État de la rivière des Mille Îles





TERREBONNE TOUJOURS EN MODE VEILLE

NIVEAU DE LA RIVIÈRE LÉGÈREMENT EN BAISSE, MAIS TOUJOURS AU NIVEAU VEILLE DANS LE SECTEUR DE LA RUE BELLERIVE

CENTRE DE MESURES D'URGENCE OUVERT

MESURES PRÉVENTIVES ADDITIONNELLES PLANIFIÉES

TUNNEL PIÉTONNIER SOUS L'AUTOROUTE 25 ACTUELLEMENT FERMÉ

TERREBONNE, QC, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Sécurité civile de la Ville de Terrebonne tient à informer la population que Terrebonne est toujours en mode veille puisque le niveau de la rivière est demeuré élevé. Les conditions météorologiques des dernières heures ont permis une légère baisse permettant ainsi au secteur de côte de Terrebonne de revenir en mode vigie. Le secteur Bellerive demeure toutefois en mode veille et l'organisation de la Sécurité civile a ouvert le Centre de mesures d'urgence.

Malgré la légère baisse observée, l'organisation de la Sécurité civile de la Ville de Terrebonne et ses partenaires anticipent une hausse prochaine du niveau de l'eau compte tenu des conditions météorologiques prévues dans les prochains jours. C'est pourquoi, l'organisation planifie dès maintenant des mesures préventives additionnelles qui se dérouleront ce dimanche 27 janvier.

Des interventions de déglaçage avec un appareil Amphibex dans la rivière ont été planifiées. L'objectif est de dégager le frasil et la glace qui se sont installés sur une dizaine de kilomètres ces derniers jours entre le pont Charles-de-Gaules et le pont de la voie ferrée tout près du pont Sophie-Masson. Le déglaçage s'effectuera également à l'embouchure de la rivière située entre la côte de Terrebonne près de la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins et le côté Ouest de l'Île Saint-Jean. Les opérations anticipées devraient s'effectuer sur une période de sept à dix jours.

Les directions des incendies, de la police et de l'entretien du territoire de même que les différents partenaires sillonnent le territoire, surveillent attentivement la situation et interviennent sur le terrain en distribuant au besoin des sacs de sable aux citoyens.

La municipalité demeure en constante communication avec la direction régionale du ministère de la Sécurité publique et les villes avoisinantes, et effectue la surveillance continue de la rivière des Mille Îles appuyée par la firme-conseil Hydro-Météo.

Les citoyens sont invités à consulter régulièrement le site Web de la Ville de Terrebonne au www.ville.terrebonne.qc.ca ou téléphoner au 450 961-2001 pour connaître les derniers développements.

En cas de difficulté ou pour recevoir des sacs de sable, il importe de communiquer avec le Service de police en composant le 450 471-4121. En cas d'urgence, communiquer avec le 911.

QUELQUES CONSEILS DE PRÉVENTION

Vous pouvez consulter le dépliant d'information « Conseils préventifs en cas d'inondation ».

De plus, nous vous proposons un lien utile afin de vous aider à faire face à d'éventuelles inondations dont la trousse d'urgence d'autonomie pour votre famille pour 72 heures http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres.html

SOURCE VILLE DE TERREBONNE

Communiqué envoyé le 24 janvier 2019 à 18:33 et diffusé par :