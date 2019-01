Microsoft s'associe à l'incubateur-accélérateur LE CAMP pour contribuer à la croissance de jeunes entreprises novatrices dans la région de Québec





Microsoft investit plus d'un million en argent, en produits et en services

pour aider les start-ups québécoises à réussir

QUÉBEC, le 30 janv. 2019 /CNW/ - Microsoft Canada et l'incubateur-accélérateur d'entreprises LE CAMP ont dévoilé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat important, appuyé par un investissement de plus d'un million de dollars dans le marché québécois pour contribuer à la croissance de l'écosystème des start-ups novatrices. Le maire de Québec, Régis Labeaume, le président de Microsoft Canada, Kevin Peesker, et le président-directeur général de Québec International, Carl Viel, ont annoncé la nouvelle aujourd'hui dans les locaux du CAMP.

« C'est avec fierté que je salue le partenariat entre Microsoft et LE CAMP, qui stimulera l'innovation et la création d'entreprises à Québec, a déclaré le maire de Québec, M. Régis Labeaume. Les services et conseils fournis permettront aux "jeunes pousses" entrepreneuriales présentes au CAMP de démarrer sur des bases solides. Ce n'est pas un hasard que Microsoft ait choisi Québec pour ce partenariat, notre ville est résolument spécialisée en technologies de l'information, avec une masse critique d'entreprises dans ce secteur ».

Dans le cadre de ce partenariat, Microsoft fournira au CAMP l'accès à ses outils de développement et ses solutions infonuagiques, à de l'équipement tel que des appareils Surface, HoloLens et Xbox, ainsi qu'à l'expertise de conseillers spécialisés qui aideront les entrepreneurs du CAMP à réaliser leur plein potentiel.

« Grâce à ce nouveau partenariat avec Microsoft, la table est mise pour stimuler davantage la création et l'essor de jeunes entreprises technologiques de la région de Québec », a déclaré Carl Viel, président-directeur général de Québec International. « Trois secteurs avec lesquels nous collaborons déjà seront davantage visés, soit le blockchain, la réalité mixte (virtuelle et augmentée) et la cybersécurité. C'est ainsi que nous comptons élever la région parmi les plus innovantes du monde. »

« Le Québec démontre une créativité et une capacité d'innovation remarquables dans le monde de la technologie; nous sommes très fiers de nous associer au CAMP pour appuyer la croissance des entreprises, aujourd'hui et pour les années à venir », a ajouté Kevin Peesker, président de Microsoft Canada. « Notre mission chez Microsoft consiste à donner les moyens à chacun et à chaque organisation sur terre d'en faire plus, et des partenariats stratégiques avec des organisations qui partagent nos valeurs comme LE CAMP nous aideront à atteindre cet objectif. »

Détails du partenariat

Le partenariat entre Microsoft et LE CAMP met à la disposition des campeurs une vaste gamme d'outils et de services pour faire croître leurs entreprises, notamment :

Des fonds pour appuyer de nouveaux investissements du CAMP auprès des entrepreneurs québécois

Du matériel, dont des appareils Surface, Xbox et HoloLens, leur permettant de développer des outils et des applications dans le domaine novateur de la réalité mixte et augmentée

L'Espace collaboratif Microsoft sera équipé d'un Surface Hub, où les campeurs pourront créer et collaborer avec leurs collègues du CAMP et des entrepreneurs du monde entier provenant de d'autres incubateurs soutenus par Microsoft

Microsoft organisera des ateliers de formation et des séances de mentorat au CAMP pour aider les campeurs à acquérir les compétences professionnelles et techniques nécessaires pour connaître du succès aujourd'hui et à l'avenir

Des start-ups du CAMP spécialement choisies recevront un accès prioritaire au programme Microsoft pour les start-ups, qui leur offrira des outils supplémentaires pour réussir, notamment des crédits Azure, du mentorat et des occasions de vendre leurs solutions à certaines des plus grandes sociétés au monde

À propos de Microsoft

Fondée en 1985, Microsoft Canada est la division canadienne de Microsoft Corporation (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT), le chef de file mondial des logiciels, services et solutions qui aident les individus et les entreprises à exploiter tout leur potentiel. Microsoft Canada fournit des services de vente, marketing, consultation et soutien local en français et en anglais. Microsoft Canada, dont le siège social est situé à Mississauga, compte neuf bureaux régionaux répartis à travers le pays, ayant pour mission de favoriser l'innovation, la prospérité et la sécurité au moyen de logiciels hors pair - partout, en tout temps et sur tout appareil. Pour en savoir plus sur Microsoft Canada, consultez le site www.microsoft.ca.

À propos du CAMP

Point d'ancrage de la communauté entrepreneuriale de Québec, LE CAMP est un lieu vivant et animé où grandissent les idées et naissent les succès d'affaires. LE CAMP est un incubateur-accélérateur dédié à la croissance des entreprises technologiques et à l'accompagnement de projets de création d'entreprises technologiques. Situé dans le quartier Saint-Roch, au coeur de la ville de Québec, il offre l'accès à des programmes d'accélération et d'incubation et à des activités de perfectionnement et de réseautage. LE CAMP est administré et animé par Québec International, l'agence de développement économique de la région de Québec. Pour plus d'information, les personnes intéressées peuvent consulter lecampquebec.com.

