La Caisse et le gouvernement du Québec participent à l'expansion d'AddÉnergie





MONTRÉAL, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) annonce, aux côtés du gouvernement du Québec, un investissement dans la compagnie AddÉnergie, un chef de file nord-américain en solutions de recharge de véhicules électriques.

Cette nouvelle transaction permettra à AddÉnergie de doubler la capacité de production de son usine de Shawinigan et de développer la prochaine génération de produits et de solutions, notamment des bornes de recharge, des logiciels de gestion de réseau de recharge et des logiciels de gestion énergétique. Cet appui permettra également à AddÉnergie de poursuivre sa croissance, notamment sur le marché américain, où elle a fait son entrée en 2018. L'ensemble de ces actions suscitera la création de 130 emplois additionnels au sein de l'entreprise.

« Nous sommes reconnaissants de la confiance que nous témoignent la Caisse et le gouvernement du Québec en venant soutenir notre croissance et nos efforts afin de poursuivre notre expansion sur le marché américain », souligne Louis Tremblay, président et chef de la direction, AddÉnergie. « Au printemps dernier, nous nous sommes associés à Green Mountain Power (GMP) (Vermont), l'un des fournisseurs d'électricité les plus innovants aux États-Unis, afin de favoriser l'implantation d'infrastructures de recharge à domicile, connectées et gérées énergétiquement pour appuyer GMP dans l'évolution de son réseau électrique intelligent. Plusieurs annonces de collaborations majeures pour notre entreprise sont à venir et le support de nos partenaires tombe à point pour livrer la croissance fulgurante que notre entreprise continue de vivre, année après année. »

Cette participation annoncée aujourd'hui fait suite à un premier investissement conjoint des deux institutions dans l'entreprise québécoise en 2016. Ce soutien a d'ailleurs permis à AddÉnergie d'atteindre ses objectifs de développement et de déploiement de sa technologie dans l'ensemble du Canada au cours des deux dernières années.

« Depuis notre investissement initial, la Caisse appuie AddÉnergie dans ses plans ambitieux de croissance vers de nouveaux marchés. Après s'être établie comme chef de file au Canada, AddÉnergie est avantageusement positionnée pour se tailler une place de choix en sol américain », affirme Mathieu Gauvin, vice-président principal, Québec de la Caisse. « Au-delà du financement annoncé aujourd'hui, la Caisse poursuivra son accompagnement auprès d'AddÉnergie en mettant notamment au profit de l'entreprise son réseau bien établi d'experts et de partenaires mondiaux. »

« AddÉnergie connaît une croissance soutenue depuis ses débuts et nous prouve une fois de plus que le Québec dispose du savoir-faire et des ressources nécessaires pour se tailler une place enviable sur le marché nord-américain des solutions de recharge pour véhicules électriques. C'est avec une grande fierté que le gouvernement du Québec soutient cette entreprise dynamique, qui contribue de surcroît à l'atteinte de nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre », ajoute Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière.

AddÉnergie gère aujourd'hui un parc comptant plus de 13 000 bornes de recharge commerciales et privées, et continue d'opérer son propre réseau de recharge FLO à l'échelle de l'Amérique du Nord. D'ici les trois prochaines années, l'entreprise prévoit franchir le cap des 100 000 bornes en service.

L'entreprise a connu une croissance fulgurante au cours des dernières années. Elle compte aujourd'hui plus de 150 employés dans 7 bureaux à travers l'Amérique du Nord, dont deux récemment ouverts à San Francisco et à New York. AddÉnergie se positionne aujourd'hui comme un joueur clé à l'échelle nord-américaine dans l'industrie innovante de la recharge de véhicules électriques. Son leadership a d'ailleurs été reconnu par la firme d'analyse de marché et de consultation Frost & Sullivan, qui lui a remis le 2017 North American Electric Vehicle Charging Competitive Strategy Innovation and Leadership Award.

À PROPOS D'ADDÉNERGIE

AddÉnergie est un chef de file nord-américain en solutions de recharge de véhicules électriques (VÉ). Fondée en 2009, la compagnie fabrique des bornes de recharge et développe des logiciels de gestion de réseau pour tous les marchés (résidentiel, commercial, public). AddÉnergie exploite FLO, le plus vaste réseau de recharge de VÉ au Canada, en plus d'être le fournisseur d'infrastructure et l'opérateur de réseaux tiers, dont le Circuit électrique (Québec) et le Réseau branché (Nouveau-Brunswick). Son siège social et son centre national des opérations sont basés à Québec, et tous ses produits sont assemblés à son usine de Shawinigan (Québec). La compagnie possède également des bureaux à Montréal (Québec), Mississauga (Ontario), Vancouver (Colombie-Britannique), San Francisco (Californie) et New York (New York). Pour obtenir plus de renseignements sur AddÉnergie, visitez addenergietechnologies.com.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 308,3 G$ CA au 30 juin 2018. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Communiqué envoyé le 24 janvier 2019 à 11:15 et diffusé par :