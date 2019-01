B2C2 OTC, le fournisseur de liquidité en crypto-monnaies, reçoit l'autorisation de la FCA





B2C2, un des plus grands fournisseurs de liquidité en crypto-monnaies et le leader du marché électronique de gré à gré, a annoncé aujourd'hui que sa filiale britannique, B2C2 OTC Ltd., est désormais autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority britannique pour élaborer et négocier des contrats sur la différence (CFD) avec les contreparties et clients professionnels éligibles. L'autorisation de la FCA permettra aux clients de B2C2 OTC Ltd. d'obtenir une exposition sur les marchés des crypto-monnaies par l'intermédiaire des CFD de la société.

Max Boonen, fondateur et CEO de B2C2, déclare: "Nous sommes ravis d'avoir reçu l'autorisation de la FCA pour lancer un produit de CFD en crypto-monnaies. Les contreparties et clients professionnels éligibles peuvent dès à présent gagner une exposition sur des produits dérivés sur les marchés des crypto-monnaies, en bénéficiant de la tarification compétitive et de la liquidité qu'ils sont habitués à recevoir de B2C2, tout en évitant les risques associés à la détention de crypto-monnaies."

Fondée en 2015, B2C2 est l'une des sociétés de trading en crypto-monnaies les plus expérimentées, un leader du marché en termes de CFD, et la première à proposer une plateforme OTC électronique. Bénéficiant de la confiance des plus grandes plateformes de trading en ligne, des places boursières, de banques et gestionnaires de fonds pour fournir de la liquidité 24/7/365, B2C2 offre une exposition aux crypto-monnaies à large capitalisation1, avec des volumes et des règlements souples. Grâce à sa technologie de pointe, la société offre une tarification en streaming et une exécution instantanée via les API REST et FIX, en plus de son interface Web et de ses capacités de courtage vocal. En outre, B2C2 est intégrée aux plus grandes plateformes de liquidité, notamment Simplex Inc., oneZero, Gold-i et Caspian.

B2C2 est un membre fondateur du Centre for Technology and Global Affairs de l'Université d'Oxford, et un membre de "CryptoUK", la première association commerciale d'autorégulation pour l'industrie britannique des crypto-devises. La société est également membre du Blockchain and Virtual Currencies Working Group à Bruxelles; de l'Association française pour la gestion des cyber-monnaies; et de l'Association commerciale des crypto-monnaies au Japon.

À propos de B2C2

1 BTC, ETH, LTC, XRP, BCH

