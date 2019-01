RBC et le TRIEC annoncent l'expansion nationale d'un programme de mentorat s'adressant aux nouveaux arrivants





Le National Mentoring Partnership mise sur le mentorat pour faciliter l'intégration des immigrants au marché du travail

TORONTO, le 25 janv. 2019 /CNW/ - Bon nombre de nouveaux arrivants au Canada entrent au pays avec une solide formation et une expérience de travail considérable ; toutefois, beaucoup sont incapables de trouver un emploi misant sur cette expérience et leur permettant d'actualiser leur plein potentiel. En 2017, le taux de chômage chez les immigrants récents était de 10,4 %, contre 6,2 % chez les gens nés au Canada*. Afin de soutenir les nouveaux arrivants au cours de la transition vers l'emploi, la Banque Royale du Canada (RBC) et le Toronto Region Immigrant Employment Council (TRIEC) annoncent un nouveau partenariat qui aidera les immigrants déjà prêts pour le marché du travail à obtenir un emploi de qualité au Canada.

Dans le cadre de ce partenariat de trois ans, RBC sera le commanditaire principal du National Mentoring Partnership, un programme mettant en contact des immigrants qualifiés et des mentors travaillant dans diverses entreprises canadiennes, dont RBC. Grâce à cette commandite, le TRIEC pourra établir une collaboration avec six partenaires nationaux en matière de mentorat et six employeurs canadiens partenaires afin de jumeler 840 immigrants à des mentors travaillant dans le même domaine qu'eux.

Les partenaires en matière de mentorat (des organismes sans but lucratif régionaux spécialisés en immigration et emploi) feront équipe avec les employeurs partenaires afin d'améliorer l'accès au mentorat pour les immigrants dotés de compétences professionnelles. Les partenaires en matière de mentorat se chargeront d'offrir le programme localement dans leur région. À Vancouver, qui est le prochain marché confirmé pour ce partenariat, le déroulement du programme sera géré par l'organisme Immigrant Employment Council of British Columbia (IEC-BC). D'autres marchés seront confirmés plus tard cette année, de même qu'en 2020 et 2021.

« Même si, à l'heure actuelle, les immigrants contribuent de façon importante à la croissance économique du Canada, un trop grand nombre de nouveaux arrivants n'arrivent pas à trouver un emploi adapté aux compétences et à l'éducation qu'ils ont acquises, a déclaré Debroy Chan, directeur général, Stratégies d'inclusion des immigrants, TRIEC. Le mentorat est une méthode éprouvée pour aider les nouveaux arrivants hautement qualifiés à renouer en sol canadien avec leur carrière, et ainsi à apporter une contribution à la mesure de leur véritable potentiel. »

Le programme s'amorce le 25 janvier par un événement inaugural, à Toronto, donnant l'occasion à des immigrants de rencontrer pour la première fois les employés de RBC qui leur serviront de mentors. Les mentors de RBC ont travaillé dans le même domaine que leurs mentorés, et peuvent donc faciliter leur intégration au monde du travail par des conseils touchant notamment la rédaction d'un CV, la préparation d'entrevues et le

réseautage. Le programme a aussi pour but d'encourager les employés de RBC et d'autres employeurs partenaires à développer leurs aptitudes au leadership et à s'engager envers leur collectivité tout en apprenant à mieux connaître la valeur que représentent les compétences des immigrants pour le marché du travail.

« Faire la transition vers une nouvelle vie dans un pays qui nous est peu familier exige beaucoup de détermination, et nous faisons en sorte que les nouveaux arrivants aient les connaissances et les outils nécessaires pour surmonter les obstacles, a déclaré Ivy Chiu, directrice générale principale, Stratégie, Nouveaux arrivants, RBC. Notre partenariat avec le TRIEC et, en particulier, le lancement à l'échelle canadienne du programme de mentorat apportent un soutien important à nos clients et aux collectivités, et cela d'une façon qui cadre parfaitement avec les valeurs de RBC. »

*Statistique Canada

