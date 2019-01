Benoit Huot, multi-médaillé paralympique, annonce sa retraite sportive





MONTRÉAL, le 29 janv. 2019 /CNW/ - Après plus de deux décennies à pratiquer la para-natation, le nageur Benoit Huot annonce sa retraite sportive.

« Le temps est venu d'accrocher mon speedo. Ce fût le plus grand honneur de représenter notre pays et je suis fier d'avoir accompli tous mes rêves sportifs. Le sport est la plus belle école de vie et j'ai eu le privilège d'en être un étudiant lors des 25 dernières années. »

Né avec une malformation à la jambe droite, communément appelée le pied bot, Benoît Huot a débuté la natation à l'âge de huit ans. Membre de l'équipe nationale canadienne de para-natation depuis 1998, il est l'un des athlètes paralympiques les plus décorés avec 20 médailles remportées dans le cadre de cinq jeux paralympiques.

« Benoit est l'un des paralympiens les plus célébrés au monde, mais il est aussi beaucoup plus que toutes les récompenses et réalisations que je pourrais énumérer. La vérité est que Benoit a transcendé le sport et qu'il laisse un héritage d'esprit sportif, de courage et de dignité. Il est et sera toujours un ambassadeur pour la natation, le mouvement paralympique et une inspiration pour tous ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver. Natation Canada est très fier de Benoit et de sa contribution à notre communauté. Il ne s'agit pas simplement d'une retraite, mais d'une célébration de la carrière de nageur de Benoit, une histoire qui n'est, selon moi, pas terminée. C'est simplement un nouveau chapitre qui débute. » mentionne M. Ahmed El-Awadi, directeur général de Natation Canada.

Benoit a également décroché 32 médailles en six Championnats du monde en abaissant plus de 60 records du monde dans sa catégorie, une carrière fantastique !

« Tout au long de sa carrière d'athlète, Benoit incarne la détermination, la soif de vaincre mais toujours avec gentilhommerie. Quel ambassadeur pour la natation, pour le para sport, pour le Canada. À l'ami, je dis bonne retraite, au champion, je dis mission accomplie et au héros, je dis persévère! » souligne M. Marc-André Fabien, président du Comité paralympique canadien.

Membre de l'Ordre du Canada depuis 2016, Benoit fut reçu l'an dernier comme Chevalier de l'Ordre national du Québec. Il a également été porte-drapeau canadien à la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de Londres en 2012 ainsi que plusieurs fois récipiendaire du prix King Clancy « Personnalité avec un handicap de l'année au Canada ».

Travaillant à l'analyse des compétitions de natation sur les ondes de ICI Radio-Canada télé et comme collaborateur à l'émission Les Éclaireurs sur les ondes de ICI Première, Benoit a maintenant l'intention de poursuivre sa mission auprès des jeunes ayant un handicap avec différentes initiatives dont la Fondation Bon Départ de Canadian Tire et le Comité paralympique canadien. Il offre d'ailleurs une série de conférences partout au Canada.

