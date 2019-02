Garnier soutient la Fondation GoodPlanet avec un partenariat de 3 ans en faveur de l'environnement et de la transition écologique, à partir de janvier 2019





PARIS, February 1, 2019 /PRNewswire/ --

Alors que la marque affirme ses engagements et concrétise sa transition vers plus de naturalité, avec le lancement en 2019 d'une gamme de soins de la peau biologiques certifiés Ecocert accessible, Garnier s'associe à la Fondation GoodPlanet.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/816691/Garnier_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/816692/Garnier_Bio_Argan_Soin.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/816693/Garnier_Bio_Citronnelle_Gel_nettoyant.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/816694/Garnier_Bio_Lavandin_Huile.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/816695/Garnier_Bio_Lavandin_Soin_jour.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/816696/Garnier_Bio_Thym_Lotion.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/816697/Garnier_3_Carte.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/816698/Garnier_Projet_GoodPlanet.jpg )

« Avec la Fondation GoodPlanet, nous partageons une même volonté de concrétiser des engagements forts pour la planète et pour les générations futures, avec la nature au coeur de notre histoire à tous les deux et une même mission de démocratisation de ces engagements envers le grand public » explique Elodie Bernadi, Directrice de marque Garnier France. « C'est également une volonté que nous avions d'inscrire le lancement de Garnier Bio dans une démarche de « give back to nature » avec une action concrète et locale qui vise à accompagner les agriculteurs sur la transition écologique.

Ce soutien s'inscrit dans le cadre d'un partenariat commun et durable établi entre la marque Garnier et la Fondation GoodPlanet, pour une durée de 3 ans, afin d'accompagner et sensibiliser les agriculteurs du bassin Seine-Normandie à la réalisation de projets agroforestiers.

Le projet s'inscrit dans la transition écologique d'une agriculture sensible aux aléas (climatiques et économiques) et énergivore (très consommatrice d'intrants comme les engrais, pesticides, eau, carburant) vers une agriculture plus autonome qui régénère les sols et les ressources naturelles, protège la biodiversité, diversifie et améliore les revenus des agriculteurs.

Ce projet d'une durée de 3 ans (2019-2021) en partenariat avec l'Association Française d'Agroforesterie (AFAF) permettra :

L'accompagnement de 7 fermes-pilotes avec un effet démultiplicateur autour d'elles (la sensibilisation et le projet co-réalisé permettra de répercuter l'opération avec des fermes avoisinantes)

La plantation de 2800 arbres sur 35 ha

La formation de 50 agriculteurs lors de 3 journées thématiques chaque année

La sensibilisation de 50 personnes (grand public) lors de 2 journées annuelles «fermes ouvertes »

Un observatoire pilote de l'agroforesterie sera également mis en place sous la forme d'une plateforme en ligne permettant de visualiser les évolutions de surface et linéaires d'arbres plantés.

« Nous sommes heureux de bénéficier de l'engagement d'un partenaire tel que Garnier, une entreprise consciente de ses responsabilités envers l'environnement pour une consommation durable » Matthieu Jousset, responsable du programme Action Carbone Solidaire de la Fondation GoodPlanet.

En savoir plus sur le contexte agricole du bassin Seine-Normandie :

Le bassin Seine-Normandie, situé dans le nord de la France, s'étend sur 95 000 km2 et comprend les régions Centre-Val de Loire, Île-de-France, Normandie et Hauts de France. L'agriculture y occupe une place importante (60% de la superficie du bassin), avec une prédominance des grandes cultures céréalières et industrielles, et de l'élevage. Toutes ces activités sont liées à l'eau, en termes de besoins comme d'impacts : irrigation, lessivage des engrais et des pesticides dans les sols, ruissellement, érosion...

©AFAF

A propos de la Fondation GoodPlanet :

Prolongement du travail artistique et de l'engagement pour l'environnement de Yann Arthus-Bertrand, la Fondation GoodPlanet, reconnue d'utilité publique, a pour objectifs de placer l'écologie et l'humanisme au coeur des consciences et de susciter l'envie d'agir concrètement pour la terre et ses habitants. Créée en 2005, la Fondation GoodPlanet a trois principales missions :

Rendre les communautés vulnérables plus résilientes face au changement climatique à travers le développement de projets de terrain environnementaux et solidaires

La sensibilisation et l'éducation au développement durable avec notamment l'ouverture du premier lieu dédié à l'écologie et la solidarité à Paris

L'accompagnement d'entreprises et d'institutions dans une démarche d'éco-responsabilité

A propos de Garnier :

Garnier est un acteur majeur du marché des cosmétiques dans les domaines des soins pour cheveux, coloration, visage, hygiène et solaire. Préserver la biodiversité et diminuer leur impact sur l'environnement sont des objectifs majeurs pour Garnier.

Communiqué envoyé le 1 février 2019 à 06:04 et diffusé par :