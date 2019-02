Enzene Biosciences choisit le système de chromatographie BioSC® Pilot de Novasep pour la purification en continue et intensifiée de sa fabrication d'anticorps monoclonaux





LYON, France, February 5, 2019

Novasep, fournisseur de services et technologies de premier plan pour le secteur des sciences de la vie, annonce que la société Enzene Biosciences (Inde) a choisi le BioSC® Pilot pour la purification de ses produits biopharmaceutiques dans son usine de Pune.



Le BioSC® Pilot est un système dédié à la purification des biomolécules comme les anticorps monoclonaux (mAb), de la phase pilote préliminaire à la petite production commerciale. Il convient particulièrement bien à l'ambition d'Enzene de produire des médicaments biosimilaires rentables en développant des plateformes technologiques de rupture, des analyses avancées et un centre de fabrication de pointe.

Axée sur l'innovation et basée à Pune, en Inde, Enzene est l'une des entreprises biotechnologiques connaissant la croissance la plus rapide. Enzene a mis au point plusieurs plateformes technologiques innovantes dans le but de faciliter l'accès aux traitements issus de productions biotechnologiques à l'échelle mondiale. Enzene, une filiale d'Alkem laboratories Ltd. (l'une des 10 plus grandes entreprises pharmaceutiques en Inde), figure parmi les pionniers de la biofabrication à base de procédés continus et est sur le point d'ouvrir une usine de fabrication de ce type entièrement automatisée et conforme aux bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP) pour la production d'anticorps monoclonaux.

« La plupart des médicaments biotechnologiques demeurent inaccessibles en raison de leur coût élevé. Notre objectif est de changer le script de la biofabrication en réduisant radicalement les coûts de production afin de rendre abordables ces médicaments capables de sauver des vies à travers le monde. Dans le but d'atteindre cet objectif, nous avons considérablement investi dans ce centre de production qui sera bientôt opérationnel. Nous sommes ravis de faire l'acquisition de BioSC® Pilot auprès de Novasep. Nous sommes convaincus que ce système viendra enrichir encore davantage notre plateforme de fabrication innovante », a déclaré le Dr Himanshu Gadgil, directeur général et directeur stratégique chez Enzene.

La conception modulaire du BioSC® Pilot permet de combiner facilement différents modules de chromatographie comme la chromatographie en mode « batch » et la chromatographie continue multicolonne. D'autres étapes intermédiaires comme la préparation des solutions tampons, la filtration tangentielle et l'inactivation virale peuvent également être intégrées. L'enchaînement automatisé des étapes de purification entraîne la suppression d'étapes intermédiaires sans valeur ajoutée et donne lieu à un processus simplifié et intensifié.

« La demande croissante en produits biopharmaceutiques et la pression constante sur la productivité poussent le secteur de la biotechnologie à repenser ses pratiques de fabrication », a commenté Nadège Laborde, présidente de la BU Process Solutions de Novasep. « Le BioSC® Pilot est l'atout parfait pour aider nos clients à mettre en oeuvre une fabrication continue et intensifiée pour leurs « processus downstream » » tout en réduisant le délai de mise sur le marché de leurs produits. »

L'introduction de technologies innovantes pour les marchés pharmaceutiques et biopharmaceutiques est un élément clé de la stratégie Rise-2 déployée par le groupe Novasep en 2017 et qui vise à doubler sa profitabilité d'ici 2022.

À propos d'Enzene Biosciences Ltd.

Enzene est une société biotechnologique axée sur l'innovation, filiale d'Alkem laboratories Ltd. (l'une des 10 plus grandes entreprises pharmaceutiques en Inde), basée à Pune, en Inde. Enzene se concentre sur la production de médicaments biosimilaires, de produits phytopharmaceutiques et de peptides synthétiques, tout en se lançant dans les produits biologiques innovants et la médecine régénérative.

Pour en savoir plus sur Enzene Biosciences Ltd., veuillez consulter le site http://www.enzene.com

