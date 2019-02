FuturoCoin dévoilé comme partenaire de l'écurie Aston Martin Red Bull Racing dans le cadre du tout premier sponsoring d'une cryptomonnaie de l'histoire de la F1





La cryptomonnaie mondiale, le FuturoCoin (FTO), vient de signer un contrat de deux ans pour s'associer à l'écurie de Formule 1 d'Aston Martin Red Bull Racing (RBR).

Ce partenariat est la première fois qu'une cryptomonnaie sponsorise une écurie dans la discipline reine du sport automobile international, la Formule 1, et marque une nouvelle étape majeure dans le développement de l'industrie.

La marque FuturoCoin sera apposée sur les RB15 des pilotes Max Verstappen et Pierre Gasly de l'écurie Aston Martin Red Bull Racing. Le logo de la société sera également vu sur les combinaisons des pilotes et de l'équipe logistique.

Créé en 2017 par Roman Ziemian et Stephan Morgenstern, FuturoCoin est une cryptomonnaie décentralisée basée sur un code source ouvert. Proposant un montant maximum de 100 000 000 FTO, il est estimé qu'il faudra environ dix années pour exploiter la totalité de celui-ci.

C'est la passion de son fondateur, Roman Ziemian, pour le sport automobile, qui est à l'origine de cet accord qui couvrira les saisons de F1 2019 et 2020. Il déclare: "Les cryptomonnaies et la Formule 1 sont similaires et leurs valeurs se ressemblent: vitesse, technologie et avant-garde".

"Je suis un fan absolu de sport automobile et la F1 m'a toujours fasciné. Le sponsoring est une nouvelle étape passionnante pour notre société et servira de tremplin nous permettant de sensibiliser le public à FuturoCoin."

"Ces dernières années, l'essor de la blockchain et des cryptomonnaies a été impressionnant, et nous sommes ravis d'être la première écurie de Formule 1 à intégrer ces technologies par le biais de notre partenariat avec FuturoCoin", déclare Christian Horner, team principal de l'écurie Aston Martin Red Bull Racing. "Les monnaies numériques sécurisées sont à la pointe du développement technologique et nous sommes ravis de faire partie de cette révolution."

Paulina Wo?niak, cheffe de la direction de la société de gestion de FuturoCoin, déclare: "Nous sommes très fiers que FuturoCoin soit la première cryptomonnaie au monde à apparaître sur une F1. En outre, nous nous réjouissons à l'idée de travailler au côté d'Aston Martin Red Bull Racing, une enseigne de prestige reconnue dans le monde entier."

Aston Martin Red Bull Racing a remporté le Championnat du monde des constructeurs et des pilotes pendant quatre années consécutives, de 2010 à 2013. Ses 59 victoires en Grand Prix lui permettent de se hisser à la sixième place des constructeurs les plus médaillés dans l'histoire de la F1.

Avec 21 courses au programme, la saison 2019 de F1 débutera avec le Grand Prix d'Australie, du 14 au 17 mars.

https://www.youtube.com/watch?v=Rm10e_hT06Q&feature=youtu.be

FIN

Communiqué envoyé le 5 février 2019 à 10:35 et diffusé par :