisent leurs antidouleurs en raison de leur constipation.[6]

S'exprimant sur les implications de la publication pour les patients, le professeur Bart Morlion, Anesthésiste et président de l'European Pain Federation (EFIC), a déclaré : « La constipation provoquée par les opioïdes a d'importantes répercussions sur la qualité de vie des patients, mais elle demeure souvent un effet indésirable non signalé.

En conséquences, les patients cherchent souvent à atténuer leurs symptômes de la CPO en diminuant les doses ou en arrêtant leur traitement complètement. Nous espérons que la déclaration de consensus amène à une meilleure reconnaissance de la CPO et produise un impact positif sur la vie des patients souffrant de cette complication.

La déclaration de consensus permettra d'améliorer la connaissance des médecins et de ce fait, leur compréhension sur la meilleure façon de traiter cette complication. »

La Déclaration du consensus européen et le développement d'un algorithme de prise en charge de la constipation provoquée par les opioïdes (CPO) sont précurseurs pour aborder les obstacles au diagnostic de la CPO, y compris la méconnaissance des cliniciens de la CPO chez les patients sous opioïdes, l'absence de critères diagnostiques universellement reconnus et de protocoles standards pour sa prise en charge.[4]

Soutenue par Kyowa Kirin International PLC, l'initiative a été pilotée par un groupe d'experts européens du domaine de la neuro-gastroentérologie, de la gastroentérologie, du traitement de la douleur, des soins palliatifs et de l'oncologie, qui ont procédé à une analyse documentaire ciblée de l'évaluation pathophysiologique et clinique de la CPO, ayant conduit à formuler la Déclaration de consensus.[1]

La Déclaration de consensus formule des recommandations précises sur la prise en charge de la CPO, y compris sur la manière de sensibiliser les patients aux effets indésirables des opioïdes, la prescription concomitante de laxatifs, les modifications au régime alimentaire et du mode de vie, en interrogeant les patients sur leurs effets secondaires (en incluant la constipation à chaque examen clinique), sur l'utilisation des antagonistes opioïdes et l'évaluation de la physiologie gastro-intestinale.

Références :

